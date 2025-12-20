https://noticiaslatam.lat/20251220/esta-es-la-logica-no-de-la-paz-sino-de-la-guerra-orban-critica-el-prestamo-militar-de-la-ue-a-1169617696.html

"Esta es la lógica no de la paz, sino de la guerra": Orban critica el préstamo militar de la UE a Ucrania

"Esta es la lógica no de la paz, sino de la guerra": Orban critica el préstamo militar de la UE a Ucrania

Sputnik Mundo

El primer ministro húngaro, Viktor Orban, arremetió contra la decisión de la Unión Europea (UE) de otorgar a Ucrania un préstamo militar sin intereses de... 20.12.2025, Sputnik Mundo

2025-12-20T13:55+0000

2025-12-20T13:55+0000

2025-12-20T13:55+0000

internacional

seguridad

ucrania

unión europea (ue)

viktor orban

🌍 europa

📰 suministro de armas a ucrania

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/14/1169617802_0:42:594:376_1920x0_80_0_0_f30aefbdf5abb065335cc0aad6814741.jpg

Según Orban, es la primera vez que 24 países miembros conceden de forma conjunta un crédito a un Estado no perteneciente a la UE, condicionando su devolución "no al crecimiento económico, sino a la victoria en la guerra". En sus palabras, este mecanismo obliga a los financiadores a interesarse por la prolongación y escalada del conflicto, pues una derrota implicaría pérdidas económicas. Hungría, en su opinión, se niega deliberadamente a sumarse a iniciativas que incentivan la extensión del conflicto ucraniano y afirmó que esta postura beneficia no solo a su país, sino a toda Europa a largo plazo.Previamente, el presidente ruso, Vladímir Putin, indicó que su país "está preparado y desea resolver el conflicto en Ucrania por las vías pacíficas", tildando de "absurdo" las acusaciones de que Rusia pretende atacar a Europa. Según el mandatario ruso, Occidente construye una imagen de Rusia como enemigo para encubrir los errores "cometidos de forma sistemática por numerosos Gobiernos occidentales durante años".

https://noticiaslatam.lat/20251217/orban-el-robo-de-activos-rusos-congelados-es-una-declaracion-de-guerra-1169493343.html

ucrania

unión europea (ue)

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

seguridad, ucrania, unión europea (ue), viktor orban, 🌍 europa, 📰 suministro de armas a ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania