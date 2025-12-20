Mundo
"Esta es la lógica no de la paz, sino de la guerra": Orban critica el préstamo militar de la UE a Ucrania
"Esta es la lógica no de la paz, sino de la guerra": Orban critica el préstamo militar de la UE a Ucrania
El primer ministro húngaro, Viktor Orban, arremetió contra la decisión de la Unión Europea (UE) de otorgar a Ucrania un préstamo militar sin intereses de... 20.12.2025, Sputnik Mundo
Según Orban, es la primera vez que 24 países miembros conceden de forma conjunta un crédito a un Estado no perteneciente a la UE, condicionando su devolución "no al crecimiento económico, sino a la victoria en la guerra". En sus palabras, este mecanismo obliga a los financiadores a interesarse por la prolongación y escalada del conflicto, pues una derrota implicaría pérdidas económicas. Hungría, en su opinión, se niega deliberadamente a sumarse a iniciativas que incentivan la extensión del conflicto ucraniano y afirmó que esta postura beneficia no solo a su país, sino a toda Europa a largo plazo.Previamente, el presidente ruso, Vladímir Putin, indicó que su país "está preparado y desea resolver el conflicto en Ucrania por las vías pacíficas", tildando de "absurdo" las acusaciones de que Rusia pretende atacar a Europa. Según el mandatario ruso, Occidente construye una imagen de Rusia como enemigo para encubrir los errores "cometidos de forma sistemática por numerosos Gobiernos occidentales durante años".
"Esta es la lógica no de la paz, sino de la guerra": Orban critica el préstamo militar de la UE a Ucrania

El primer ministro húngaro, Viktor Orban, arremetió contra la decisión de la Unión Europea (UE) de otorgar a Ucrania un préstamo militar sin intereses de 90.000 millones de euros, describiéndola como un "cambio cualitativo" en la política comunitaria.
Según Orban, es la primera vez que 24 países miembros conceden de forma conjunta un crédito a un Estado no perteneciente a la UE, condicionando su devolución "no al crecimiento económico, sino a la victoria en la guerra".

"Para que ese dinero sea alguna vez recuperado, Rusia debe ser derrotada. Esta es la lógica no de la paz, sino de la guerra", publicó el primer ministro húngaro en la red social X.

En sus palabras, este mecanismo obliga a los financiadores a interesarse por la prolongación y escalada del conflicto, pues una derrota implicaría pérdidas económicas.

"A partir de ahora no se trata solo de decisiones políticas o morales, sino de estrictas limitaciones financieras que empujan a Europa en una única dirección: hacia la guerra", advirtió el primer ministro húngaro a tiempo de alertar que la lógica de la "guerra bruselense" se fortalece y "se institucionaliza", elevando los riesgos para el continente como nunca antes.

Hungría, en su opinión, se niega deliberadamente a sumarse a iniciativas que incentivan la extensión del conflicto ucraniano y afirmó que esta postura beneficia no solo a su país, sino a toda Europa a largo plazo.
Previamente, el presidente ruso, Vladímir Putin, indicó que su país "está preparado y desea resolver el conflicto en Ucrania por las vías pacíficas", tildando de "absurdo" las acusaciones de que Rusia pretende atacar a Europa.
Según el mandatario ruso, Occidente construye una imagen de Rusia como enemigo para encubrir los errores "cometidos de forma sistemática por numerosos Gobiernos occidentales durante años".
