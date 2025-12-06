Mundo
La Unión Europea va contra los cárteles mexicanos con una nueva estrategia
La Unión Europea va contra los cárteles mexicanos con una nueva estrategia
La Unión Europea anunció una nueva estrategia para enfrentar el tráfico de drogas y el fortalecimiento de organizaciones criminales a escala global, incorporando al país latinoamericano como uno de los socios clave en su política de cooperación internacional. La actualización incluye un plan con 19 acciones operativas en seis ejes, centrado en frenar el flujo de drogas sintéticas, reforzar la seguridad en puertos y aeropuertos, y desmantelar rutas de tráfico utilizadas por cárteles y redes transnacionales.El documento subraya que la UE buscará intensificar la colaboración con México, Estados Unidos, China e India para combatir la producción ilícita de drogas, controlar el movimiento de precursores químicos y mejorar la capacidad de respuesta de autoridades policiales frente al auge de las sustancias sintéticas.Bruselas evalúa sancionesComo parte del fortalecimiento de la cooperación bilateral, la Comisión Europea propone asociaciones más sólidas para agilizar la extradición, la recuperación de activos y la confiscación de bienes vinculados al narcotráfico.Además, evaluará la posible creación de un régimen de sanciones dirigido a individuos e instituciones implicados en delitos como el tráfico de migrantes y la trata de personas, que podrían ampliarse a redes asociadas al comercio ilícito de drogas.El texto, citado por el diario, advierte que las organizaciones delictivas han incrementado su sofisticación operativa, utilizando criptomonedas, plataformas de comercio electrónico y tecnologías de cifrado para evadir la detección. También señala que los grupos criminales están desviando sus rutas hacia zonas menos controladas, expandiendo su presencia en América Latina, África Occidental y los Balcanes Occidentales.En 2023, las autoridades europeas confiscaron 419 toneladas de cocaína y desmantelaron alrededor de 500 laboratorios clandestinos destinados a la producción de drogas sintéticas. A ello, se suma un deterioro del panorama sanitario: casi 7.500 personas en la UE murieron por intoxicación en 2023, mientras aumentan los casos de sobredosis, enfermedades infecciosas y daños ambientales vinculados al consumo y producción clandestina.La Comisión Europea también impulsará medidas para controlar estrictamente los precursores químicos, prohibir sustancias de diseño, mejorar la notificación de incautaciones y digitalizar los sistemas para monitorear el comercio legítimo de químicos. Asimismo, se creará una plataforma comunitaria para abordar el reclutamiento de jóvenes a través de redes sociales y canales digitales.
10:37 GMT 06.12.2025 (actualizado: 10:38 GMT 06.12.2025)
La Comisión Europea presentó una actualización de su política antidrogas, que incluye mayor coordinación con México y posibles sanciones contra redes delictivas, según información publicada por el diario mexicano 'El Universal'.
La Unión Europea anunció una nueva estrategia para enfrentar el tráfico de drogas y el fortalecimiento de organizaciones criminales a escala global, incorporando al país latinoamericano como uno de los socios clave en su política de cooperación internacional.
La actualización incluye un plan con 19 acciones operativas en seis ejes, centrado en frenar el flujo de drogas sintéticas, reforzar la seguridad en puertos y aeropuertos, y desmantelar rutas de tráfico utilizadas por cárteles y redes transnacionales.
El documento subraya que la UE buscará intensificar la colaboración con México, Estados Unidos, China e India para combatir la producción ilícita de drogas, controlar el movimiento de precursores químicos y mejorar la capacidad de respuesta de autoridades policiales frente al auge de las sustancias sintéticas.
Bruselas evalúa sanciones

Como parte del fortalecimiento de la cooperación bilateral, la Comisión Europea propone asociaciones más sólidas para agilizar la extradición, la recuperación de activos y la confiscación de bienes vinculados al narcotráfico.
Además, evaluará la posible creación de un régimen de sanciones dirigido a individuos e instituciones implicados en delitos como el tráfico de migrantes y la trata de personas, que podrían ampliarse a redes asociadas al comercio ilícito de drogas.
El texto, citado por el diario, advierte que las organizaciones delictivas han incrementado su sofisticación operativa, utilizando criptomonedas, plataformas de comercio electrónico y tecnologías de cifrado para evadir la detección. También señala que los grupos criminales están desviando sus rutas hacia zonas menos controladas, expandiendo su presencia en América Latina, África Occidental y los Balcanes Occidentales.
En 2023, las autoridades europeas confiscaron 419 toneladas de cocaína y desmantelaron alrededor de 500 laboratorios clandestinos destinados a la producción de drogas sintéticas.
A ello, se suma un deterioro del panorama sanitario: casi 7.500 personas en la UE murieron por intoxicación en 2023, mientras aumentan los casos de sobredosis, enfermedades infecciosas y daños ambientales vinculados al consumo y producción clandestina.
La Comisión Europea también impulsará medidas para controlar estrictamente los precursores químicos, prohibir sustancias de diseño, mejorar la notificación de incautaciones y digitalizar los sistemas para monitorear el comercio legítimo de químicos. Asimismo, se creará una plataforma comunitaria para abordar el reclutamiento de jóvenes a través de redes sociales y canales digitales.
