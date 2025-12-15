https://noticiaslatam.lat/20251215/a-los-criminales-les-va-a-cambiar-la-vida-el-primer-discurso-de-kast-como-presidente-electo-de-1169439052.html

"A los criminales les va a cambiar la vida": el primer discurso de Kast como presidente electo de Chile

"A los criminales les va a cambiar la vida": el primer discurso de Kast como presidente electo de Chile

Sputnik Mundo

El futuro mandatario del país sudamericano aseguró que actuará "con firmeza" para atacar los problemas de seguridad y de inmigración ilegal, aunque reconoció... 15.12.2025, Sputnik Mundo

2025-12-15T03:53+0000

2025-12-15T03:53+0000

2025-12-15T03:53+0000

américa latina

josé antonio kast

chile

elecciones

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/0f/1169439656_0:58:1024:634_1920x0_80_0_0_5692a7e3e378741275afe73c1efe7ff6.jpg

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, salió al escenario montado en la comuna de Las Condes sobre las 22 horas del domingo, luego de recibir en persona las felicitaciones de su contrincante, Jeannette Jara, y tras obtener el 58,17% de los votos, contra el 41,83% de la abanderada de izquierda, con casi la totalidad de los sufragios escrutados.Tras agradecer a su familia y particularmente "a Dios", Kast valoró la "alegría" que su victoria electoral desató en gran parte del territorio chileno, algo refrendado por los propios datos del Servicio Electoral (Servel), ya que el líder del Partido Republicano se impuso en todas las regiones del país.Las medidas en materia de seguridad fueron, en buena parte, el centro del mensaje del candidato ganador. En ese sentido, aseguró que "Chile va a tener un cambio real" y a los criminales que provocan angustias en las familias chilenas también "les va a cambiar la vida". "Los vamos a buscar, los vamos a encontrar, los vamos a juzgar y los vamos a encerrar", advirtió.Kast también mencionó el combate a la migración ilegal, uno de los temas más relevantes de su programa de Gobierno. El candidato sostuvo que atenderá ese tipo de cuestiones "con mucha firmeza": "Cuando uno le dice a un inmigrante ilegal que está infrigiendo la ley tiene que abandonar el país lo está diciendo en serio, cuando le dice a un prófugo que se entregue lo está diciendo en serio".El presidente electo enfatizó que, en ese marco, "el orden no es un capricho" sino que "es justicia" y la garantía de que "el que viola ley va a sufrir todo el peso de esa ley". Asimismo, saludó y defendió a Carabineros y a la Policía de Investigaciones (PDI), subrayando que "el país va a volver a respetar a las personas y sus instituciones".Durante su discurso, Kast fue muy enfático en que no podrá afrontar su gestión en solitario y que los cambios propuestos requieren el "esfuerzo" de todos los chilenos. Por ejemplo, propuso que los propios vecinos compren latas de pintura para tapar graffitis en sus barrios o que los padres se encarguen de la alimentación saludable de sus hijos, más allá de los programas estatales.Kast comparó su gobierno más como "un maratonista" que con un corredor de velocidad, aclarando que los resultados de su gestión "no se van a ver al día siguiente", ya que "requieren perseverancia, constancia, fortaleza y sabiduría". De todas maneras, precisó que algunos de los cambios propuestos "comenzarán de inmediato" y ya podrían verse incluso antes de asumir.Promediando su alocución, Kast también se tomó un minuto para valorar los aportes de los candidatos Johannes Kaiser y Evelyn Matthei e incluso para saludar a Jara, momento en el que debió pedir "respeto y silencio" a los asistentes para que no silbaran a la candidata oficialista.Jara pidió "unidad" para defender conquistasLa candidata de izquierda, Jeannete Jara, salió al escenario pasadas las 20:15 horas y flanqueada por varios de los dirigentes de la coalición Unidad por Chile que sostuvieron la candidatura oficialista. Manteniendo siempre una sonrisa, la dirigente debió hacer algunas pausas ante los cánticos de un público que, todavía enfervorizado, reivindicaba que "el pueblo, unido, jamás será vencido" y que abucheó cada vez que se mencionó al candidato ganador.Jara reiteró que ya se había comunicado telefónicamente con Kast para reconocer la derrota y ofrecerle los buenos deseos para la gestión que comenzará el 11 de marzo de 2026. "Lo hice porque estoy convencida de que nuestra democracia se fortalece cuando respetamos la voluntad ciudadana, especialmente en los momentos difíciles porque es en la derrota donde más se aprende", sostuvo.La derrotada postulante presidencial hizo especial énfasis en la importancia que tendrá "la unidad" para la izquierda chilena en una nueva etapa que la encontrará como oposición. "La unidad es el único camino que vale la pena", enfatizó, mientras su equipo alentaba a que los asistentes iniciaran cánticos alusivos a la unidad.Enseguida, y tras repasar varios de los logros del gobierno de Gabriel Boric, Jara prometió ser parte de "una oposición propositiva y exigente para mejorar la vida" de los chilenos pero, a la vez, "firmes en proteger lo logrado". Enseguida, se comprometió a que esta tarea se hará "siempre por vías institucionales y condenando todo tipo de violencia, venga de donde venga".A pesar de los abucheos del público, la dirigente izquierdista reivindicó en más de una oportunidad la necesidad de "seguir alimentando con ideas y abrir a otros sectores" el proyecto político que lideró durante las elecciones y pidió a los militantes actuar "con verdadera humildad" para escuchar a los chilenos que no votaron por el proyecto oficialista.De todas maneras, aseguró que "nuestros valores mantienen toda su vigencia" y pidió que sirvan como "banderas" para el ejercicio de la oposición durante el próximo Gobierno de Kast. "Está claro que no obtuvimos el resultado que queríamos pero la derrota siempre es breve", lanzó, generando una ovación de su público.

https://noticiaslatam.lat/20251215/1169439438.html

https://noticiaslatam.lat/20251214/boric-felicita-a-kast-por-su-victoria-en-las-presidenciales-de-chile-ha-obtenido-un-triunfo-claro-1169435751.html

chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

josé antonio kast, chile, elecciones