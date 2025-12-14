Boric felicita a Kast por su victoria en las presidenciales de Chile: "Ha obtenido un triunfo claro"

Por su parte, el conservador José Antonio Kast comentó que su deseo es que haya "una transición ordenada y respetuosa" y aceptó la invitación de Boric a La Moneda para que se concrete el traspaso de poder. Con casi el 100% de las actas computadas, Kast obtuvo el 58,18% de los votos, mientras que Jeannette Jara, quien ya reconoció su derrota, consiguió el 41,82% de los sufragios.
