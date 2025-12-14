Mundo
https://noticiaslatam.lat/20251214/boric-felicita-a-kast-por-su-victoria-en-las-presidenciales-de-chile-ha-obtenido-un-triunfo-claro-1169435751.html
Boric felicita a Kast por su victoria en las presidenciales de Chile: "Ha obtenido un triunfo claro"
Boric felicita a Kast por su victoria en las presidenciales de Chile: "Ha obtenido un triunfo claro"
"Usted ha obtenido un triunfo claro. Esta es una responsabilidad que hay que abordar con mucho cariño, mucha responsabilidad", dijo el mandatario chileno
Por su parte, el conservador José Antonio Kast comentó que su deseo es que haya "una transición ordenada y respetuosa" y aceptó la invitación de Boric a La Moneda para que se concrete el traspaso de poder. Con casi el 100% de las actas computadas, Kast obtuvo el 58,18% de los votos, mientras que Jeannette Jara, quien ya reconoció su derrota, consiguió el 41,82% de los sufragios.
Boric felicita a Kast por su victoria en las presidenciales de Chile: "Ha obtenido un triunfo claro"

"Usted ha obtenido un triunfo claro. Esta es una responsabilidad que hay que abordar con mucho cariño, mucha responsabilidad", dijo el mandatario chileno en la llamada telefónica, que fue transmitida en los canales oficiales del Gobierno.
"Quiero que sepa que estaré a disposición para poder colaborar con los destinos de la patria", agregó Boric.
Por su parte, el conservador José Antonio Kast comentó que su deseo es que haya "una transición ordenada y respetuosa" y aceptó la invitación de Boric a La Moneda para que se concrete el traspaso de poder.
Con casi el 100% de las actas computadas, Kast obtuvo el 58,18% de los votos, mientras que Jeannette Jara, quien ya reconoció su derrota, consiguió el 41,82% de los sufragios.
