Boric felicita a Kast por su victoria en las presidenciales de Chile: "Ha obtenido un triunfo claro"

"Usted ha obtenido un triunfo claro. Esta es una responsabilidad que hay que abordar con mucho cariño, mucha responsabilidad", dijo el mandatario chileno en la... 14.12.2025, Sputnik Mundo

2025-12-14T23:46+0000

2025-12-14T23:46+0000

2025-12-14T23:46+0000

américa latina

chile

gabriel boric

josé antonio kast

política

Por su parte, el conservador José Antonio Kast comentó que su deseo es que haya "una transición ordenada y respetuosa" y aceptó la invitación de Boric a La Moneda para que se concrete el traspaso de poder. Con casi el 100% de las actas computadas, Kast obtuvo el 58,18% de los votos, mientras que Jeannette Jara, quien ya reconoció su derrota, consiguió el 41,82% de los sufragios.

chile

2025

chile, gabriel boric, josé antonio kast, política