José Antonio Kast gana las elecciones presidenciales en Chile y Jara reconoce su derrota

José Antonio Kast gana las elecciones presidenciales en Chile y Jara reconoce su derrota

Con más del 90% de las actas computadas, el candidato conservador José Antonio Kast lleva una amplia ventaja en las elecciones presidenciales de Chile, con el... 14.12.2025, Sputnik Mundo

Jeannette Jara ya reconoció su derrota ante José Antonio Kast y el actual presidente, Gabriel Boric, ya llamó al candidato de derecha para felicitarlo por su victoria en esta jornada electoral, a la que fueron convocados a votar 15,7 millones de chilenos. "A quienes nos apoyaron y fueron convocados por nuestra candidatura, tengan claro que seguiremos trabajando por avanzar en una mejor vida en nuestra patria. Juntos y de pie, como siempre lo hemos hecho", añadió.¿Quién es el conservador que se perfila como ganador de las presidenciales en Chile? Nació el 18 de enero de 1966 en Santiago, siendo el menor de 10 hermanos e hijo de inmigrantes alemanes que llegaron a Chile en la década de 1950. Abogado de profesión, dio sus primeros pasos en política en 1996 cuando resultó electo concejal de la comuna de Buin y como diputado de la Unión Democrática Independiente (UDI) entre 2002 y 2014. Comenzó a buscar la presidencia desde 2017, como candidato independiente, y en 2021, ya como líder del Partido Republicano, del que es fundador. Su programa se ha centrado, sobre todo, en la seguridad, y entre sus propuestas se destacan deportaciones de migrantes irregulares y recortes de hasta 6.000 millones de dólares en el Estado. Kast ha manifestado en varias ocasiones su sintonía con el presidente estadounidense, Donald Trump, y con el mandatario argentino, Javier Milei.

