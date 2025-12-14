https://noticiaslatam.lat/20251214/elecciones-en-chile-boric-asegura-una-transicion-sin-tension-mientras-se-elige-nuevo-presidente-1169420832.html

Elecciones en Chile: Boric asegura una transición "sin tensión" mientras se elige nuevo presidente

Elecciones en Chile: Boric asegura una transición "sin tensión" mientras se elige nuevo presidente

Sputnik Mundo

El 14 de diciembre, unos 15,7 millones de chilenos están convocados a las urnas para elegir a su próximo presidente, en una contienda que enfrenta a la... 14.12.2025, Sputnik Mundo

2025-12-14T13:50+0000

2025-12-14T13:50+0000

2025-12-14T13:55+0000

américa latina

gabriel boric

chile

punta arenas

elecciones presidenciales en chile (2025)

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/0e/1169420676_0:0:1310:738_1920x0_80_0_0_b1123a72913fd1a5b9adfcd1bd672121.png

El presidente de Chile, Gabriel Boric, votó en la mañana del 14 de diciembre en su ciudad natal, la austral Punta Arenas, y aseguró que se comunicará telefónicamente con quien resulte ganador de los comicios para comenzar la transición hacia el próximo Gobierno.Boric llegó a votar pasadas las 9:00 hora local en el liceo industrial de Punta Arenas. Antes de ingresar al local de votación, el presidente se tomó tiempo para saludar, uno a uno, a una treintena de vecinos que se habían concentrado en el lugar.Luego, el mandatario ofreció una rueda de prensa en la que enfatizó la importancia de las elecciones y la democracia "como herramienta para dirimir las diferencias en paz" y llamó a los chilenos a "seguir construyendo un destino común, independientemente de las diferencias políticas".Consultado sobre el vínculo que tendrá con quien gane la elección, Boric diferenció la situación chilena de la de otros países en los que las transiciones de Gobierno "son una tensión" y aseguró que se comunicará con el ganador.Así abrieron las mesas de votaciónLos chilenos eligen al sucesor de Gabriel Boric en el Palacio de la Moneda en más de 40.000 mesas receptoras de voto dispuestas en todo el país. La Cancillería chilena también dispuso unas 426 mesas para votantes en el exterior, donde hay unos 160.000 chilenos habilitados para ejercer su voto a distancia.Precisamente, la segunda vuelta chilena comenzó muy lejos de la ciudad de Santiago, con la apertura de los centros de votación dispuestos en Nueva Zelanda y Australia. Allí, incluso, sobre la mañana chilena de este domingo ya habían cerrado las mesas y, de acuerdo a conteos preliminares consignados por medios chilenos, Jara obtenía ventaja en ambos países.Según está previsto, tanto Jara como Kast votarán pasado el mediodía en las mismas mesas de votación a las que asistieron en la primera vuelta. La dirigente del Partido Comunista votará en el Liceo Poeta Federico García Lorca de la comuna de Conchalí, su zona natal, para luego dirigirse a la casa de su madre en los alrededores.Kast, en tanto, sufragará en el colegio María Ana Mogas, en la comuna de Paine, a unos 44 kilómetros de la ciudad de Santiago.La instalación de las mesas de votación se dio con relativa normalidad, aunque no estuvo exenta de problemas. Medios chilenos reportaron que algunos centros que concentran varias mesas de votación, como el centro cultural Estación Mapocho, tuvieron problemas para instalar las urnas a la hora prevista como consecuencia de la falta de vocales.El ritmo de los últimos días de campañaLos últimos días de la elección mostraron a ambos candidatos con estrategias diferentes para sumar la mayor cantidad de apoyos en las últimas horas. Mientras el líder del Partido Republicano apostó a los cuestionamientos directos al Gobierno de Boric, Jara utilizó sus últimas apariciones para intentar poner en aprietos al favorito.Kast cerró su campaña en la ciudad de Temuco, ubicada a unos 670 kilómetros al sur de Santiago y capital de la región de La Araucanía, en un acto en el que volvió a hablar protegido por un vidrio antibalas. El republicano había lanzado su campaña allí mismo, convirtiendo a la localidad en uno de sus bastiones electorales, en sintonía con su discurso de mano dura ante el conflicto mapuche que se vive en la región.Durante su discurso, el candidato republicano enfocó sus críticas hacia el Gobierno de Boric: "Lo más increíble es que este Gobierno lo tuvo todo para hacer las cosas bien; no le faltó nada, no tuvo pandemia, no tuvo estallido, prometió solucionar todo y lo destruyó todo".Jara, en tanto, hizo su último acto en la ciudad de Coquimbo, en el denominado Norte Chico chileno. Tras repasar algunos de sus logros como ministra de Trabajo de Boric —como el aumento del salario mínimo o la reducción de la jornada laboral—, la candidata prometió "medidas concretas" para combatir la inseguridad y garantizar mejoras económicas para que los chilenos puedan "llegar a fin de mes".Los actos de Temuco y Coquimbo fueron el cierre de una semana que había comenzado con el debate organizado por la Asociación Nacional de Televisión de Chile (Anatel), el último cara a cara entre los aspirantes al Palacio de La Moneda antes de las elecciones. Tal como sucedió en algunas instancias anteriores, el cruce entre los candidatos estuvo marcado por la insistencia de Jara para que Kast explique alguna de sus medidas más controvertidas, como la expulsión de 300.000 migrantes irregulares o un ajuste de 6.000 millones de dólares.

https://noticiaslatam.lat/20251210/balotaje-presidencial-en-chile-durante-el-ultimo-debate-primo-mas-lo-emocional-que-las-propuestas-1169284739.html

https://noticiaslatam.lat/20251011/1167429671.html

https://noticiaslatam.lat/20251129/1168954131.html

chile

punta arenas

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

gabriel boric, chile, punta arenas, elecciones presidenciales en chile (2025)