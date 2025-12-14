Mundo
https://noticiaslatam.lat/20251214/con-lanzamiento-de-moneda-partido-peruano-elige-a-su-candidato-para-los-comicios-presidenciales-1169409017.html
Con un lanzamiento de moneda, un partido peruano elige a su candidato para los comicios presidenciales
Con un lanzamiento de moneda, un partido peruano elige a su candidato para los comicios presidenciales
El partido Salvemos Perú decidió quién sería su abanderado para los comicios presidenciales del próximo año. Sin embargo, el método fue poco habitual: lo hizo... 14.12.2025
américa latina
política
lima
perú
elecciones
La contienda era entre el exministro Mariano González y el político Antonio Ortiz Villano. El sorteo se llevó a cabo en el edificio de la Asociación Civil Transparencia, en Lima.Según medios locales, el lanzamiento de la moneda se hizo en presencia de los integrantes de la fuerza política. El ganador fue Ortiz Villano.El camino hacia las elecciones presidenciales en Perú apenas inicia y se perfila como uno de los más complejos en la historia de la nación. Esto se debe por el gran abanico de candidaturas que podrían ser avaladas, así como las diversas problemáticas políticas que actualmente aquejan al país sudamericano.Según el Jurado Nacional de Elecciones peruano, se prevé que participen más de 30 precandidatos presidenciales, ello en representación de las 43 organizaciones políticas autorizadas para participar en los comicios.Asimismo, se estima que más de 9.500 postulantes disputarán los 190 escaños disponibles en el Poder Legislativo —60 senadores y 130 diputados—, esto tras la reinstauración del sistema bicameral, suspendido desde 1992.Esta situación refleja que el número de precandidaturas prácticamente se triplicó, y los partidos inscritos casi se duplicaron respecto a las elecciones de 2021, antes de la reforma electoral.
lima
perú
política, lima, perú, elecciones
06:02 GMT 14.12.2025 (actualizado: 08:29 GMT 14.12.2025)
Elecciones en Perú.
© AP Photo / Martin Mejia
El partido Salvemos Perú decidió quién sería su abanderado para los comicios presidenciales del próximo año. Sin embargo, el método fue poco habitual: lo hizo al azar, con una moneda.
La contienda era entre el exministro Mariano González y el político Antonio Ortiz Villano. El sorteo se llevó a cabo en el edificio de la Asociación Civil Transparencia, en Lima.
Según medios locales, el lanzamiento de la moneda se hizo en presencia de los integrantes de la fuerza política. El ganador fue Ortiz Villano.

"Aquí no hay perdedores ni ganadores. Acá todos debemos sumar. Ya basta; estamos divididos izquierda, derecha, todo lo que quieras. No, como cuando juega la selección peruana, nos ponemos la camiseta, no existe Universitario, Alianza, nada. Luchamos por la selección peruana", ponderó el aspirante.

América Latina
¿Cuál es el destino que han enfrentado los nuevos partidos políticos en América Latina?
30 de noviembre, 08:02 GMT
El camino hacia las elecciones presidenciales en Perú apenas inicia y se perfila como uno de los más complejos en la historia de la nación. Esto se debe por el gran abanico de candidaturas que podrían ser avaladas, así como las diversas problemáticas políticas que actualmente aquejan al país sudamericano.
Según el Jurado Nacional de Elecciones peruano, se prevé que participen más de 30 precandidatos presidenciales, ello en representación de las 43 organizaciones políticas autorizadas para participar en los comicios.
Asimismo, se estima que más de 9.500 postulantes disputarán los 190 escaños disponibles en el Poder Legislativo —60 senadores y 130 diputados—, esto tras la reinstauración del sistema bicameral, suspendido desde 1992.
Esta situación refleja que el número de precandidaturas prácticamente se triplicó, y los partidos inscritos casi se duplicaron respecto a las elecciones de 2021, antes de la reforma electoral.
