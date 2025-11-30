https://noticiaslatam.lat/20251130/cual-es-el-destino-que-han-enfrentado-los-nuevos-partidos-politicos-en-america-latina-1168960237.html

¿Cuál es el destino que han enfrentado los nuevos partidos políticos en América Latina?

¿Cuál es el destino que han enfrentado los nuevos partidos políticos en América Latina?

El partido Libre, fundado en 2011, disputará en las urnas su permanencia en la presidencia en Honduras este 30 de noviembre, desafiando la tendencia contraria...

Según el relevo del politólogo argentino Gerardo Scherlis, investigador y profesor del CONICET que ha analizado la transformación partidaria en América Latina, han sido casi una veintena los partidos políticos creados en los 2000 que han logrado llegar al poder, un fuerte quiebre con el bipartidismo dominado por partidos tradicionales que marcaron las contiendas democráticas del siglo XX en la región.Sin embargo, la gran mayoría de estas formaciones nuevas no han podido mantener su éxito electoral más allá de un puñado de años (es decir, un mandato o dos) y, en la actualidad, se encuentran fuertemente debilitados o han desaparecido por completo del escenario político.Varios son los países donde se observan estos fulgurantes casos de ascenso y caída de proyectos de poder. En Perú, nación caracterizada por una continua rotación de jefes de Estado, se destaca el caso de Perú Posible (PP), el vehículo político del expresidente Alejandro Toledo. Este partido logró gobernar entre 2001 y 2006, pero su existencia estuvo intrínsecamente ligada al destino de su fundador. Sin una ideología consolidada ni bases sociales duraderas, el partido no pudo sobrevivir a los escándalos de corrupción posteriores y a la dispersión del liderazgo, lo que llevó a su desaparición formal del registro electoral en 2017 por no superar el requisito mínimo de votos.Otro ejemplo peruano es el Partido Nacionalista Peruano (PNP), liderado por Ollanta Humala, que ejerció la presidencia de 2011 a 2016. Al igual que Perú Posible, el PNP se construyó exclusivamente sobre el liderazgo binario de Humala y su esposa, Nadine Heredia. Tras dejar el Gobierno, y enfrentando también acusaciones de corrupción, la estructura partidaria se desmoronó, dejando al PNP como una fuerza política que, si bien existe legalmente todavía, es electoralmente irrelevante.En Argentina, el caso de Propuesta Republicana (PRO), fundado por Mauricio Macri, ilustra el debilitamiento luego del Gobierno dentro de una coalición. Aunque el PRO fue la fuerza dominante de la alianza Cambiemos/Juntos por el Cambio que gobernó de 2015 a 2019, su base principal siempre fue la figura del expresidente Macri y el electorado antiperonista, especialmente urbano. Tras la derrota en su búsqueda de reelección y la posterior disolución de la coalición, el PRO se ha visto profundamente fragmentado y perdió una gran parte de sus votantes en sucesivas votaciones, siendo remplazado por La Libertad Avanza, del presidente Javier Milei, como la principal opción de derecha.Colombia también exhibe esta tendencia con el Partido de la U (Partido de la Unidad Nacional), que fue creado fundamentalmente para respaldar la reelección y el proyecto político del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Sin embargo, cuando el sucesor de Uribe, Juan Manuel Santos, se distanció de su mentor, el partido perdió su cohesión ideológica y su razón de ser central, quedando hoy como una fuerza política menor y desdibujada."La consecuencia de entronizar proyectos personales"Según expertos consultados por Sputnik, la principal causa de la rápida aparición y extinción de formaciones nuevas es la baja institucionalización de muchos sistemas de partidos en América Latina. A diferencia del siglo XX, donde existían partidos con raíces sociales profundas (sindicales, ideológicas, religiosas), los partidos recientes tienden a ser máquinas electorales creadas a imagen y semejanza del líder.La tesis del reconocido politólogo chileno Juan Pablo Luna sobre los "partidos disminuidos" es clave para entender esta dinámica. Según su definición, son aquellos que, si bien compiten por cargos, tiene una capacidad organizacional e identitaria muy limitada. Estos partidos se construyen casi exclusivamente alrededor de un líder carismático y su figura, más que sobre una estructura robusta o una ideología clara.El internacionalista José Ignacio Apoi, egresado de la Universidad de la República Oriental de Uruguay (UDELAR) también es partidario de esta teoría.Muchos de estos nuevos partidos surgen como una reacción antisistema, capitalizando el descontento ciudadano y la desafección hacia los partidos tradicionales ("la casta", según el presidente argentino Javier Milei, quien precisamente creó su partido La Libertad Avanza hace menos de una década). "La principal bandera no es una plataforma ideológica, sino el rechazo a la política establecida. Cuando llegan al poder, la misión de destruir lo viejo generalmente no se traduce en la capacidad de construir lo nuevo, llevando a una desilusión del votante y una rápida extinción del atractivo de esa marca", explicó Apoi.Casos de éxito Sin embargos, algunas formaciones políticas nacidas en este siglo demuestran que la desaparición no es un destino inevitable en América Latina. El continuo éxito electoral del PSUV (Venezuela) y, más recientemente, Morena en México y Nuevas Ideas en El Salvador, se fundamenta en su capacidad para establecer una conexión emocional y directa con el ciudadano, opinó Apoi.Los líderes de estos partidos son vistos no como políticos tradicionales, sino como voceros auténticos de las grandes mayorías históricamente marginadas. Esto genera una fidelidad que trasciende el desempeño económico o la gestión cotidiana, explicó.Para Samuel Losada, internacionalista egresado de la Universidad de Belgrano, estos partidos triunfan y se mantienen porque han logrado cambiar las narrativas dominantes en sus países, además de lograr mejoras palpables.Y añadió: "El PSUV, con la Revolución Bolivariana, ofrece una narrativa de soberanía nacional y justicia social luego de décadas de expoliación extranjera y gobiernos para los más ricos. Ese cambio de paradigma es una fuente inagotable de legitimidad".La orientación social de sus políticas es un pilar central de estos éxitos electorales. Estos partidos han enfocado recursos estatales en programas de bienestar social que benefician directamente a los sectores más pobres.En México, los programas sociales universales establecidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador —y continuados por su sucesora Claudia Sheinbaum— han generado un apoyo masivo y tangible. En Venezuela, las misiones sociales crearon un vínculo directo entre el Estado y el ciudadano de bajos recursos. Esta redistribución económica se traduce en una lealtad electoral que valora el apoyo recibido.Otro aspecto clave es la movilización de sus electorados. A diferencia de los partidos tradicionales, que esperan el día de la elección (o a los meses previos de campaña) para dialogar con los ciudadanos y presentar sus propuestas, estas formaciones son expertas en mantener una base social activa e involucrada.Apoi señala también que los líderes de estos partidos han aprovechado la inmediatez de la comunicación política moderna, utilizando plataformas digitales y canales de diálogo directo (como las conferencias de prensa matutinas) para sortear los filtros mediáticos tradicionales —en manos del establishment en la mayoría de los casos— y establecer una conversación constante con la ciudadanía. "Esto les permite enmarcar los debates en sus propios términos y hacer llegar sus mensajes sin intermediarios, un factor decisivo en la política contemporánea", concluyó.

