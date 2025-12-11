https://noticiaslatam.lat/20251211/eeuu-considera-inevitable-que-ucrania-renuncie-a-territorios-en-el-marco-de-un-acuerdo-de-paz-1169323075.html
EEUU considera "inevitable" que Ucrania renuncie a territorios en el marco de un acuerdo de paz, señalan medios
En la Casa Blanca creen que Kiev debe renunciar a los territorios que aún controla en la región de Donbás, calificándolo de punto "inevitable" para alcanzar un... 11.12.2025, Sputnik Mundo
"Funcionarios de la Administración Trump, en particular el enviado especial del presidente estadounidense Steve Witkoff, han presionado en las últimas semanas a los negociadores ucranianos para que acepten un 'intercambio de territorios', que consideran una parte inevitable de cualquier acuerdo de paz entre Kiev y Moscú", señala el artículo.El enviado especial de EEUU "está obsesionado" con la idea de que, renunciando a la parte de la región de Donbás que aún no controla, Ucrania podría alcanzar una paz justa y evitar un conflicto más prolongado y devastador, revelaron al periódico unos funcionarios ucranianos.Además, conforme al plan de Trump, se propone crear en Donbás una zona de amortiguación, internacionalmente reconocida como territorio ruso. Dan Driscoll, secretario de Defensa estadounidense, que presentó la propuesta en Kiev, prometió crear "la zona desmilitarizada más avanzada tecnológicamente del mundo" a lo largo de la línea del frente oriental.Al mismo tiempo, según la última versión del plan, no se exige a Rusia retirar sus tropas de la zona desmilitarizada, señala el medio, citando a un alto cargo ucraniano.Anteriormente, Donald Trump había declarado que Kiev debía aceptar las propuestas, ya que su posición se está debilitando. También reconoció que Rusia tiene ventaja en el campo de batalla.El 2 de dicembre, Vladímir Putin recibió en el Kremlin a Witkoff y al yerno de Trump, Jared Kushner. Durante unas cinco horas, las partes debatieron el contenido de la iniciativa estadounidense de paz, pero por ahora no lograron encontrar una fórmula de compromiso. Más tarde, el mandatario ruso explicó que Washington dividió los 27 puntos del plan original en cuatro partes y propuso analizarlos por separado. Añadió que revisó prácticamente cada uno de ellos y que "hubo cuestiones con las que Moscú no está de acuerdo".
En la Casa Blanca creen que Kiev debe renunciar a los territorios que aún controla en la región de Donbás, calificándolo de punto "inevitable" para alcanzar un acuerdo de paz, informa el diario 'Financial Times'. La renuncia ayudará a evitar un conflicto más destructivo, añade, citando fuentes.
"Funcionarios de la Administración Trump, en particular el enviado especial del presidente estadounidense Steve Witkoff, han presionado en las últimas semanas a los negociadores ucranianos para que acepten un 'intercambio de territorios', que consideran una parte inevitable de cualquier acuerdo de paz entre Kiev y Moscú", señala el artículo.
El enviado especial de EEUU "está obsesionado" con la idea de que, renunciando a la parte de la región de Donbás que aún no controla, Ucrania podría alcanzar una paz justa y evitar un conflicto más prolongado y devastador, revelaron al periódico unos funcionarios ucranianos.
Además, conforme al plan de Trump, se propone crear en Donbás una zona de amortiguación, internacionalmente reconocida como territorio ruso. Dan Driscoll, secretario de Defensa estadounidense, que presentó la propuesta en Kiev, prometió crear "la zona desmilitarizada más avanzada tecnológicamente del mundo" a lo largo de la línea del frente oriental.
Al mismo tiempo, según la última versión del plan, no se exige a Rusia retirar sus tropas de la zona desmilitarizada, señala el medio, citando a un alto cargo ucraniano.
Anteriormente, Donald Trump había declarado que Kiev debía aceptar las propuestas, ya que su posición se está debilitando. También reconoció que Rusia tiene ventaja en el campo de batalla.
El 2 de dicembre, Vladímir Putin recibió en el Kremlin a Witkoff y al yerno de Trump, Jared Kushner. Durante unas cinco horas, las partes debatieron
el contenido de la iniciativa estadounidense de paz, pero por ahora no lograron encontrar una fórmula de compromiso.
Más tarde, el mandatario ruso explicó que Washington dividió los 27 puntos del plan original en cuatro partes y propuso analizarlos por separado. Añadió que revisó prácticamente cada uno de ellos y que "hubo cuestiones con las que Moscú no está de acuerdo".
