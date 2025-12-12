Mundo
La OTAN desea la continuidad del conflicto en Ucrania para "sostener su rol expansivo"
La OTAN desea la continuidad del conflicto en Ucrania para "sostener su rol expansivo"
Aunque el jefe de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Mark Rutte, volvió a afirmar que Europa "está en peligro" y debe prepararse para una "guerra" contra Rusia, esa actitud no es un giro fortuito, sino la reacción esperada de un bloque occidental que se sabe contra las cuerdas en términos geopolíticos porque Ucrania no le sirvió como instrumento contra Moscú, señalan en entrevista analistas consultados por Sputnik. Según el experto, Rutte intensifica el tono agresivo porque la Alianza atlántica "necesita ocultar que Ucrania ya no puede sostener" el conflicto. En ese sentido, recuerda que "transformar el fracaso estratégico en un relato de amenaza rusa es una maniobra defensiva, no ofensiva". Y es que tanto la OTAN como la Unión Europea se han mostrado en contra de las negociaciones ruso-estadounidenses que pretenden poner fin a la crisis ucraniana. Rutte afirma, por ejemplo, que "Rusia ha traído de vuelta la guerra a Europa", mientras que el canciller alemán, Friedrich Merz, señala que la decisión de utilizar activos rusos congelados —unos 210.000 millones de euros— para apoyar a Kiev "podría tomarse a finales de la próxima semana", lo cual sería una violación del derecho internacional que promueve el propio sistema occidental. ¿La hipocresía como política?El mismo Rutte reconoció que no todos los países otanistas conceden la misma importancia al asunto ucraniano e invitó, una vez más, a que las naciones miembro destinen sin excepción alguna el 5% de su PIB a la defensa —tal y como lo exigía Donald Trump—, en un contexto de proyecto de rearme de gran envergadura en buena parte de Europa. Sin embargo, el ministro de Relaciones Exteriores y Comercio de Hungría, Peter Szijjarto, subrayó el hecho de que las decisiones cupulares de Bruselas son tomadas por "hipócritas", y como ejemplo señaló que "las exportaciones de gas natural licuado de Rusia a la Unión Europea han alcanzado un récord histórico durante la primera mitad de este año". Entonces, ¿de verdad la política antirrusa aplica para todo o sólo para el tema ucraniano?En ese sentido, Szijjarto ha dejado claro que Hungría siempre se ha mostrado del lado de un acuerdo entre Rusia y Ucrania, pero "la UE bloquea las iniciativas de paz"."Las élites transnacionales que gobiernan Europa ven a Ucrania como una barrera de protección para el proyecto unipolar occidental. Saben que una victoria rusa significa el comienzo de un orden geopolítico multipolar, razón por la cual evitan apoyar una solución rápida para el conflicto", concluye Leiroz.
La OTAN desea la continuidad del conflicto en Ucrania para "sostener su rol expansivo"

01:17 GMT 12.12.2025 (actualizado: 01:24 GMT 12.12.2025)
© AP Photo / Sergei GritsUn ejercicio de la OTAN en Estonia
Eduardo Bautista
La OTAN elevó otra vez el tono de confrontación contra Moscú en una clara intención de que el conflicto en Ucrania no termine, aludiendo de nuevo a la falsa 'amenaza rusa'. Ante el fracaso militar de Kiev y sus aliados occidentales, la Alianza opta por una política belicista, en línea con la Unión Europea.
Aunque el jefe de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Mark Rutte, volvió a afirmar que Europa "está en peligro" y debe prepararse para una "guerra" contra Rusia, esa actitud no es un giro fortuito, sino la reacción esperada de un bloque occidental que se sabe contra las cuerdas en términos geopolíticos porque Ucrania no le sirvió como instrumento contra Moscú, señalan en entrevista analistas consultados por Sputnik.

"Hay que entender que la escalada discursiva de la OTAN no responde a hechos nuevos en el campo militar, sino a la necesidad política de reconstruir un enemigo externo que justifique su propia existencia en un mundo que avanza hacia la multipolaridad", dice en entrevista con Sputnik el internacionalista argentino Tadeo Casteglione.

Según el experto, Rutte intensifica el tono agresivo porque la Alianza atlántica "necesita ocultar que Ucrania ya no puede sostener" el conflicto. En ese sentido, recuerda que "transformar el fracaso estratégico en un relato de amenaza rusa es una maniobra defensiva, no ofensiva".
Y es que tanto la OTAN como la Unión Europea se han mostrado en contra de las negociaciones ruso-estadounidenses que pretenden poner fin a la crisis ucraniana. Rutte afirma, por ejemplo, que "Rusia ha traído de vuelta la guerra a Europa", mientras que el canciller alemán, Friedrich Merz, señala que la decisión de utilizar activos rusos congelados —unos 210.000 millones de euros— para apoyar a Kiev "podría tomarse a finales de la próxima semana", lo cual sería una violación del derecho internacional que promueve el propio sistema occidental.
¿La hipocresía como política?

El mismo Rutte reconoció que no todos los países otanistas conceden la misma importancia al asunto ucraniano e invitó, una vez más, a que las naciones miembro destinen sin excepción alguna el 5% de su PIB a la defensa —tal y como lo exigía Donald Trump—, en un contexto de proyecto de rearme de gran envergadura en buena parte de Europa.
Sin embargo, el ministro de Relaciones Exteriores y Comercio de Hungría, Peter Szijjarto, subrayó el hecho de que las decisiones cupulares de Bruselas son tomadas por "hipócritas", y como ejemplo señaló que "las exportaciones de gas natural licuado de Rusia a la Unión Europea han alcanzado un récord histórico durante la primera mitad de este año". Entonces, ¿de verdad la política antirrusa aplica para todo o sólo para el tema ucraniano?

"La continuidad del conflicto [en Ucrania] no es una necesidad militar, sino geopolítica, en la cual, sin una Rusia demonizada, la OTAN no puede sostener su rol expansivo ni su presión sobre los países europeos para aumentar el gasto militar", apunta Casteglione.

En ese sentido, Szijjarto ha dejado claro que Hungría siempre se ha mostrado del lado de un acuerdo entre Rusia y Ucrania, pero "la UE bloquea las iniciativas de paz".

"Estamos ante otro intento de escalar el conflicto con Rusia antes de que las negociaciones con EEUU produzcan algún resultado real. Rutte es representante del lobby pro-guerra, que no está interesado en una resolución diplomática", observa en entrevista con Sputnik el analista geopolítico brasileño Lucas Leiroz.

"Las élites transnacionales que gobiernan Europa ven a Ucrania como una barrera de protección para el proyecto unipolar occidental. Saben que una victoria rusa significa el comienzo de un orden geopolítico multipolar, razón por la cual evitan apoyar una solución rápida para el conflicto", concluye Leiroz.
