Nicaragua abre nuevos corredores clave para fomentar la producción y seguridad territorial

La obra se integra a los 402 kilómetros de asfalto construidos en Las Segovia (departamentos del norte de Nicaragua), que ya permiten la comunicación directa de 12 municipios con la red vial troncal. Este avance consolida un proceso acelerado de integración regional y control territorial, destacó el ministro de Transporte e Infraestructura, Óscar Mojica, durante el acto inaugural celebrado esta semana.Mojica subrayó que estos tramos "constituyen corredores fronterizos ideales para la protección, defensa y seguridad nacional", al facilitar una circulación más eficiente de los cuerpos de defensa, salvamento y vigilancia en zonas estratégicas.Asimismo, señaló que la nueva infraestructura en Estelí se incorpora a esta lógica territorial al abrir una ruta alterna a la carretera Panamericana, ampliando las opciones estratégicas de movilidad hacia los departamentos de León, la vecina Nueva Segovia y Managua, ubicada a 177 kilómetros del área de impacto.Resultados productivosEl Gobierno nicaragüense sostiene que esta expansión vial ha generado transformaciones económicas medibles, especialmente en la reducción del tiempo de traslado de granos básicos, hortalizas, café y tabaco.Según Mojica, las nuevas vías incrementan los márgenes de ganancia para pequeños productores, elevan la frecuencia de abastecimiento del comercio local y favorecen un acceso más rápido a centros de salud y educación."Es una carretera que fortalece la movilización segura de la producción", afirmó, señalando que más de 126.000 productores y familias ya están siendo beneficiados con esta conectividad.Impacto socialPara el alcalde de Estelí, Francisco Valenzuela, esta infraestructura vial actúa como un detonante para el desarrollo social.Explicó que las carreteras han permitido que universidades en el campo, escuelas técnicas y centros de salud tengan acceso regular, algo que —según dijo— "era impensable hace algunos años".El impacto también es palpable en la experiencia de los pobladores y agricultores de esta región nicaragüense. José Alfaro Espinoza, agricultor de San Juan de Limay, explicó que incluso el transporte con animales de carga es ahora más rápido y seguro, reduciendo pérdidas y facilitando la compra y venta de granos."El comerciante ya no tiene dificultades para llegar. Eso es lo importante, que el Gobierno se preocupa por nosotros los pobres", afirmó.

