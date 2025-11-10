https://noticiaslatam.lat/20251110/nicaragua-se-une-a-la-cooperacion-sanitaria-de-china-al-recibir-el-buque-hospital-ark-silk-road-1168347512.html

Nicaragua se une a la cooperación sanitaria de China al recibir el buque hospital 'Ark Silk Road'

Nicaragua se une a la cooperación sanitaria de China al recibir el buque hospital 'Ark Silk Road'

Sputnik Mundo

El arribo del buque hospital 'Ark Silk Road 867' al puerto de Corinto, en el occidente de Nicaragua, coloca al país centroamericano dentro del mapa de... 10.11.2025, Sputnik Mundo

2025-11-10T21:36+0000

2025-11-10T21:36+0000

2025-11-10T23:00+0000

américa latina

nicaragua

política

china

ejército de nicaragua

fuerzas armadas de china

ejército de china

epl

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/0a/1168347178_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_3e3017891d593f7dbfe427a3236fe6e2.jpg

Durante el acto oficial de recibimiento en el embarcadero, ubicado a 156 kilómetros al occidente de Managua, el jefe de las Fuerzas Militares de Nicaragua, general de Ejército, Julio César Avilés, destacó la trascendencia histórica y humanitaria del encuentro entre ambas armadas.La llegada de la embarcación, perteneciente al Ejército Popular de Liberación (EPL), marca el inicio de su primera gira por América Latina y el Caribe, destinada a brindar servicios médicos gratuitos y fortalecer los lazos de cooperación entre Pekín y la región.Valores compartidosAvilés, subrayó que tanto el Ejército de Nicaragua como el EPL, “nacieron de la lucha popular para lograr la liberación de sus pueblos y asegurar un futuro de paz y prosperidad”, destacando los valores compartidos que sustentan la cooperación militar y humanitaria.Por su parte, el jefe de la misión del buque hospital, Pen Gulian, acentuó el carácter histórico del arribo.“Esperamos ofrecer servicios médicos de alta calidad, mostrar la buena imagen de la Armada china y fortalecer la amistad entre nuestros países”, añadió.Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional de la nación centroamericana, Gustavo Porras, calificó la visita como “una grandiosa muestra de solidaridad, amistad y paz” por parte del gobierno y el pueblo de China.“Hermandad entre los pueblos”“Es la expresión más clara de la hermandad entre el pueblo y el Partido Comunista Chino con el pueblo de Nicaragua y el Frente Sandinista de Liberación Nacional”, sostuvo.El arribo del Ark Silk Road 867 ocurre en el contexto del fortalecimiento de los vínculos bilaterales entre Managua y Pekín tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas en 2021. Desde entonces, ambos países han suscrito acuerdos en infraestructura, educación, energía y salud, reforzando la cooperación técnica y la asistencia humanitaria.El buque hospital, también conocido como Peace Ark, ha ofrecido atención médica en más de 40 países desde 2010; en Nicaragua, la tripulación integrada por médicos militares y especialistas, realizará consultas especializadas y cirugías menores en el Hospital Mauricio Abdalah del departamento de Chinandega, a unas 500 personas por día.La agenda del personal médico del Ark Silk Road 867, incluye programas de intercambio científico con especialistas del Hospital Militar Escuela Doctor Alejandro Dávila Bolaños, del Ejército de Nicaragua, en una jornada que se extenderá hasta el 15 de noviembre.Con esta visita, Nicaragua consolida su papel dentro de la red internacional de cooperación sanitaria de la Nueva Ruta de la Seda, una iniciativa que busca acercar a los pueblos mediante el intercambio científico, la solidaridad y la atención médica como instrumento de paz.

https://noticiaslatam.lat/20251109/ortega-agradece-a-china-el-envio-de-buque-hospital-que-visitara-nicaragua-1168300257.html

nicaragua

china

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Marcela Rivera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144554922_156:0:556:400_100x100_80_0_0_3ad7b27f8e4e48cbe50ba2d8470f9896.jpg

Marcela Rivera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144554922_156:0:556:400_100x100_80_0_0_3ad7b27f8e4e48cbe50ba2d8470f9896.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Marcela Rivera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144554922_156:0:556:400_100x100_80_0_0_3ad7b27f8e4e48cbe50ba2d8470f9896.jpg

nicaragua, política, china, ejército de nicaragua, fuerzas armadas de china, ejército de china, epl