https://noticiaslatam.lat/20250806/cayeron-murallas-de-aislamiento-de-500-anos-nicaragua-completa-comunicacion-terrestre-en-caribe-sur-1165186241.html

"Cayeron murallas de aislamiento de 500 años": Nicaragua completa comunicación terrestre en Caribe Sur | Video

"Cayeron murallas de aislamiento de 500 años": Nicaragua completa comunicación terrestre en Caribe Sur | Video

Sputnik Mundo

Los municipios de mayor producción agropecuaria del sur de Nicaragua quedaron unidos a la red vial troncal del territorio de esta nación centroamericana, con... 06.08.2025, Sputnik Mundo

2025-08-06T07:30+0000

2025-08-06T07:30+0000

2025-08-06T19:37+0000

américa latina

daniel ortega

nicaragua

managua

infraestructuras

caribe

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/06/1165188374_36:40:1884:1080_1920x0_80_0_0_a82bde7d99645ef5aaef979fbb3f0379.png

Esta conexión terrestre permite la comunicación total de toda la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur nicaragüense con las principales carreteras que unen a todo el país, afirmó el ministro de Transporte e Infraestructura, Óscar Mojica, desde el puente de Kukarawala, en el municipio de El Tortuguero.El tercer tramo de la carretera, de 96 kilómetros de longitud, consta del puente Kukarawala de 177 metros de largo que conecta con el municipio de El Tortuguero, ubicado a 203 kilómetros de Bluefields, la capital de la Costa Caribe Sur.Esta región autónoma de Nicaragua es la tercera más grande de Centroamérica, con una extensión de 27.260 kilómetros cuadrados. Su clima tropical húmedo la convierte en una de las mayores zonas productivas de esta nación, lo que le da más valor a la comunicación terrestre que consolidó la Administración Sandinista con la inauguración del tercer tramo carretero."El último tramo de 20 kilómetros fue construido en 18 meses, [en un esfuerzo] formidable y titánico. En los gobiernos neoliberales jamás se hubiera podido concebir una obra de tal envergadura; [esas administraciones] solo habían construido en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, 76 kilómetros de carreteras pavimentadas que conducían a [los municipios] de El Rama y a Nueva Guinea", enfatizó Mojica.Conectividad "con efecto multiplicador"Con la culminación de la comunicación terrestre en el Caribe Sur, Nicaragua expandió a 5.587 kilómetros la red vial de autopistas pavimentadas, lo que representa un crecimiento del 900% en los últimos 17 años de gestión sandinista, confirmó Mojica.A decir de la cartera, esto posiciona a Nicaragua en el quinto lugar del ranking de países con las mejores carreteras de la región latinoamericana, para ampliar las posibilidades del desarrollo socioeconómico del país centroamericano."Fue realizándose esta estrategia de una manera que, desde su concepción, sabíamos que la conectividad tenía que tener un efecto multiplicador en la capacidad productiva del país", agregó el ministro de Transporte e Infraestructura.La política de expansión vial le ha permitido a Nicaragua incrementar los indicadores de producción agropecuaria en el Caribe, región donde se estima en dos millones la crianza de cabezas de ganado.De acuerdo con Mojica, en esta zona caribeña del litoral este de Nicaragua, están instaladas cuatro grandes empresas de palma africana, que procesan 673.430 toneladas de fruta fresca y producen 150.000 toneladas de aceite para el consumo nacional y la exportación.En esta región, donde llueve casi todo el año, se producen 1,3 millones de quintales de arroz, frijoles, trigo y maíz, así como 5,2 millones de leche fresca, las que pueden ser trasladadas fácilmente "desde las entrañas" del Caribe a las plantas procesadoras y al mercado nicaragüenses, agregó el ministro nicaragüense.Con estas carreteras "se puede llegar a los acopios en donde, ya [los productores] tienen electricidad y pueden conservar esta leche en condiciones óptimas para las grandes empresas de productos lácteos de nuestro país. Son 27.268 agropecuarios los que están trabajando día a día, de sol a sol, para generar este ingreso y esta producción necesaria para la seguridad alimentaria de nuestro país", indicó.Impacto socialLas nuevas carreteras que comunican los 12 municipios de la Costa Caribe Sur reducen el tiempo de los pobladores para trasladarse a otros territorios. Antes, tenían que tomar lanchas, afirmó Teresa Vanegas, habitante de El Tortuguero, lugar de impacto del último tramo carretero construido."Es una alegría ahora que tenemos esta carretera, que podemos movilizarlos y mandar a los niños con más facilidad a estudiar, a hacer algún mandado o sacarlos a que se vayan a divertir. [Ahora] vamos con facilidad y nos regresamos el mismo día; antes eran 12 horas [para ir] a Wapí, no podíamos ir y regresar al mismo día, era trocha, [íbamos] a caballo, no había transporte", recordó.Para otros pobladores, la nueva vía de comunicación terrestre reduce hasta en tres veces los costos de movilización entre las comunidades de esta región, reflexionó Mercedes Aragón.La integración regional de la Costa Caribe de Nicaragua con el resto del territorio de este país fue posible hasta julio de 2019, con la inauguración de la carretera entre Managua y Bluefields de 370 kilómetros de longitud.

https://noticiaslatam.lat/20250708/en-nicaragua-el-pueblo-es-el-protagonista-de-su-revolucion-por-eso-es-invencible--video-1164228274.html

https://noticiaslatam.lat/20250502/nicaragua-vira-hacia-las-fuentes-renovables-se-invirtio-para-llevar-energia-a-la-gente-1162311942.html

https://noticiaslatam.lat/20250627/estamos-mejor-preparados-nicaragua-mide-niveles-de-accion-ante-desastres-naturales--video-1163886182.html

nicaragua

managua

caribe

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Marcela Rivera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144554922_156:0:556:400_100x100_80_0_0_3ad7b27f8e4e48cbe50ba2d8470f9896.jpg

Marcela Rivera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144554922_156:0:556:400_100x100_80_0_0_3ad7b27f8e4e48cbe50ba2d8470f9896.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Marcela Rivera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144554922_156:0:556:400_100x100_80_0_0_3ad7b27f8e4e48cbe50ba2d8470f9896.jpg

daniel ortega, nicaragua, managua, infraestructuras, caribe