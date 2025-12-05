https://noticiaslatam.lat/20251205/una-compra-geopolitica-llegan-a-argentina-los-aviones-f-16-adquiridos-a-dinamarca-via-eeuu-1169112894.html

"Una compra geopolítica": llegan a Argentina los aviones F-16 adquiridos a Dinamarca vía EEUU

"Una compra geopolítica": llegan a Argentina los aviones F-16 adquiridos a Dinamarca vía EEUU

Argentina se prepara para recibir los primeros seis supersónicos adquiridos a Dinamarca, presentados por el Gobierno del presidente Javier Milei como un salto... 05.12.2025

Argentina recibirá el 5 de diciembre los primeros seis aviones supersónicos F-16 adquiridos a Dinamarca, en una operación respaldada por Estados Unidos y valorada por el Gobierno como un salto tecnológico inédito para su Fuerza Aérea. Las aeronaves realizarán el 7 de diciembre un vuelo rasante sobre Buenos Aires, antes del acto oficial que encabezará Milei en Río Cuarto.El lote inicial forma parte de las 24 unidades compradas por un total de 650 millones de dólares, incluyendo armamento provisto por Washington. Para el Ministerio de Defensa, se trata de un "hito estratégico" que devuelve al país la capacidad de interceptación supersónica perdida tras la baja de los Mirage en 2015.La travesía incluyó escalas en Dinamarca, Zaragoza, Islas Canarias y el cruce atlántico hacia Brasil, con apoyo logístico de un Hércules, un Boeing 737-700 y un KC-135 estadounidense. Tras arribar al país, los F-16 sobrevolarán la capital y podrían realizar maniobras en provincias como Córdoba, San Luis y Mendoza (oeste).Más allá de su impacto operativo, la compra consolida el alineamiento del Gobierno de Milei con Estados Unidos, que promovió la operación para evitar que Argentina adquiriera cazas chinos o rusos. Washington proveerá soporte técnico y parte del sistema de armas, reforzando la interoperabilidad con estándares occidentales.Los F-16 recibidos —cuatro biplaza y dos monoplaza— integran una de las plataformas tácticas más utilizadas por la OTAN y permitirán ampliar capacidades de entrenamiento y defensa aérea. Su incorporación exige, sin embargo, un proceso de adaptación estructural y la modernización de bases para garantizar mantenimiento y vida útil.Aunque el Gobierno destaca el salto tecnológico, analistas recuerdan que las aeronaves, con décadas de servicio en Dinamarca, tendrán una vida útil estimada de entre 15 y 20 años. También señalan que su dependencia logística de EEUU podría condicionar eventuales actualizaciones en escenarios sensibles como el Atlántico Sur.El arribo de los F-16 marcará uno de los últimos actos del ministro Luis Petri, que dejará su cargo la próxima semana. Para la Administración Milei, la presentación pública del sistema de armas busca subrayar la modernización militar y proyectar una imagen de fortalecimiento estratégico hacia sus aliados occidentales.La técnica y lo ocultoEissa destacó un dato político clave: "La embajadora británica dijo que estaban conformes", lo que, para el analista, confirma que los aviones "no afectan sus intereses en la disputa sobre la soberanía de las Islas Malvinas". Sin un sistema de reabastecimiento, agregó, "Argentina no tiene capacidad de operar sobre las islas y volver".En diálogo con Sputnik, el sociólogo Sebastián Schulz coincidió en que el anuncio "no fortalece la defensa de la soberanía", porque los F-16 "reproducen la dependencia y la entrega de nuestra integridad territorial". Señaló que la propia configuración del sistema impone "limitaciones artificiales para evitar el alcance sobre territorio ocupado".En la misma sintonía se expresó el analista internacional Juan Percoco, quien dijo a este medio que la verdadera interrogante no es técnico sino estratégico: "La pregunta es si estos aviones encarecen la ocupación británica". Para él, la compra "no responde a la principal amenaza militar del país" y constituye "una compra geopolítica, no técnica".Aunque la incorporación mejora la capacitación de pilotos, Percoco advirtió sobre la dependencia estructural."No es solo el aparato: es la doctrina, la cadena logística y la interoperabilidad". En un escenario de tensión, concluyó, "está por verse si podemos garantizar autonomía".La balanza inclinadaPara Eissa, la elección del F-16 revela una definición geopolítica: "Hubo una convergencia entre alineamiento con Estados Unidos e intereses internos". Recordó que el avión chino "era más moderno y sin restricciones", pero que el Gobierno optó por el modelo estadounidense por "motivos ajenos a lo militar".Schulz fue todavía más categórico: "Estados Unidos vetó cualquier relación en defensa con China". Señaló que los F-16 son "aviones controlados por la OTAN" y que su incorporación persigue el objetivo de que Argentina "rompa vínculos tecnológicos y militares con los países del mundo multipolar".El sociólogo sostuvo que el giro estratégico redefine, incluso, las hipótesis de conflicto: "Se abandona Malvinas y se adopta una doctrina de seguridad interna impulsada por Washington". Según él, los F-16 serán funcionales a "agendas ajenas, no a la defensa nacional".Percoco coincidió en el diagnóstico sobre la dependencia: "Comprar estos aviones es comprar la cadena logística, el entrenamiento y la doctrina". La operación, aseguró, consolida "un alineamiento, subordinación y acompañamiento a Estados Unidos", sin acceso a transferencia tecnológica.El analista marcó el dilema estructural de la decisión: "La cuestión es si podremos sostener la cadena logística si se tensan relaciones con EEUU o Reino Unido". Al cerrarse alternativas, concluyó que Argentina "perdió la posibilidad de diversificar proveedores y ganar autonomía".

