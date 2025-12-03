La venta forzosa de CITGO es un "show jurídico" de EEUU para afectar a Venezuela, refiere un experto | Video

https://noticiaslatam.lat/20251203/la-venta-forzosa-de-citgo-es-un-show-juridico-de-eeuu-para-afectar-a-venezuela-refiere-un-experto--1169041098.html

La medida, que pretende satisfacer demandas de créditos contra Venezuela, representa el capítulo más agresivo en una prolongada batalla legal por el control de este activo estratégico, valorado en más de 120.000 millones de dólares.Frente a esta decisión, los abogados que representan a Caracas y a Petróleos de Venezuela (PDVSA) han presentado una impugnación ante el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito de EEUU, buscando frenar lo que califican como una "venta ilegítima" de un patrimonio nacional. Asimismo, la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, rechazó esta medida judicial.En su consideración, este fallo "ha sido ejecutado por las autoridades de EEUU en perjuicio de los intereses de Venezuela y sus entidades y que constituye un vulgar y bárbaro despojo de un activo venezolano en territorio estadounidense mediante un proceso fraudulento".Para comprender las implicaciones de este hecho, que trasciende las leyes y se adentra en la pugna por el control de recursos y rutas energéticas, Sputnik conversó con el analista en geopolítica petrolera y docente universitario Miguel Jaimes.¿De qué se trata?Jaimes sintetizó el proceso de subasta de la filial de PDVSA como un "show que lleva varios años". Según el experto, la estrategia que, a su juicio, ha conducido a este punto ha estado marcada por diversas impugnaciones, paralizaciones y el decreto de una supuesta quiebra que, a todas luces, no debería considerarse.Para el especialista, no existe posibilidad de evaluar de manera correcta la subasta de CITGO y los intereses que la motorizan, sin considerar lo que está en juego."La corporación tiene un alto valor estratégico: posee tres refinerías en suelo estadounidense –incluyendo una de tipo 'C' capaz de procesar crudos pesados y ácidos–, alrededor de 7.000 a 8.000 estaciones de servicio y el séptimo lugar en capacidad de refinación entre las 135 refinerías de EEUU", explicó.El experto puso el foco en lo que denominó "la actuación de unos muy malos venezolanos", señalando directamente a figuras como Carlos Vecchio y José Ignacio Hernández."Una vez que Hernández se traslada a Estados Unidos, es colocado al frente de CITGO y ejerce una especie de presidencia irrisoria que le ha permitido a todos los intereses de las corporaciones norteamericanas quedarse con la mejor tajada del escándalo", afirmó Jaimes.Según su relato, estos administradores "quebraron la empresa, la han empeñado", a pesar de que financieramente no estaba en números rojos. "El año pasado dio importantes dividendos y esos mismos, en exageración, fueron reutilizados en el mantenimiento de la industria para que se endeudara y poder montar, tras esa limpieza financiera, administrativa, técnica e ingeniería, una deuda gigantesca", destacó el especialista.El mecanismo, detalló, consistió en incorporar a tenedores de bonos de distintas series (2015, 2020, 2026, 2027, 2037) para crear una deuda supuesta de unos 20.000 millones de dólares, y luego valorar la empresa en apenas 7.000 millones, allanando el camino para una subasta que, incluso, podría concretarse por montos tan bajos como 3.500 millones de dólares. "Realmente una cosa absurda y perversa", sentenció.La impugnación y el panorama político en EEUUConsultado sobre las posibilidades de éxito de la impugnación presentada por los abogados venezolanos, el analista mencionó que el escenario para recuperar CITGO es "cada vez mucho más difícil" y está "enormemente relacionado" con la situación política interna de EEUU. "Yo defino dos gobiernos en [suelo estadounidense]. El de Washington, de los republicanos, y el de Florida. El de Washington con los sectores que sostienen a Donald Trump, lo más radical del partido republicano, y los de la Florida, los [son afines] a las acciones de Marco Rubio", describió.Jaimes vinculó el aumento de las medidas contra Caracas con el deterioro de la situación nacional en EEUU, mencionando protestas masivas, ciudades militarizadas y crisis sociales. Esta estrategia, sin embargo, tiene un costo económico para EEUU, un punto que Jaimes destacó al recordar que la Cámara de Comercio reclamó al primer Gobierno de Trump por el impacto de las sanciones, las cuales frenaron un flujo de más de 500.000 visitantes venezolanos anuales a territorio estadounidense. El trasfondo histórico y geopolíticoPara Jaimes, lo más importante es comprender las razones históricas de esta presión contra Venezuela. La respuesta la encuentra en una doctrina con más de un siglo de antigüedad: la del almirante Alfred Thayer Mahan (1880), quien abogó por el control naval del Caribe, el Golfo de México, la construcción del Canal de Panamá y una "especial atención" sobre Cuba, Barbados y Venezuela. En este contexto, la reciente información sobre planes del Ejército de EEUU para un despliegue significativo en el Caribe hacia 2028 no es sorprendente, según el experto, quien dijo que es un intento de materialización contemporánea de la doctrina de Mahan."Lo que quieren es una presencia mucho más profunda en el Caribe", afirmó, recordando las declaraciones de Trump el 10 de enero de 2021, durante su primer mandato, donde habló de "adueñarse del Golfo de México" y de sacar a China "a patadas" del Canal de Panamá.Riesgo de una paralización económica globalJaimes advirtió sobre las catastróficas consecuencias de una posible invasión militar en la región, impulsada bajo cualquier excusa. "Una intervención hacia Venezuela sería catastrófico para muchos países, desde México y el río Bravo hasta la Patagonia. Sería una situación bélica bastante lamentable porque el Caribe se vería interrumpido", analizó.El experto prevé que una interrupción de esta ruta, en el actual contexto de crisis económica global postpandemia, generaría "una buena parte de la paralización económica del planeta". Venezuela, con las mayores reservas probadas de hidrocarburos del mundo, se convierte así en el epicentro de una disputa que altera el mercado geoenergético global. Su ubicación geográfica, cercana al estratégico Canal de Panamá, es la clave. Jaimes recordó un hecho histórico elocuente: "A finales de 1800, el kaiser alemán Guillermo II quería comprar la isla de Margarita en Venezuela porque estaba cercana al canal de Panamá". La razón de entonces es la de hoy: quien controle ese eje de confluencia, controla el flujo de materias primas vitales.La orden de venta de CITGO, por tanto, lejos de ser un mero fallo judicial aislado, es interpretada por el experto como el primer movimiento tangible en una estrategia de larga data: la búsqueda de Washington para consolidar un dominio hegemónico sobre el Caribe y sus recursos, empezando por despojar a Venezuela de su principal activo energético en el corazón del imperio.

