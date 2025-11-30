https://noticiaslatam.lat/20251130/venezuela-denuncia-ante-la-opep-y-opep-los-intentos-de-eeuu-de-apoderarse-del-crudo-venezolano-1168979493.html

Venezuela denuncia ante la OPEP y OPEP+ los intentos de EEUU de "apoderarse" del crudo venezolano

Venezuela denuncia ante la OPEP y OPEP+ los intentos de EEUU de "apoderarse" del crudo venezolano

Sputnik Mundo

En la correspondiente misiva, el presidente venezolano Nicolás Maduro, advierte que de hacerse realidad los planes de Washington, el mercado energético mundial... 30.11.2025, Sputnik Mundo

2025-11-30T17:53+0000

2025-11-30T17:53+0000

2025-11-30T18:47+0000

américa latina

nicolás maduro

venezuela

opep

opep+

eeuu

washington

🌎 américa

seguridad

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/1b/1167948867_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_fc3bc8b5ae73c31b4361e21878ae37dd.jpg

Las declaraciones del mandatario se producen en medio del aumento de las tensiones entre Caracas y Washington por el despliegue militar y aéreo que EEUU ejerce en la región del Caribe con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, amenazando e intentando intimidar a Venezuela.Desde Caracas se ha señalado en reiteradas ocasiones que Washington utiliza el narcotráfico como pretexto, y que su verdadero objetivo es cambiar el poder en Venezuela y hacerse con su petróleo.El 29 de noviembre, Donald Trump publicó un mensaje en el cual advirtió que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores debe considerarse "completamente cerrado" para "aerolíneas, pilotos, traficantes de drogas y de personas".El Gobierno de Maduro, por su parte, respondió que seguirá ejerciendo plenamente su soberanía, la cual está "protegida por el Derecho Internacional en todo su espacio aéreo".

https://noticiaslatam.lat/20251130/1168960920.html

venezuela

eeuu

washington

🌎 américa

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

nicolás maduro, venezuela, opep, opep+, eeuu, washington, 🌎 américa, seguridad