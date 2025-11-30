https://noticiaslatam.lat/20251130/venezuela-denuncia-ante-la-opep-y-opep-los-intentos-de-eeuu-de-apoderarse-del-crudo-venezolano-1168979493.html
Venezuela denuncia ante la OPEP y OPEP+ los intentos de EEUU de "apoderarse" del crudo venezolano
Venezuela denuncia ante la OPEP y OPEP+ los intentos de EEUU de "apoderarse" del crudo venezolano
Las declaraciones del mandatario se producen en medio del aumento de las tensiones entre Caracas y Washington por el despliegue militar y aéreo que EEUU ejerce en la región del Caribe con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, amenazando e intentando intimidar a Venezuela.Desde Caracas se ha señalado en reiteradas ocasiones que Washington utiliza el narcotráfico como pretexto, y que su verdadero objetivo es cambiar el poder en Venezuela y hacerse con su petróleo.El 29 de noviembre, Donald Trump publicó un mensaje en el cual advirtió que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores debe considerarse "completamente cerrado" para "aerolíneas, pilotos, traficantes de drogas y de personas".El Gobierno de Maduro, por su parte, respondió que seguirá ejerciendo plenamente su soberanía, la cual está "protegida por el Derecho Internacional en todo su espacio aéreo".
Venezuela denuncia ante la OPEP y OPEP+ los intentos de EEUU de "apoderarse" del crudo venezolano
17:53 GMT 30.11.2025 (actualizado: 18:47 GMT 30.11.2025)
En la correspondiente misiva, el presidente venezolano Nicolás Maduro, advierte que de hacerse realidad los planes de Washington, el mercado energético mundial quedaría gravemente afectado.
"EE.UU. pretende apoderarse de las vastas reservas de petróleo de nuestro país, las más grandes del mundo, a través del uso de la fuerza militar, lo cual afectaría seriamente los equilibrios del mercado energético mundial", indicó.
Las declaraciones del mandatario se producen en medio del aumento de las tensiones entre Caracas y Washington por el despliegue militar y aéreo que EEUU ejerce en la región del Caribe con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, amenazando e intentando intimidar a Venezuela.
Desde Caracas se ha señalado en reiteradas ocasiones que Washington utiliza el narcotráfico como pretexto, y que su verdadero objetivo es cambiar el poder en Venezuela y hacerse con su petróleo.
El 29 de noviembre, Donald Trump publicó un mensaje en el cual advirtió
que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores debe considerarse "completamente cerrado"
para "aerolíneas, pilotos, traficantes de drogas y de personas".
El Gobierno de Maduro, por su parte, respondió
que seguirá ejerciendo plenamente su soberanía, la cual está "protegida por el Derecho Internacional en todo su espacio aéreo".
