https://noticiaslatam.lat/20251203/cumbre-india-rusia-acuerdos-sobre-comercio-y-defensa-en-la-agenda-1169064356.html

Cumbre India-Rusia: acuerdos sobre comercio y defensa en la agenda

Cumbre India-Rusia: acuerdos sobre comercio y defensa en la agenda

Sputnik Mundo

El presidente ruso, Vladímir Putin, llegará a Nueva Deli el 4 y 5 de diciembre de 2025. Se trata de su primera visita a la India desde 2021, y los funcionarios... 03.12.2025, Sputnik Mundo

2025-12-03T19:06+0000

2025-12-03T19:06+0000

2025-12-03T19:06+0000

internacional

vladímir putin

nueva deli

la india

política

rusia

narendra modi

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/06/17/1140884136_0:0:3020:1699_1920x0_80_0_0_4088e5ad4b17dbe56f7646fc5dd81665.jpg

La visita del presidente Putin a la India incluirá una combinación de reuniones de alto nivel, compromisos empresariales y visitas culturales, informó el Kremlin en un comunicado. La agenda incluye:Siete ministros rusos acompañan al presidente Putin, entre ellos el ministro de Defensa, Andréi Beloúsov; el ministro de Finanzas, Antón Siluánov; y la gobernadora del Banco Central, Elvira Nabiúlina. Una numerosa delegación empresarial también viaja con el mandatario.Acuerdos económicos en la recta finalEn una conferencia de prensa previa a la cumbre organizada por Sputnik en Nueva Deli, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró que se estaban ultimando documentos "muy exitosos".Entre ellos se encuentra un pacto histórico sobre la movilidad de trabajadores calificados y semicalificados, y ambos Gobiernos destacaron que el acuerdo responde a la fuerte demanda del sector privado.La India busca aumentar significativamente sus exportaciones a Rusia, ya que el comercio bilateral alcanzó los 68.700 millones de dólares en 2024-2025, con exportaciones indias de 4.900 millones de dólares e importaciones —predominantemente de crudo ruso— de más de 63.000 millones de dólares. A pesar de un reciente arancel adicional del 25% por parte de Estados Unidos a las compras indias de petróleo ruso, Nueva Deli sostiene que sus decisiones se basan en la asequibilidad y la seguridad energética.S-400, Su-57 y fabricación conjuntaLa defensa sigue siendo fundamental para la alianza estratégica. Peskov confirmó que el sistema de defensa aérea S-400 será un tema clave durante la visita de Putin. También reveló que el avión de combate de quinta generación Su-57 aparecerá en el diálogo, describiéndolo como "el mejor avión del mundo".El vocero destacó la intención de Rusia de profundizar la colaboración industrial con la India a través de la fabricación conjunta de defensa.Nuclear civil, espacio y tecnologíaSe espera que la cumbre aborde la propuesta de Rusia de cooperación en reactores modulares pequeños y revise el progreso de las unidades 5 y 6 de la planta de energía nuclear de Kudankulam.El espacio y la ciencia, ámbitos en los que la India y Rusia comparten un largo legado, también estarán en la agenda.

https://noticiaslatam.lat/20251203/los-brics-plus-se-reunen-en-moscu-para-dar-batalla-al-terrorismo-1169058111.html

https://noticiaslatam.lat/20251203/putin-es-necesario-ampliar-los-vinculos-de-cooperacion-tecnico-militar-con-otros-estados-1169049967.html

nueva deli

la india

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

vladímir putin, nueva deli, la india, política, rusia, narendra modi