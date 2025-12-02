https://noticiaslatam.lat/20251202/a-rusia-le-preocupa-la-cuestion-de-ampliar-las-relaciones-bilaterales-con-la-india-sin-1169023146.html

Europa hoy solo habla de guerra "hasta el último ucraniano", declaran desde el Kremlin

Europa hoy solo habla de guerra "hasta el último ucraniano", declaran desde el Kremlin

Los países europeos hablan de una guerra "hasta el último ucraniano" y están dispuestos a prolongar la confrontación con Rusia, mientras la Administración... 02.12.2025, Sputnik Mundo

Calificó de 'importante' garantizar un sistema de seguridad paneuropeo, subrayando que Moscú aspira precisamente a eso.El portavoz presidencial también abordó el tema de las negociaciones en Moscú, señalando que la próxima reunión del presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, que tendrá lugar este martes, será "un paso importante" hacia la solución pacífica del conflicto ucraniano. Asimismo enfatizó que durante el encuentro Putin y Witkoff abordarán "las comprensiones mutuas" logradas para buscar formas de resolver el conflicto. Peskov comentó que Rusia valora altamente los esfuerzos pacíficos del presidente estadounidense, Donald Trump, y su Administración "dirigidos a allanar el camino para una solución de la crisis ucraniana por medios políticos y diplomáticos".El vocero presidencial reiteró que Moscú se opone al deseo de Ucrania de desplegar tropas de la Alianza Atlántica en su territorio, ya que esto representaría un peligro para Rusia. Peskov indicó que Rusia valora la posición de la India sobre el arreglo de la crisis ucraniana. "Apreciamos mucho la postura de la India con respecto al acuerdo sobre [el conflicto en] Ucrania y la cuestión ucraniana. Valoramos mucho la disposición de Nueva Deli a contribuir a la búsqueda de una solución pacífica a este conflicto tan complejo", subrayó el portavoz del Kremlin.El vocero informó que el volumen comercial entre Rusia y la India creció por más de 63.000 millones de dólares.El portavoz del Kremlin interviene ante periodistas indios de cara a la llegada oficial del presidente ruso, Vladímir Putin, a la India. En el evento participan los principales medios del país, entre ellos PTI, ANI News Agency, India Today Group, Hindustan Times, The Economic Times, NDTV y otros.

