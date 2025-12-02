https://noticiaslatam.lat/20251202/a-rusia-le-preocupa-la-cuestion-de-ampliar-las-relaciones-bilaterales-con-la-india-sin-1169023146.html
Europa hoy solo habla de guerra "hasta el último ucraniano", declaran desde el Kremlin
Europa hoy solo habla de guerra "hasta el último ucraniano", declaran desde el Kremlin
02.12.2025
El portavoz presidencial también abordó el tema de las negociaciones en Moscú, señalando que la próxima reunión del presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, que tendrá lugar este martes, será "un paso importante" hacia la solución pacífica del conflicto ucraniano. Asimismo enfatizó que durante el encuentro Putin y Witkoff abordarán "las comprensiones mutuas" logradas para buscar formas de resolver el conflicto. Peskov comentó que Rusia valora altamente los esfuerzos pacíficos del presidente estadounidense, Donald Trump, y su Administración "dirigidos a allanar el camino para una solución de la crisis ucraniana por medios políticos y diplomáticos".El vocero presidencial reiteró que Moscú se opone al deseo de Ucrania de desplegar tropas de la Alianza Atlántica en su territorio, ya que esto representaría un peligro para Rusia. Peskov indicó que Rusia valora la posición de la India sobre el arreglo de la crisis ucraniana. "Apreciamos mucho la postura de la India con respecto al acuerdo sobre [el conflicto en] Ucrania y la cuestión ucraniana. Valoramos mucho la disposición de Nueva Deli a contribuir a la búsqueda de una solución pacífica a este conflicto tan complejo", subrayó el portavoz del Kremlin.El vocero informó que el volumen comercial entre Rusia y la India creció por más de 63.000 millones de dólares.El portavoz del Kremlin interviene ante periodistas indios de cara a la llegada oficial del presidente ruso, Vladímir Putin, a la India. En el evento participan los principales medios del país, entre ellos PTI, ANI News Agency, India Today Group, Hindustan Times, The Economic Times, NDTV y otros.
Rusia valora la posición de la India sobre el arreglo de la crisis ucraniana, señalan desde el Kremlin
Rusia valora la posición de la India sobre el arreglo de la crisis ucraniana, señalan desde el Kremlin
Europa hoy solo habla de guerra "hasta el último ucraniano", declaran desde el Kremlin
09:05 GMT 02.12.2025 (actualizado: 10:30 GMT 02.12.2025)
Los países europeos hablan de una guerra "hasta el último ucraniano" y están dispuestos a prolongar la confrontación con Rusia, mientras la Administración Trump realiza esfuerzos para lograr un arreglo, afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en una rueda de prensa para los medios de comunicación indios, organizada por Sputnik India.
Calificó de 'importante' garantizar un sistema de seguridad paneuropeo, subrayando que Moscú aspira precisamente a eso.
El portavoz presidencial también abordó el tema de las negociaciones en Moscú
, señalando que la próxima reunión del presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, que tendrá lugar este martes, será "un paso importante" hacia la solución pacífica del conflicto ucraniano.
"No dudamos que será un paso muy importante hacia la paz, una solución pacífica", afirmó el vocero en una rueda de prensa.
Asimismo enfatizó que durante el encuentro Putin y Witkoff abordarán "las comprensiones mutuas" logradas para buscar formas de resolver el conflicto.
Peskov comentó que Rusia valora altamente los esfuerzos pacíficos del presidente estadounidense, Donald Trump, y su Administración "dirigidos a allanar el camino para una solución de la crisis ucraniana por medios políticos y diplomáticos".
El vocero presidencial reiteró que Moscú se opone al deseo de Ucrania de desplegar tropas de la Alianza Atlántica en su territorio, ya que esto representaría un peligro para Rusia.
"¿Qué pasará entonces con el futuro de Ucrania? ¿Seguirá Ucrania aspirando a la membresía de la OTAN? Estamos en contra, porque esto representaría un peligro para nuestro país. ¿Buscará Ucrania el despliegue de tropas extranjeras o fuerzas de la OTAN en su territorio, cerca de nuestras fronteras? No, estamos en contra, y hay muchas otras cuestiones que deben resolverse durante las negociaciones de paz", señaló.
Peskov indicó que Rusia valora la posición de la India sobre el arreglo de la crisis ucraniana.
"Apreciamos mucho la postura de la India con respecto al acuerdo sobre [el conflicto en] Ucrania y la cuestión ucraniana. Valoramos mucho la disposición de Nueva Deli a contribuir a la búsqueda de una solución pacífica a este conflicto tan complejo", subrayó el portavoz del Kremlin.
El vocero informó que el volumen comercial entre Rusia y la India creció por más de 63.000 millones de dólares.
"Tenemos que organizar nuestro volumen comercial y nuestra interacción comercial de manera que no se vean afectados por terceros países", destacó el vocero.
El portavoz del Kremlin interviene ante periodistas indios de cara a la llegada oficial del presidente ruso, Vladímir Putin, a la India. En el evento participan los principales medios del país, entre ellos PTI, ANI News Agency, India Today Group, Hindustan Times, The Economic Times, NDTV y otros.
