'La Conferencia Antiterrorista de los BRICS Plus 2025' es la que reúne en Moscú a más de 100 responsables y especialistas en la lucha contra el terrorismo

El objetivo del foro —entre cuyos participantes están Brasil y Cuba— es mejorar la coordinación e intercambiar las mejores prácticas en la materia. Uno de los temas clave es hacerle frente a los canales de financiamiento de la actividad terrorista, así como al uso de las herramientas telecomunicacionales con el mismo propósito, en particular, para la propagación de ideologías extremistas. La parte central del foro es una mesa redonda destinada a perfeccionar la cooperación entre los BRICS Plus en cuanto a la neutralización de la amenaza terrorista. La conferencia constituye "un acontecimiento de importancia histórica", manifestó en la inauguración el vicecanciller ruso Dmitri Liubinski a tiempo de señalar que Moscú se ha convertido en estos días en "la capital del diálogo internacional sobre la lucha antiterrorista". Asimismo, junto con los demás protagonistas de la conferencia, condenó la instrumentalización del terrorismo "con fines geopolíticos" por parte de Occidente. En este contexto, se han citado casos como los atentados terroristas ucranianos contra Rusia, así como el adiestramiento que está brindando Kiev a organizaciones extremistas en África. De igual manera, se han rechazado violaciones como los golpes estadounidenses contra embarcaciones en el Caribe.En estas circunstancias, el encuentro en Moscú pretende reforzar el aporte de los BRICS Plus a la seguridad global, subrayan los organizadores.

