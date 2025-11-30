https://noticiaslatam.lat/20251130/hondurenos-esperan-que-elecciones-generales-transcurran-con-total-tranquilidad-y-transparencia--1168977656.html

Hondureños esperan que elecciones generales transcurran con total tranquilidad y transparencia

Las encuestas colocan en los primeros puestos a tres aspirantes: Rixi Moncada, del oficialista Libertad y Refundación (Libre), cuya principal promesa es la continuidad del actual Gobierno de Xiomara Castro, y dos candidatos opositores: Nasry Asfura, del Partido Nacional, y Salvador Nasralla, del liberalismo.Según lo dispuesto, el sufragio comenzó alrededor de las 7:00 (13:00 GMT) y se extenderá hasta las 17:00 (23:00 GMT), con un despliegue especial de fuerzas del orden para garantizar votaciones pacíficas y transparentes en las más de 19.000 Juntas Receptoras de Votos (JRV), durante una jornada que definirá además la renovación del Congreso Nacional y los gobiernos municipales.El sociólogo Carlos Padilla, quien labora en la Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los pueblos de Honduras, contó a Sputnik que hasta el momento todo transcurre con tranquilidad en el centro de votación de la escuela "Cámara Junior", en Comayagüela, donde ofrece apoyo logístico.El también fundador de Libre y miembro del Partido Comunista señaló que "no existen novedades ni problemas, hay mucha afluencia de votantes y esperamos que continúe el día sin altercados, percibimos también mucha seguridad, tanto de elementos de la Policía Nacional, la Policía Militar del Orden Público y del Ejército".El Consejo Nacional Electoral anunciará los resultados parciales a partir de las 20:00 (02:00 GMT del lunes), para conocer el nombre del candidato con más votos alcanzados, gracias al sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), que permite digitalizar las actas de las JRV, no obstante, los números oficiales provendrán del escrutinio físico de las boletas.¿Qué incidentes marcaron el escenario preelectoral?El sociólogo hondureño, Franklin Mauricio Benítez Cálix, quien actúa además como observador nacional de estos comicios, recordó a Sputnik la investigación judicial de varios audios filtrados que exponen un intento de desestabilización, protagonizado por representantes del Consejo Nacional Electoral, partidos políticos opositores, empresarios y militares.Denunció que este sábado ya existían varias irregularidades en el proceso, entre ellas, la circulación de audios en WhatsApp "donde representantes de maras y pandillas locales llamaron en los espacios comunitarios de esa plataforma a negar cualquier apoyo a Libre, estrategia implementada ya durante el Gobierno de Juan Orlando Hernández".Benítez Cálix refirió que una situación similar aconteció cuando el narcotráfico imperaba en el país, durante el ejecutivo del expresidente nacionalista, condenado en Estados Unidos y recién indultado por el mandatario Donald Trump, "en 2017 el Partido Nacional contrató a esas bandas para impedir que los votantes se manifestaran en contra del fraude de Hernández".¿A qué aspiran los hondureños?El docente de Ciencias Sociales, Héctor H. Madsen, espera que en estos comicios se respete la voluntad popular expresada en cada papeleta y añadió a Sputnik que, a su juicio, Moncada es la candidata con mejor perfil y trayectoria como funcionaria para darle continuidad al proceso de refundación de Honduras.En su consideración, el país centroamericano ha mejorado mucho en estos cuatro años respecto a productividad, inversiones en infraestructura productiva y proyectos sociales; así como en la calidad de vida, especialmente, de los grupos más desprotegidos, "por eso el crecimiento económico interno también se refleja en los informes de organismos foráneos encargados de la materia".De acuerdo con el entrevistado la decisión de indultar al exmandatario Juan Orlando Hernández "solo confirma que a Estados Unidos no le importa realmente el problema de las drogas, por el contrario, constituye una herramienta que utilizan como pretexto contra la izquierda en Latinoamérica para justificar sus ataques, como lo hacen con Venezuela".Para el académico, la presunta ocurrencia de fraude en estos comicios por el bipartidismo hondureño "nos afectaría porque todos los ciudadanos que ejercemos el sufragio esperamos que se respete nuestra marca, de no ser así, se perdería completamente la credibilidad en el CNE y generaría el caos en toda la nación".De igual manera consideró que la estrategia de amenazas de muerte para los simpatizantes de Libre constituye una medida desesperada de los partidos Nacional y Liberal "porque son conscientes de su inminente derrota y es lo que siempre hacen cuando no les queda alternativa, amenazar y generar terror".Sin embargo, afirmó que el proceso de este domingo 30 de noviembre acontecerá de manera pacífica, si bien "podrían surgir conflictos cuando el CNE publique resultados, ya que el sistema de transmisión de datos ha estado amenazado por una posible intervención principalmente del Partido Nacional".¿Qué está dispuesto para estas elecciones?Los hondureños mayores de 18 años eligen hoy entre cinco candidatos al nuevo presidente o presidenta, quien asumirá el máximo puesto de poder el próximo 27 de enero de 2026. Para cumplir con este propósito, el CNE habilitó 5.885 centros de votación distribuidos en los 298 municipios del país y Estados Unidos.La convocatoria incluye alrededor de 6,5 millones de ciudadanos, cifra que representa un aumento de más de 1,3 millones de electores respecto a los concurrentes a los comicios de 2021, cuando resultó ganadora la candidata de Libre, Xiomara Castro, primera mujer presidenta en la historia de ese país, con 1.716.793 votos (51,12%).De acuerdo con los informes del Consejo Nacional Electoral la participación en el sufragio general anterior alcanzó 68,78%, el número más alto registrado en elecciones generales durante los últimos 20 años y para los actuales comicios el ente aprobó únicamente la votación en el exterior en Estados Unidos.Entre las medidas propuestas para la presente jornada cívica está que ninguna persona en el país puede distribuir o consumir bebidas alcohólicas en lugares públicos; de acuerdo con el artículo 246 de la Ley Electoral, quien infrinja ese apartado puede incurrir en multas de 4 a 10 salarios mínimos.

