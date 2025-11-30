Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20251130/arrancan-los-comicios-generales-de-honduras-para-elegir-al-nuevo-presidente-y-a-los-legisladores-1168969285.html
Arrancan los comicios generales de Honduras para elegir al nuevo presidente y a los legisladores
Arrancan los comicios generales de Honduras para elegir al nuevo presidente y a los legisladores
Sputnik Mundo
Con la apertura de los centros de votación, Honduras da comienzo al sufragio universal, durante el cual más de seis millones de ciudadanos elegirán por mayoría... 30.11.2025, Sputnik Mundo
2025-11-30T13:08+0000
2025-11-30T13:08+0000
américa latina
🌎 américa
honduras
elecciones
comicios
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/1e/1168968912_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_15003e3739259c712a355c314ea38604.jpg
Los comicios se desarrollan en un ambiente de fuerte competencia entre los candidatos, así como cuestionamientos respecto a la intervención externa por parte de políticos como Donald Trump y Javier Milei.Sigue con Sputnik el desarrollo del proceso electoral en esta nación centroamericana.
🌎 américa
honduras
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/1e/1168968912_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_71ee1ef1ec859136f2c7d1e5f1f28d0d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
🌎 américa, honduras, elecciones, comicios
🌎 américa, honduras, elecciones, comicios

Arrancan los comicios generales de Honduras para elegir al nuevo presidente y a los legisladores

13:08 GMT 30.11.2025
© Getty Images / Anadolu / ContributorLa votación durante las primarias en Tegucigalpa
La votación durante las primarias en Tegucigalpa - Sputnik Mundo, 1920, 30.11.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributor
Síguenos en
Con la apertura de los centros de votación, Honduras da comienzo al sufragio universal, durante el cual más de seis millones de ciudadanos elegirán por mayoría simple al futuro presidente o presidenta del país, así como a los 128 diputados al Congreso Nacional.
Los comicios se desarrollan en un ambiente de fuerte competencia entre los candidatos, así como cuestionamientos respecto a la intervención externa por parte de políticos como Donald Trump y Javier Milei.
Sigue con Sputnik el desarrollo del proceso electoral en esta nación centroamericana.
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала