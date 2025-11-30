https://noticiaslatam.lat/20251130/arrancan-los-comicios-generales-de-honduras-para-elegir-al-nuevo-presidente-y-a-los-legisladores-1168969285.html

Arrancan los comicios generales de Honduras para elegir al nuevo presidente y a los legisladores

Con la apertura de los centros de votación, Honduras da comienzo al sufragio universal, durante el cual más de seis millones de ciudadanos elegirán por mayoría... 30.11.2025, Sputnik Mundo

Los comicios se desarrollan en un ambiente de fuerte competencia entre los candidatos, así como cuestionamientos respecto a la intervención externa por parte de políticos como Donald Trump y Javier Milei.Sigue con Sputnik el desarrollo del proceso electoral en esta nación centroamericana.

