https://noticiaslatam.lat/20251130/arrancan-los-comicios-generales-de-honduras-para-elegir-al-nuevo-presidente-y-a-los-legisladores-1168969285.html
Arrancan los comicios generales de Honduras para elegir al nuevo presidente y a los legisladores
Arrancan los comicios generales de Honduras para elegir al nuevo presidente y a los legisladores
Sputnik Mundo
Con la apertura de los centros de votación, Honduras da comienzo al sufragio universal, durante el cual más de seis millones de ciudadanos elegirán por mayoría... 30.11.2025, Sputnik Mundo
2025-11-30T13:08+0000
2025-11-30T13:08+0000
2025-11-30T13:08+0000
américa latina
🌎 américa
honduras
elecciones
comicios
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/1e/1168968912_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_15003e3739259c712a355c314ea38604.jpg
Los comicios se desarrollan en un ambiente de fuerte competencia entre los candidatos, así como cuestionamientos respecto a la intervención externa por parte de políticos como Donald Trump y Javier Milei.Sigue con Sputnik el desarrollo del proceso electoral en esta nación centroamericana.
🌎 américa
honduras
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/1e/1168968912_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_71ee1ef1ec859136f2c7d1e5f1f28d0d.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
🌎 américa, honduras, elecciones, comicios
🌎 américa, honduras, elecciones, comicios
Arrancan los comicios generales de Honduras para elegir al nuevo presidente y a los legisladores
Con la apertura de los centros de votación, Honduras da comienzo al sufragio universal, durante el cual más de seis millones de ciudadanos elegirán por mayoría simple al futuro presidente o presidenta del país, así como a los 128 diputados al Congreso Nacional.
Los comicios se desarrollan en un ambiente de fuerte competencia entre los candidatos, así como cuestionamientos respecto a la intervención externa por parte de políticos como Donald Trump y Javier Milei.
Sigue con Sputnik el desarrollo del proceso electoral en esta nación centroamericana.