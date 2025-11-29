Honduras se alista para la jornada electoral en la que se renovará la presidencia

https://noticiaslatam.lat/20251129/honduras-se-alista-para-la-jornada-electoral-en-la-que-se-renovara-la-presidencia-1168954174.html

Honduras acudirá a las urnas este 30 de noviembre para elegir al presidente, tres designados presidenciales (vicemandatarios), 128 diputados al Congreso...

Más de 6,5 millones de ciudadanos con derecho al voto, de un total de 10 millones de habitantes, están llamados a participar en los comicios para elegir a quien sustituirá a la actual jefa de Estado, Xiomara Castro —la primera mujer en ocupar ese cargo en el país—, durante los duodécimos comicios nacionales desde el retorno de la democracia en 1981, tras casi 20 años de regímenes militares (1963-1981).Esta semana, el Consejo Nacional Electoral (CNE) continuó con el traslado hacia los distintos departamentos y municipios del material—kits tecnológicos, maletas y papeletas— que será empleado en las votaciones generales, en un despliegue logístico custodiado por las Fuerzas Armadas bajo estrictas medidas y con el acompañamiento de organismos tanto nacionales como extranjeros.Asimismo, con el propósito de garantizar la seguridad del proceso y el respeto a la voluntad de la ciudadanía expresada en las urnas, el Ejército y la Policía desplegaron alrededor de 50.000 efectivos en la nación centroamericana, que estarán presentes antes, durante y después de los comicios de este domingo.Además, desde este 25 de noviembre transcurre el denominado silencio electoral, durante el cual cesa la propaganda y lo mítines, además, los candidatos deben limitarse a presentar sus propuestas, quienes incumplan con esa disposición del CNE podrías enfrentar sanciones de hasta 40 salarios mínimos, que equivalen a entre 15.000 y 30.000 lempiras (de 570 hasta 1.140 dólares).¿Quiénes disputarán la presidencia?Si bien la lista de candidaturas a la presidencia para el período 2026-2030 incluye cinco nombres, solo tres tienen posibilidades reales de ganar la contienda: Rixi Moncada, del Partido oficialista Libertad y Refundación (Libre); Nasry Asfura, del Partido Nacional —quien ya fuera candidato en las pasadas elecciones de 2021—, y Salvador Nasralla, del Partido Liberal.Moncada, de 60 años de edad, es abogada, maestra y política, ocupó durante el gobierno de Manuel Zelaya (2006-2009) el cargo de secretaria de Trabajo y Seguridad Social, gerente general de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y ministra asesora en Materia de Energía; mientras, en el actual Ejecutivo fungió como titular de Hacienda y de Defensa.Su programa de Gobierno "Democratización de la Economía 2026-2030" comprende justicia social y económica, seguridad y defensa, mega inversión pública, reforma del sistema de justicia, política exterior, medio ambiente, sectores estratégicos y derecho a la verdad, además de reducción del costo de la energía eléctrica, democracia participativa y desarrollo del sistema de salud y educación.Nasry Asfura es un empresario de la construcción que luego de las elecciones generales de 2013 se convirtió en alcalde de Tegucigalpa, siendo relecto en el año 2017. Ahora compite nuevamente por la presidencia, con propuestas enfocadas en la promoción de la inversión público-privada y del libre mercado.Su plan denominado "Juntos vamos a estar bien 2026-2030" incluye en materia de seguridad el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones de investigación, con el propósito de disminuir la impunidad, fortalecer el combate a la extorsión, el crimen organizado y el narcotráfico. También propone un programa para la construcción de 550.000 nuevas viviendas.El ingeniero y presentador de televisión Salvador Nasralla centra su campaña electoral en la restauración del Estado de derecho y la lucha contra la corrupción, en este sentido, plantea la creación de una comisión internacional contra ese flagelo en el país, integrada por expertos extranjeros, sin interferencias políticas.Dentro de su agenda económica incorpora la atracción de la inversión foránea, generación de empleos, reducción de la burocracia, modernización de infraestructuras y el apoyo a los pequeños y medianos empresarios, unido a ello, defiende la reactivación de la agricultura para impulsar la soberanía alimentaria.¿Cómo se transmitirán los resultados?Desde la década de 1980, el país emplea el sistema conocido como Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), cuyo objetivo es lograr una mayor rapidez en la divulgación de los primeros datos después de la conclusión del sufragio, acorde con lo establecido en la ley electoral.Durante el cierre de campaña el pasado fin de semana, la candidata Rixi Moncada denunció que "el bipartidismo" pretende robar las elecciones, además, acusó a la oposición de tener hackeado el TREP, con la intención de presuntamente colocar actas que ya han sido fabricadas para manipular el programa; frente a esto, exhortó a la militancia de Libre a movilizarse para cuidar los resultados.Además, adelantó que su partido ya está organizado para, a la par de los conteos a boca de urna, incorporar un cómputo rápido propio que sea contrapartida del sistema, a partir de la contabilización de las 19.167 actas de cada urna.A comienzos de noviembre, el consejero electoral Marlon Ochoa denunció que en el último simulacro de las elecciones, realizado el 9 de noviembre, únicamente 1.556 actas fueron transmitidas de las 4.362 esperadas, mientras solo 317 dispositivos biométricos estaban conectados de los 1.340 desplegados.Denuncias de fraude electoralA pocos días de los comicios, se filtraron conversaciones entre Cossette López, consejera electoral del Partido Nacional, representantes del bipartidismo y empresarios. En los audios los involucrados abordaron un presunto plan para desconocer a Moncada en caso de que resulte victoriosa y, a su vez, proclamar como presidente a Nasralla, mediante el uso del sistema TREP.Esta nueva filtración se suma a los 26 audios difundidos con anterioridad, actualmente bajo investigación de la Fiscalía hondureña.Esta semana, además, el presidente estadounidense, Donald Trump, mostró su apoyo al candidato nacionalista Nasry Asfura, a quien Washington "brindará un gran apoyo, ya que tiene tanta confianza en él, en sus políticas y en lo que hará por el pueblo hondureño", y concedió un indulto total y completo al expresidente Juan Orlando Hernández, quien cumple condena por narcotráfico.Observadores nacionales e internacionalesEl CNE informó que alrededor de 32.612 observadores nacionales han sido acreditados para la supervisión de las elecciones, lo cual resulta un despliegue sin precedentes de vigilancia ciudadana en ese país. También participarán 831 observadores internacionales y 60 invitados, con la misión de verificar el cumplimiento de los procesos y la transparencia de las votaciones.Según detalló la institución, los participantes hondureños realizarán diversas funciones: verificación del traslado y resguardo de las urnas, seguimiento de la apertura, cierre de las mesas electorales, conteo de votos y presentación de resultados preliminares. Por su parte, los observadores foráneos aportarán estándares comparativos con eventos similares a nivel mundial.El 15 de octubre último comenzó el proceso de acreditación de los integrantes de las 25 organizaciones internacionales registradas, entre ellas las que cuentan con mayor número de integrantes son la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (138), seguida por la Organización de Estados Americanos (96) y la Embajada de Estados Unidos (79).

