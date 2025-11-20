https://noticiaslatam.lat/20251120/iran-critica-a-la-oiea-por-perjudicar-la-cooperacion-mutua-ante-la-nueva-resolucion-del-organismo-1168669033.html
Irán critica al OIEA por perjudicar la cooperación mutua ante la nueva resolución del organismo
La nueva resolución de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), perjudica la cooperación del organismo con la República Islámica, declaró el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araghchi.
La resolución, adoptada este 20 de noviembre, exige a Irán informar inmediatamente al OIEA sobre el estado de las reservas de uranio enriquecido y las instalaciones nucleares bombardeadas.
El documento en cuestión fue aprobado por el mínimo de votos necesarios, con 19 países a favor y tres en contra (Rusia, China y Níger), así como 12 abstenciones.
"Estos países [EEUU, Reino Unido, Francia y Alemania], dando este paso e ignorando la buena voluntad y la cooperación de Irán [con el OIEA], están socavando la autoridad y la independencia del organismo, lo que provocará una interrupción del proceso de interacción y cooperación de Irán con el organismo", declaró Araghchi, citado por la Cancillería iraní en su canal de Telegram.
El canciller añadió que, en una carta oficial dirigida al director general del OIEA, Rafael Grossi, Irán notificó que el acuerdo de El Cairo sobre la cooperación con el organismo
, concluido en septiembre, "ya no es válido y perdió su vigencia".
El 11 de octubre, Irán congeló la implementación del mencionado acuerdo con el OIEA. Esta decisión está relacionada con el restablecimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU sobre sanciones contra Irán.
Mientras tanto, Teherán se mostró dispuesto a considerar propuestas para un nuevo acuerdo con el OIEA.
