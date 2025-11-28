Mundo
¿Cuáles son los desafíos políticos de Noboa tras el mal resultado en la consulta popular?
¿Cuáles son los desafíos políticos de Noboa tras el mal resultado en la consulta popular?
El revés en la consulta popular obliga al presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, a replantear su estrategia política, ajustar su gabinete y recomponer el diálogo con actores sociales y legislativos, según un análisis publicado por el diario local 'El Comercio'
américa latina
política
daniel noboa
ecuador
eeuu
el comercio
ecuador
eeuu
¿Cuáles son los desafíos políticos de Noboa tras el mal resultado en la consulta popular?

El revés en la consulta popular obliga al presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, a replantear su estrategia política, ajustar su gabinete y recomponer el diálogo con actores sociales y legislativos, según un análisis publicado por el diario local 'El Comercio'
La Administración ecuatoriana entró en una fase de reacomodo político, luego de que la consulta popular convocada por el Ejecutivo el 16 de noviembre recibiera un rechazo mayoritario.
De acuerdo con especialistas citados por el medio, el resultado obliga al presidente a revisar su estrategia, evaluar los recientes cambios en su gabinete, replantear su comunicación pública y retomar el diálogo con diversos sectores sociales y políticos.

Un voto de castigo

Analistas señalaron ante El Comercio coinciden en que la consulta operó como un plebiscito sobre la gestión.
Para Andrés Obando, especialista en comunicación política, el rechazo evidenció que los sectores moderados, y parte del electorado anticorreísta que respaldó la reelección de Noboa, se alejaron del Gobierno.
Ese distanciamiento, explica, se relaciona con decisiones percibidas como polarizantes y con el conflicto entre el Ejecutivo y la Corte Institucional.
La analista política Sofía Guerrero señaló que la ciudadanía no se enfocó en el contenido de las preguntas, sino en evaluar el desempeño presidencial. A su juicio, la negativa a propuestas como la Asamblea Constituyente y la instalación de bases extranjeras reflejó el temor a cambios profundos en un contexto de crisis. El resultado, asegura, evidenció un liderazgo erosionado que requiere reconstrucción.
Rodrigo Jordán, director del Centro Latinoamericano de Manejo de Crisis y Comunicación, interpretó el resultado como un voto de castigo debido a problemas persistentes en seguridad, empleo e inversión. Según él, la campaña por el "sí" no logró conectar con las preocupaciones inmediatas del electorado.

Señales contradictorias tras el revés

Los cambios anunciados por el Gobierno después de la consulta fueron interpretados como una reacción inicial ante el impacto político. Para Jordán, estas modificaciones abren la puerta a una reorganización más profunda, basada en consensos y planificación estratégica.
Guerrero, en cambio, consideró que las reubicaciones dentro del gabinete evidencian la falta de una estructura política sólida y generan dudas sobre la dirección del Ejecutivo.
Obando sostuvo que los movimientos fueron más redistribuciones que reemplazos reales, lo que en su criterio busca contener el golpe político sin modificar la línea de gobierno. Esto, advirtió, podría limitar la capacidad de gestión en los próximos meses.
La ausencia del presidente del país sudamericano en la comunicación posterior también generó críticas. Guerrero afirmó que el mensaje breve difundido en redes de Noboa resultó insuficiente para un contexto plebiscitario.
Obando recordó que el mandatario ecuatoriano ha evitado pronunciarse tras otros resultados adversos, y que delegar vocerías en representantes legislativos transmitió señales de falta de independencia entre funciones. Jordán añadió que la falta de una estrategia institucional para enfrentar un escenario de derrota, derivó en mensajes dispersos.

Otro rubro negativo: el viaje a EEUU

El viaje reservado de Noboa a Estados Unidos, realizado inmediatamente después de la consulta, fue interpretado por algunos analistas como una señal de improvisación.
Obando señaló que parte de la ciudadanía percibió el viaje como un intento de explicar el resultado a autoridades estadounidenses, dada su presencia en temas de seguridad interna.
Guerrero consideró que la falta de detalles sobre la agenda profundizó la sensación de desconexión en un momento ya tensionado. Para Jordán, la decisión reflejó la ausencia de un plan de manejo de crisis.
Recomponer puentes

Los analistas coincidieron en que el Gobierno deberá adoptar ajustes urgentes para recuperar la iniciativa política.
Jordán propuso incrementar la inversión pública, impulsar un programa social para jóvenes vulnerables y declarar la emergencia del sistema de salud. Mientras tanto, Guerrero sugirió fijar metas claras en seguridad y reformas institucionales que den estabilidad.
La necesidad de diálogo aparece como una prioridad transversal. Obando, por ejemplo, subrayó que reconstruir puentes será clave para recuperar apoyo ciudadano.
Según los especialistas citados por El Comercio, el desafío mayor para Noboa será convertir el revés electoral en una oportunidad para redefinir el liderazgo presidencial, así como estabilizar la gobernabilidad en un contexto marcado por la incertidumbre social y política.
