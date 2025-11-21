Mundo
'Puentes Informativos' es un nuevo espacio para adentrarse en la actualidad, tanto de Eurasia como de América. Te invitamos a hacerlo cada viernes en compañía de sus conductores: Marina Aguirre, desde Caracas, y Víctor Ternovsky, desde Moscú.
Daniel Noboa enfrenta una derrota aplastante en Ecuador
Daniel Noboa enfrenta una derrota aplastante en Ecuador
Ecuador atraviesa un período de gran inestabilidad: aumentan las protestas ciudadanas, se intensifican la violencia y el narcotráfico, y el desempleo, junto...
La situación se está volviendo cada vez más difícil para el pueblo ecuatoriano. Si Noboa continúa impulsando sus reformas, que desagradan a la población, gobernará un país en ruinas, señalan Marina Aguirre y Veróniсa Lygina, presentadoras de esta edición de Puentes Informativos.Otros temas del pódcast incluyen el megaescándalo de corrupción en Ucrania, las tensiones en el Caribe, el desafío interno de EEUU relacionado con el caso Epstein, y las protestas de la Generación Z en México.
Ecuador atraviesa un período de gran inestabilidad: aumentan las protestas ciudadanas, se intensifican la violencia y el narcotráfico, y el desempleo, junto con otros problemas, continúa en ascenso. Frente a este panorama, una reciente consulta popular reflejó el escaso respaldo a las propuestas del presidente Daniel Noboa.
La situación se está volviendo cada vez más difícil para el pueblo ecuatoriano. Si Noboa continúa impulsando sus reformas, que desagradan a la población, gobernará un país en ruinas, señalan Marina Aguirre y Veróniсa Lygina, presentadoras de esta edición de Puentes Informativos.
Otros temas del pódcast incluyen el megaescándalo de corrupción en Ucrania, las tensiones en el Caribe, el desafío interno de EEUU relacionado con el caso Epstein, y las protestas de la Generación Z en México.
