Daniel Noboa enfrenta una derrota aplastante en Ecuador

Daniel Noboa enfrenta una derrota aplastante en Ecuador

Ecuador atraviesa un período de gran inestabilidad: aumentan las protestas ciudadanas, se intensifican la violencia y el narcotráfico, y el desempleo

La situación se está volviendo cada vez más difícil para el pueblo ecuatoriano. Si Noboa continúa impulsando sus reformas, que desagradan a la población, gobernará un país en ruinas, señalan Marina Aguirre y Veróniсa Lygina, presentadoras de esta edición de Puentes Informativos.Otros temas del pódcast incluyen el megaescándalo de corrupción en Ucrania, las tensiones en el Caribe, el desafío interno de EEUU relacionado con el caso Epstein, y las protestas de la Generación Z en México.

