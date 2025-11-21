https://noticiaslatam.lat/20251121/el-supuesto-plan-de-paz-de-trump-para-ucrania-cuales-son-las-ultimas-novedades-1168699762.html

El supuesto plan de paz de Trump para Ucrania: ¿cuáles son las últimas novedades?

El supuesto plan de paz de Trump para Ucrania: ¿cuáles son las últimas novedades?

Sputnik Mundo

EEUU espera que Volodímir Zelenski firme el plan de paz de 28 puntos del presidente estadounidense Donald Trump antes del 27 de noviembre, con el objetivo de... 21.11.2025, Sputnik Mundo

2025-11-21T12:26+0000

2025-11-21T12:26+0000

2025-11-21T12:27+0000

defensa

donald trump

ucrania

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

🛡️ zonas de conflicto

rusia

🌍 europa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/02/1168125564_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_eddb024127905872a45074e90c3ac1ee.jpg

Ucrania ya modificó el plan, que en un principio exigía una auditoría completa de la ayuda internacional para, supuestamente, combatir la corrupción, informó a su vez Wall Street Journal. La versión filtrada concede a todas las partes "amnistía total por sus acciones durante la guerra".Condiciones clave del plan de paz, según mediosReportan que Volodímir Zelenski está intentando resistirse a lo que Bloomberg denomina un "acuerdo de paz humillante", aunque Washington le indicó que debería aceptarlo. Zelenski informó al jefe del Ejército de EEUU, Dan Driscoll, de su disposición a hablar con el presidente estadounidense, y Driscoll habría entregado una copia física del plan, acordando un "calendario agresivo" para su firma.El enviado especial, Steve Witkoff, y el secretario de Estado, Marco Rubio, han estado trabajando discretamente en el plan durante un mes, "involucrando a ambas partes", y la Casa Blanca lo calificó como "un buen plan tanto para Rusia como para Ucrania". Rubio tiene previsto discutir el plan con altos funcionarios de seguridad europeos el 21 de noviembre, mientras que los funcionarios estadounidenses informarán a los embajadores de la UE en Ucrania ese mismo día.Respuesta de RusiaRusia no dispone de información sobre la disposición de Ucrania de negociar, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. Añadió, que Moscú y Washington mantuvieron su última conversación sobre un posible acuerdo de paz en Alaska, pero desde entonces no ha habido "novedades". Por otra parte, Rusia aún no ha recibido oficialmente ningún plan de Estados Unidos para resolver el conflicto en Ucrania, informó la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova.

https://noticiaslatam.lat/20251102/el-plazo-se-acorta-las-ffaa-ucranianas-estan-a-borde-del-colapso-afirma-un-exoficial-espanol-1168109649.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

donald trump, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, rusia, 🌍 europa