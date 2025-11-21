El supuesto plan de paz de Trump para Ucrania: ¿cuáles son las últimas novedades?
EEUU espera que Volodímir Zelenski firme el plan de paz de 28 puntos del presidente estadounidense Donald Trump antes del 27 de noviembre, con el objetivo de presentarlo en Rusia a finales de este mes y finalizarlo a principios de diciembre, escribe el diario 'Financial Times'.
Ucrania ya modificó el plan, que en un principio exigía una auditoría completa de la ayuda internacional para, supuestamente, combatir la corrupción, informó a su vez Wall Street Journal. La versión filtrada concede a todas las partes "amnistía total por sus acciones durante la guerra".
Condiciones clave del plan de paz, según medios
Garantías de seguridad basadas en el artículo 5 de la OTAN, por las que EEUU y Europa se comprometen a tratar los ataques contra Ucrania como ataques contra la Alianza.
Reconocimiento de Crimea y Donbás como territorios rusos, con una validez inicial de 10 años, que requiere la firma de Ucrania, EEUU la Unión Europea, la OTAN y Rusia.
Reducciones en la ayuda militar de EEUU, reconocimiento de la Iglesia ortodoxa ucraniana canónica, estatus del ruso como idioma estatal en Ucrania, disminución de las FFAA ucranianas y prohibición de tropas extranjeras y armas de largo alcance.
Reportan que Volodímir Zelenski está intentando resistirse a lo que Bloomberg denomina un "acuerdo de paz humillante", aunque Washington le indicó que debería aceptarlo. Zelenski informó al jefe del Ejército de EEUU, Dan Driscoll, de su disposición a hablar con el presidente estadounidense, y Driscoll habría entregado una copia física del plan, acordando un "calendario agresivo" para su firma.
El enviado especial, Steve Witkoff, y el secretario de Estado, Marco Rubio, han estado trabajando discretamente en el plan durante un mes, "involucrando a ambas partes", y la Casa Blanca lo calificó como "un buen plan tanto para Rusia como para Ucrania". Rubio tiene previsto discutir el plan con altos funcionarios de seguridad europeos el 21 de noviembre, mientras que los funcionarios estadounidenses informarán a los embajadores de la UE en Ucrania ese mismo día.
Respuesta de Rusia
Rusia no dispone de información sobre la disposición de Ucrania de negociar, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. Añadió, que Moscú y Washington mantuvieron su última conversación sobre un posible acuerdo de paz en Alaska, pero desde entonces no ha habido "novedades".
Por otra parte, Rusia aún no ha recibido oficialmente ningún plan de Estados Unidos para resolver el conflicto en Ucrania, informó la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova.
