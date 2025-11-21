https://noticiaslatam.lat/20251121/rusia-aun-no-ha-recibido-ningun-plan-de-estados-unidos-sobre-ucrania-1168696466.html

Rusia aún no ha recibido ningún plan de EEUU sobre Ucrania, informan desde la Cancillería rusa

Rusia aún no ha recibido ningún plan de EEUU sobre Ucrania, informan desde la Cancillería rusa

Moscú aún no ha recibido oficialmente ningún plan de Estados Unidos para resolver el conflicto en Ucrania, informó la portavoz de la Cancillería rusa, María... 21.11.2025, Sputnik Mundo

Actualmente, hay muchas filtraciones en los medios de comunicación mundiales sobre el contenido del plan estadounidense para resolver el conflicto en Ucrania, incluyendo sus presuntos puntos y demás, sin embargo, a Moscú no se le ha facilitado nada al respecto, señaló la vocera.De acuerdo con los medios de comunicación extranjeros y la parte ucraniana, el plan prevé la transferencia a Rusia de todo el territorio de Donbás a cambio de garantías de seguridad por parte de Washington, la congelación en su mayor parte de la línea de enfrentamiento en las regiones de Zaporozhie y Jersón, el reconocimiento oficial de Crimea y Donbás como territorios rusos, así como el establecimiento del ruso como idioma oficial en Ucrania. El plan también incluye la prohibición de desplegar tropas extranjeras en territorio ucraniano y de suministrar armas de largo alcance a Kiev.Según la información del Financial Times, los funcionarios estadounidenses esperan que Volodímir Zelenski firme el documento antes del 27 de noviembre.

