Rusia aún no ha recibido ningún plan de EEUU sobre Ucrania, informan desde la Cancillería rusa
Moscú aún no ha recibido oficialmente ningún plan de Estados Unidos para resolver el conflicto en Ucrania, informó la portavoz de la Cancillería rusa, María... 21.11.2025, Sputnik Mundo
Actualmente, hay muchas filtraciones en los medios de comunicación mundiales sobre el contenido del plan estadounidense para resolver el conflicto en Ucrania, incluyendo sus presuntos puntos y demás, sin embargo, a Moscú no se le ha facilitado nada al respecto, señaló la vocera.De acuerdo con los medios de comunicación extranjeros y la parte ucraniana, el plan prevé la transferencia a Rusia de todo el territorio de Donbás a cambio de garantías de seguridad por parte de Washington, la congelación en su mayor parte de la línea de enfrentamiento en las regiones de Zaporozhie y Jersón, el reconocimiento oficial de Crimea y Donbás como territorios rusos, así como el establecimiento del ruso como idioma oficial en Ucrania. El plan también incluye la prohibición de desplegar tropas extranjeras en territorio ucraniano y de suministrar armas de largo alcance a Kiev.Según la información del Financial Times, los funcionarios estadounidenses esperan que Volodímir Zelenski firme el documento antes del 27 de noviembre.
rusia, 🌍 europa, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, eeuu, maría zajárova, 🛡️ zonas de conflicto
Rusia aún no ha recibido ningún plan de EEUU sobre Ucrania, informan desde la Cancillería rusa
11:27 GMT 21.11.2025 (actualizado: 11:44 GMT 21.11.2025)
Moscú aún no ha recibido oficialmente ningún plan de Estados Unidos para resolver el conflicto en Ucrania, informó la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova.
"Oficialmente, la parte rusa, el Ministerio de Asuntos Exteriores, que es el canal establecido de comunicación con EEUU no ha recibido ninguna propuesta, ningún plan, nada en absoluto al respecto", comunicó.
De acuerdo con los medios de comunicación extranjeros y la parte ucraniana, el plan prevé la transferencia a Rusia de todo el territorio de Donbás a cambio de garantías de seguridad por parte de Washington, la congelación en su mayor parte de la línea de enfrentamiento en las regiones de Zaporozhie y Jersón, el reconocimiento oficial de Crimea y Donbás como territorios rusos, así como el establecimiento del ruso como idioma oficial en Ucrania.
El plan también incluye la prohibición de desplegar tropas extranjeras en territorio ucraniano y de suministrar armas de largo alcance a Kiev.
Según la información del Financial Times, los funcionarios estadounidenses esperan que Volodímir Zelenski firme el documento antes del 27 de noviembre.
