"El plazo se acorta": las FFAA ucranianas están a borde del colapso, afirma un exoficial español
Sputnik Mundo
La capacidad de resistencia de las tropas ucranianas está disminuyendo constantemente, declaró a Sputnik el oficial militar retirado español y director del Instituto Español de Geopolítica, Juan Antonio Aguilar.
Añadió que la población ucraniana también está cada vez más cansada del conflicto en curso."Todo indica que, llegado el momento, el frente colapsará y eso será catastrófico. Por lo tanto, [el presidente de EEUU] Donald Trump y los analistas del Pentágono familiarizados con la situación están presionando para que se logre algún tipo de alto el fuego", concluyó.Rusia continúa, desde el 24 de febrero de 2022, su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
ucrania
La capacidad de resistencia de las tropas ucranianas está disminuyendo constantemente, declaró a Sputnik el oficial militar retirado español y director del Instituto Español de Geopolítica, Juan Antonio Aguilar. En sus palabras, el colapso de sus defensas en este escenario es inevitable.
"El fin de un conflicto industrial prolongado supone el colapso de una de las partes. ¿Cuándo ocurrirá esto? ¿En seis meses, en un año? El plazo se acorta. Es evidente que la capacidad del régimen de Kiev para defenderse está disminuyendo, al igual que la capacidad de la OTAN para suministrar armas", destacó.
Añadió que la población ucraniana también está cada vez más cansada del conflicto en curso.
"Todo indica que, llegado el momento, el frente colapsará y eso será catastrófico. Por lo tanto, [el presidente de EEUU] Donald Trump y los analistas del Pentágono familiarizados con la situación están presionando para que se logre algún tipo de alto el fuego", concluyó.
Rusia continúa, desde el 24 de febrero de 2022, su operación militar especial
, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.