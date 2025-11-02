https://noticiaslatam.lat/20251102/el-plazo-se-acorta-las-ffaa-ucranianas-estan-a-borde-del-colapso-afirma-un-exoficial-espanol-1168109649.html

"El plazo se acorta": las FFAA ucranianas están a borde del colapso, afirma un exoficial español

"El plazo se acorta": las FFAA ucranianas están a borde del colapso, afirma un exoficial español

Sputnik Mundo

La capacidad de resistencia de las tropas ucranianas está disminuyendo constantemente, declaró a Sputnik el oficial militar retirado español y director del... 02.11.2025, Sputnik Mundo

2025-11-02T16:23+0000

2025-11-02T16:23+0000

2025-11-02T16:23+0000

internacional

ucrania

rusia

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

🛡️ zonas de conflicto

juan antonio aguilar

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/02/1168114087_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7956b3cbfc0700b27c6d74bb8452a403.jpg

Añadió que la población ucraniana también está cada vez más cansada del conflicto en curso."Todo indica que, llegado el momento, el frente colapsará y eso será catastrófico. Por lo tanto, [el presidente de EEUU] Donald Trump y los analistas del Pentágono familiarizados con la situación están presionando para que se logre algún tipo de alto el fuego", concluyó.Rusia continúa, desde el 24 de febrero de 2022, su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

https://noticiaslatam.lat/20251101/1168096175.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ucrania, rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, juan antonio aguilar