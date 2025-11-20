https://noticiaslatam.lat/20251120/las-ffaa-de-rusia-liberan-la-ciudad-de-kupiansk-1168676841.html

La ciudad de Kúpiansk está bajo el control de las FFAA rusas, anuncia el jefe de Estado Mayor ruso

La ciudad de Kúpiansk está bajo el control de las FFAA rusas, anuncia el jefe de Estado Mayor ruso

Las Fuerzas Armadas de Rusia han liberado la ciudad de Kúpiansk, declaró el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, Valeri Guerásimov. 20.11.2025, Sputnik Mundo

A la vez, no se le permitió al enemigo escapar de la ciudad, informó el comandante del grupo Oeste y subrayó que el Ejército ruso continúa destruyendo pequeñas formaciones del enemigo tras la liberación.Kúpiansk es una de las ciudades clave para la defensa de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la parte oriental de la región de Járkov. Está situada a orillas del río Oskol, que divide la localidad en dos partes. El 11 de noviembre el Ejército ruso tomó control de la parte oriental de la ciudad.Anteriormente, el Ministerio de Defensa de Rusia señaló que, al afirmar que las tropas ucranianas estaban despejando la ciudad de los soldados rusos, Zelenski o bien había perdido contacto con la realidad y no controlaba la situación operativa, o, comprendiendo la gravedad de la situación, intentaba ocultar la verdad.

