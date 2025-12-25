https://noticiaslatam.lat/20251225/el-papa-leon-xiv-pronuncia-su-primer-mensaje-navideno-1169769175.html

El papa León XIV pronuncia su primer mensaje navideño

El papa León XIV pronuncia su primer mensaje navideño

El pontífice se dirige a los católicos de todo el mundo desde el balcón central de la basílica de San Pedro con el tradicional mensaje navideño. Previamente...

El pontífice se dirige a los católicos de todo el mundo desde el balcón central de la basílica de San Pedro con el tradicional mensaje navideño. Previamente, se celebró la misa del día en el templo vaticano, que culminó con la bendición Urbi et Orbi. En ese contexto, el papa León XIV imparte su primera bendición navideña.León XIV fue elegido pontífice en mayo, durante el cónclave celebrado tras la muerte de Francisco, el 21 de abril.Sputnik te invita a unirte a la transmisión para asistir al primer mensaje navideño de León XIV.

