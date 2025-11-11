https://noticiaslatam.lat/20251111/las-tropas-rusas-liberan-un-asentamiento-y-alcanzan-la-infraestructura-de-transporte-ucraniana-en-1168360428.html
Las tropas rusas liberan un asentamiento y alcanzan la infraestructura de transporte ucraniana en un día
Las Fuerzas Armadas de Rusia tomaron el control de la localidad de Novouspénovskoye, en la región de Zaporozhie, en el último día, informan desde el Ministerio... 11.11.2025
Las tropas rusas también liberaron la parte oriental de la ciudad de Kúpiansk, en la región de Járkov, destacan desde la entidad castrense.Además, Rusia asestó golpes contra almacenes de drones y los puntos de despliegue temporal de las formaciones armadas ucranianas y los mercenarios en 140 regiones.En la última jornada, las FFAA rusas neutralizaron un carro de combate y 20 vehículos blindados. A su vez, la defensa antiaérea rusa derribó 69 drones, detallan desde el Ministerio.En cuanto a las bajas ucranianas diarias, de acuerdo con la Defensa rusa, Kiev perdió unos 1.255 militares. El grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 455 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó más de 220 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 185 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 205 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 50 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 140 militares.
rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa
Las Fuerzas Armadas de Rusia tomaron el control de la localidad de Novouspénovskoye, en la región de Zaporozhie, en el último día, informan desde el Ministerio de Defensa ruso. Además, alcanzaron instalaciones de la infraestructura de transporte utilizadas por las FFAA de Ucrania, añaden.
"Las unidades del grupo Este, continuaron su avance en lo profundo de la defensa del enemigo y liberaron la localidad de Novouspénovskoye, en la región de Zaporozhie", indica el comunicado.
Las tropas rusas también liberaron la parte oriental de la ciudad de Kúpiansk, en la región de Járkov, destacan desde la entidad castrense.
Además, Rusia asestó golpes contra almacenes de drones y los puntos de despliegue temporal de las formaciones armadas ucranianas y los mercenarios en 140 regiones.
En la última jornada, las FFAA rusas neutralizaron un carro de combate y 20 vehículos blindados. A su vez, la defensa antiaérea rusa derribó 69 drones, detallan desde el Ministerio.
En cuanto a las bajas ucranianas diarias, de acuerdo con la Defensa rusa, Kiev perdió unos 1.255 militares. El grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 455 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó más de 220 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 185 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 205 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 50 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 140 militares.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 668 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 95.994 drones, 635 sistemas de misiles antiaéreos, 25.960 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.611 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 31.240 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 46.359 vehículos militares especiales.
