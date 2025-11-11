https://noticiaslatam.lat/20251111/las-tropas-rusas-liberan-un-asentamiento-y-alcanzan-la-infraestructura-de-transporte-ucraniana-en-1168360428.html

Las tropas rusas liberan un asentamiento y alcanzan la infraestructura de transporte ucraniana en un día

Las tropas rusas liberan un asentamiento y alcanzan la infraestructura de transporte ucraniana en un día

Sputnik Mundo

Las Fuerzas Armadas de Rusia tomaron el control de la localidad de Novouspénovskoye, en la región de Zaporozhie, en el último día, informan desde el Ministerio... 11.11.2025, Sputnik Mundo

2025-11-11T13:33+0000

2025-11-11T13:33+0000

2025-11-11T13:33+0000

defensa

rusia

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

ucrania

🛡️ zonas de conflicto

🌍 europa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/0b/1168360268_0:137:2203:1376_1920x0_80_0_0_bddca452a8e8dccbe3ef194b8227291c.jpg

Las tropas rusas también liberaron la parte oriental de la ciudad de Kúpiansk, en la región de Járkov, destacan desde la entidad castrense.Además, Rusia asestó golpes contra almacenes de drones y los puntos de despliegue temporal de las formaciones armadas ucranianas y los mercenarios en 140 regiones.En la última jornada, las FFAA rusas neutralizaron un carro de combate y 20 vehículos blindados. A su vez, la defensa antiaérea rusa derribó 69 drones, detallan desde el Ministerio.En cuanto a las bajas ucranianas diarias, de acuerdo con la Defensa rusa, Kiev perdió unos 1.255 militares. El grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 455 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó más de 220 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 185 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 205 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 50 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 140 militares.

https://noticiaslatam.lat/20251111/el-fsb-ruso-frustra-una-operacion-britanico-ucraniana-del-robo-de-un-mig-31-con-un-misil-1168356753.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa