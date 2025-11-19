https://noticiaslatam.lat/20251119/una-injerencia-de-eeuu-en-mexico-no-solo-se-trata-del-envio-de-tropas-sentencia-analista--1168617030.html

"Una injerencia de EEUU en México no solo se trata del envío de tropas", sentencia analista

américa latina

méxico

eeuu

💬 opinión y análisis

política

donald trump

claudia sheinbaum

seguridad

narcotráfico

Luego de los dichos de Trump ante la prensa, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, señaló que el país norteamericano no planea una incursión unilateral a territorio mexicano, y aclaró que el envío de tropas es una opción, de la cual el republicano hace mención de forma recurrente.Sobre la insistencia del mandatario estadounidense, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reafirmó su postura de rechazo a estas intervenciones. Mecanismos de presión hacia MéxicoDe acuerdo con el sociólogo y especialista en temas de seguridad Roberto Álvarez Manzo, los dichos de Trump no hacen más que tensar la relación bilateral entre ambos países en materia de seguridad. Y es que, opinó en entrevista con Sputnik, aunque es cierto que Washington debe tener información sobre los líderes del narcotráfico mexicanos, lo cierto es que decir que poseen la ubicación de cada uno de ellos es más una estrategia de comunicación."Supongamos que tienen esa información, que no lo creo, pero que tuvieran esa precisión, ¿no se supone que son aliados? Sería grave que no estuviera compartiendo esto. Da la impresión que estos dichos son nada más una estrategia de comunicación política basada en la presión y la coacción, para tratar de sacar una ventaja con base en la relación que tienen los países en materia de seguridad", añadió.Al respecto, el experto en temas internacionales, Irwing Rico, coincidió en que, si bien los dichos del mandatario estadounidense pueden ser una estrategia discursiva, lo cierto es que estos dan una sensación de riesgo y de amenaza, que termina teniendo repercusiones políticas. "Lo que Trump hace es reforzar esta proyección de un Estados Unidos dominante en la redefinición geopolítica del mundo, [una nación] injerencista que renueva las lógicas imperialistas y un [país] que es un duro negociador(...). Esto no solo es en términos discursivos, porque en estos momentos se están dando despliegues militares y ataques selectivos en el Caribe", ponderó.El lado débil de EEUUDe acuerdo con Álvarez Manzo, para EEUU realizar una operación unilateral, como el enviar tropas a México saltándose todas las vías diplomáticas no es una cosa fácil, esto porque actualmente Washington no tiene la fortaleza, ni la estabilidad, para hacer algo así."Lo primero que tendría que pasar para que se haga una de estas intervenciones es contar con la anuencia del Congreso estadounidense, que de por sí ya es un reto político, pero lo principal es lo estratégico y lo táctico porque se requiere una planeación muy detallada para incursionar en un territorio", detalló el experto. Al respecto, Rico mencionó que, si bien EEUU tiene la estructura militar para realizar una intervención en cualquier nación, lo cierto es que sería una torpeza porque Washington "no está en una situación económica para poder sostener una intervención de gran calado, como lo sería en México". "Pensemos en el factor del territorio, en la complejidad de las redes logísticas, en la vulnerabilidad de los sistemas vitales para EEUU, ello en términos de comercio, de flujos de capital y de la propia migración, que es sumamente importante [para la economía del país norteamericano]. Todo esto se vería sumamente entorpecido, lastimado y afectado por una intervención de esta naturaleza", refirió.

