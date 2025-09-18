https://noticiaslatam.lat/20250918/un-44-de-los-migrantes-deportados-a-sonora-en-dos-meses-vivieron-en-eeuu-por-mas-de-10-anos-1166590652.html

Un 44% de los migrantes deportados a Sonora en dos meses vivieron en EEUU por más de 10 años

Un estudio de la organización católica "Iniciativa Kino para la Frontera", basado en entrevistas a 278 migrantes deportados entre mayo y julio de 2025 hacia la... 18.09.2025, Sputnik Mundo

El informe, titulado "Ellos no me dejaron decir adiós", también muestra que 39,2% de los deportados fueron separados de sus familiares, en muchos casos de sus cónyuges e hijos, muchos de ellos ciudadanos estadounidenses.La investigación de la organización binacional, compuesta por seis organizaciones católicas y dedicada a dar refugio y apoyo a migrantes, afirma además que el 57% de los deportados residía en Estados Unidos al momento de su detención.Estas cifras, de acuerdo con el informe, confirman que las políticas de Washington no solo impactan a los recién llegados, sino también a comunidades establecidas desde hace décadas. El estudio se basó en entrevistas a los migrantes en un centro de detención temporal del Gobierno mexicano establecido en Nogales.El informe señala que el 33% de las expulsiones se originaron con una detención por parte de fuerzas del orden regionales o estatales, mientras que casi la mitad de estas detenciones involucraron directamente al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), a menudo en lugares públicos. El 60% de las capturas se realizaron en Arizona, mientras que el resto provino de otros estados como California, Florida, Texas y Washington.Los deportados relataron, según el informe, haber sufrido hacinamiento, negligencia médica, exposición a humo tóxico, abusos verbales y físicos, así como traslados prolongados en "condiciones degradantes" durante sus detenciones y encarcelamientos.

