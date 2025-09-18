Mundo
Un 44% de los migrantes deportados a Sonora en dos meses vivieron en EEUU por más de 10 años
Un 44% de los migrantes deportados a Sonora en dos meses vivieron en EEUU por más de 10 años
Un estudio de la organización católica "Iniciativa Kino para la Frontera", basado en entrevistas a 278 migrantes deportados entre mayo y julio de 2025 hacia la... 18.09.2025, Sputnik Mundo
El informe, titulado "Ellos no me dejaron decir adiós", también muestra que 39,2% de los deportados fueron separados de sus familiares, en muchos casos de sus cónyuges e hijos, muchos de ellos ciudadanos estadounidenses.La investigación de la organización binacional, compuesta por seis organizaciones católicas y dedicada a dar refugio y apoyo a migrantes, afirma además que el 57% de los deportados residía en Estados Unidos al momento de su detención.Estas cifras, de acuerdo con el informe, confirman que las políticas de Washington no solo impactan a los recién llegados, sino también a comunidades establecidas desde hace décadas. El estudio se basó en entrevistas a los migrantes en un centro de detención temporal del Gobierno mexicano establecido en Nogales.El informe señala que el 33% de las expulsiones se originaron con una detención por parte de fuerzas del orden regionales o estatales, mientras que casi la mitad de estas detenciones involucraron directamente al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), a menudo en lugares públicos. El 60% de las capturas se realizaron en Arizona, mientras que el resto provino de otros estados como California, Florida, Texas y Washington.Los deportados relataron, según el informe, haber sufrido hacinamiento, negligencia médica, exposición a humo tóxico, abusos verbales y físicos, así como traslados prolongados en "condiciones degradantes" durante sus detenciones y encarcelamientos.
Un estudio de la organización católica "Iniciativa Kino para la Frontera", basado en entrevistas a 278 migrantes deportados entre mayo y julio de 2025 hacia la ciudad de Nogales, al noroeste de México, evidencia las condiciones ocasionadas por la intensificación de las expulsiones desde EEUU.
El informe, titulado "Ellos no me dejaron decir adiós", también muestra que 39,2% de los deportados fueron separados de sus familiares, en muchos casos de sus cónyuges e hijos, muchos de ellos ciudadanos estadounidenses.

La investigación de la organización binacional, compuesta por seis organizaciones católicas y dedicada a dar refugio y apoyo a migrantes, afirma además que el 57% de los deportados residía en Estados Unidos al momento de su detención.

Estas cifras, de acuerdo con el informe, confirman que las políticas de Washington no solo impactan a los recién llegados, sino también a comunidades establecidas desde hace décadas. El estudio se basó en entrevistas a los migrantes en un centro de detención temporal del Gobierno mexicano establecido en Nogales.
El informe señala que el 33% de las expulsiones se originaron con una detención por parte de fuerzas del orden regionales o estatales, mientras que casi la mitad de estas detenciones involucraron directamente al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), a menudo en lugares públicos.

El 60% de las capturas se realizaron en Arizona, mientras que el resto provino de otros estados como California, Florida, Texas y Washington.
Los deportados relataron, según el informe, haber sufrido hacinamiento, negligencia médica, exposición a humo tóxico, abusos verbales y físicos, así como traslados prolongados en "condiciones degradantes" durante sus detenciones y encarcelamientos.
Заголовок открываемого материала