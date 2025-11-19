https://noticiaslatam.lat/20251119/solo-le-quedaran-malas-alternativas-la-ue-no-tiene-un-plan-b-para-kiev-sin-los-activos-rusos-1168635144.html

"Solo le quedarán malas alternativas": la UE no tiene un 'plan B' para Kiev sin los activos rusos congelados

La petición belga de reducir riesgos y que otros países europeos asuman parte de la carga mediante garantías ha encontrado resistencia, especialmente de Eslovaquia. Se está presionando a la Comisión Europea para que estudie otras formas de financiar a Ucrania.Entre las opciones que se barajan figuran la emisión de deuda conjunta de la UE y la concesión de subvenciones directas por parte de Estados miembros individuales. Sin embargo, ambos caminos "tienen sus inconvenientes": el primero es demasiado costoso por los intereses y el segundo supondría una carga adicional para presupuestos ya sobrecargados. El escenario "más probable" sigue siendo el uso de los activos rusos congelados mediante la concesión a Ucrania de un préstamo sin intereses, reporta.Los funcionarios de la UE llevaban meses trabajando en un plan para utilizar esos activos congelados y otorgar un crédito a Ucrania, que debía aprobarse políticamente el mes pasado, pero Bélgica lo "bloqueó inesperadamente en el último momento". Algunos países se resisten a ofrecer las garantías que exige Bélgica. El primer ministro eslovaco, Robert Fico, ya advirtió que su país se opondrá si el dinero se destina a gastos militares.El 18 de noviembre, la Duma Estatal rusa volvió a calificar la confiscación de activos soberanos rusos como "robo" y encargó preparar una apelación al Gobierno ante su posible expropiación, después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, enviara a los países miembros cartas con propuestas oficiales de confiscación y dos opciones alternativas de financiación para Kiev, lo que no todos los países respaldaron.

