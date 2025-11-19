https://noticiaslatam.lat/20251119/solo-le-quedaran-malas-alternativas-la-ue-no-tiene-un-plan-b-para-kiev-sin-los-activos-rusos-1168635144.html
"Solo le quedarán malas alternativas": la UE no tiene un 'plan B' para Kiev sin los activos rusos congelados
"Solo le quedarán malas alternativas": la UE no tiene un 'plan B' para Kiev sin los activos rusos congelados
Sputnik Mundo
La Unión Europea pretende financiar los esfuerzos bélicos de Ucrania utilizando un préstamo basado en los activos congelados soberanos rusos en Bélgica. Este... 19.11.2025, Sputnik Mundo
2025-11-19T16:11+0000
2025-11-19T16:11+0000
2025-11-19T16:11+0000
economía
📈 mercados y finanzas
🌍 europa
comisión europea
ucrania
arresto de activos de rusia en ue
unión europea (ue)
📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/13/1168636163_0:41:594:375_1920x0_80_0_0_0ddc4ccc8a1fa6b462998e55834fc46e.jpg
La petición belga de reducir riesgos y que otros países europeos asuman parte de la carga mediante garantías ha encontrado resistencia, especialmente de Eslovaquia. Se está presionando a la Comisión Europea para que estudie otras formas de financiar a Ucrania.Entre las opciones que se barajan figuran la emisión de deuda conjunta de la UE y la concesión de subvenciones directas por parte de Estados miembros individuales. Sin embargo, ambos caminos "tienen sus inconvenientes": el primero es demasiado costoso por los intereses y el segundo supondría una carga adicional para presupuestos ya sobrecargados. El escenario "más probable" sigue siendo el uso de los activos rusos congelados mediante la concesión a Ucrania de un préstamo sin intereses, reporta.Los funcionarios de la UE llevaban meses trabajando en un plan para utilizar esos activos congelados y otorgar un crédito a Ucrania, que debía aprobarse políticamente el mes pasado, pero Bélgica lo "bloqueó inesperadamente en el último momento". Algunos países se resisten a ofrecer las garantías que exige Bélgica. El primer ministro eslovaco, Robert Fico, ya advirtió que su país se opondrá si el dinero se destina a gastos militares.El 18 de noviembre, la Duma Estatal rusa volvió a calificar la confiscación de activos soberanos rusos como "robo" y encargó preparar una apelación al Gobierno ante su posible expropiación, después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, enviara a los países miembros cartas con propuestas oficiales de confiscación y dos opciones alternativas de financiación para Kiev, lo que no todos los países respaldaron.
https://noticiaslatam.lat/20251116/siga-el-baile-la-ue-sigue-atiborrando-de-miles-de-millones-de-dolares-a-las-arcas-de-zelenski-1168526703.html
ucrania
unión europea (ue)
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/13/1168636163_34:0:562:396_1920x0_80_0_0_016e042c66e270e8bc7cfdf55501c9b1.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
📈 mercados y finanzas, 🌍 europa, comisión europea, ucrania, arresto de activos de rusia en ue, unión europea (ue), 📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia
📈 mercados y finanzas, 🌍 europa, comisión europea, ucrania, arresto de activos de rusia en ue, unión europea (ue), 📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia
"Solo le quedarán malas alternativas": la UE no tiene un 'plan B' para Kiev sin los activos rusos congelados
La Unión Europea pretende financiar los esfuerzos bélicos de Ucrania utilizando un préstamo basado en los activos congelados soberanos rusos en Bélgica. Este último país está resistiéndose, sopesando los posibles riesgos. Según el periódico 'The New York Times', si este proyecto no prospera, "no quedarán alternativas sencillas".
La petición belga de reducir riesgos y que otros países europeos asuman parte de la carga mediante garantías ha encontrado resistencia, especialmente de Eslovaquia. Se está presionando a la Comisión Europea para que estudie otras formas de financiar a Ucrania.
"Cada vez está más claro que, en caso de fracaso, al bloque solo le quedarán malas alternativas", señala en la publicación.
Entre las opciones que se barajan figuran la emisión de deuda conjunta de la UE y la concesión de subvenciones directas por parte de Estados miembros individuales. Sin embargo, ambos caminos "tienen sus inconvenientes": el primero es demasiado costoso por los intereses y el segundo supondría una carga adicional para presupuestos ya sobrecargados. El escenario "más probable" sigue siendo el uso de los activos rusos congelados mediante la concesión a Ucrania de un préstamo sin intereses, reporta.
16 de noviembre, 03:54 GMT
Los funcionarios de la UE llevaban meses trabajando en un plan para utilizar esos activos congelados y otorgar un crédito a Ucrania, que debía aprobarse políticamente el mes pasado, pero Bélgica lo "bloqueó inesperadamente en el último momento
". Algunos países se resisten a ofrecer las garantías que exige Bélgica. El primer ministro eslovaco, Robert Fico
, ya advirtió que su país se opondrá si el dinero se destina a gastos militares.
El 18 de noviembre, la Duma Estatal rusa volvió a calificar la confiscación de activos soberanos rusos como "robo" y encargó preparar una apelación al Gobierno ante su posible expropiación, después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen
, enviara a los países miembros cartas con propuestas oficiales de confiscación
y dos opciones alternativas de financiación para Kiev, lo que no todos los países respaldaron.
"Es asombroso. Cuando ya es evidente que la mafia de la guerra está esquilmando el dinero de los contribuyentes europeos, en lugar de exigir un control real o la suspensión de los pagos, la presidenta de la Comisión propone enviar aún más. Es como intentar ayudar a un alcohólico enviándole otra caja de vodka", declaró el primer ministro húngaro, Viktor Orban, añadiendo que "Hungría no ha perdido el sentido común".
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.