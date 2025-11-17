Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20251117/reino-unido-hara-temporal-el-estatus-de-refugiado-1168556409.html
Reino Unido hará temporal el estatus de refugiado
Reino Unido hará temporal el estatus de refugiado
Sputnik Mundo
El Reino Unido prepara diferentes reformas para volver temporal el estatus de refugiado y alargar los períodos por los cuales los solicitantes pueden solicitar... 17.11.2025, Sputnik Mundo
2025-11-17T06:36+0000
2025-11-17T06:36+0000
internacional
reino unido
reuters
skynews
política
seguridad
migración
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e6/0b/0d/1132394332_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_55bc2dcef57918ff7f36432dd1594528.jpg
El Gobierno del Partido Laborista trabaja para endurecer sus políticas migratorias, ante lo que parece un incremento del rechazo popular a la migración y, sobre todo, a las subvenciones que paga el Estado para mantener a quienes solicitan refugio.De acuerdo con la agencia Reuters, el tema migratorio se convirtió en la primera preocupación de las personas, según diferentes encuestas realizadas en el marco de las protestas realizadas contra la migración, promovidas principalmente por el naciente partido Reform UK.A través de un comunicado de prensa, el Ministerio del Interior informó que hará las reformas necesarias para que el Estado ya no tenga la obligación de ofrecer atención a los refugiados, ya sea a través de hospedaje o subsidios semanales.En entrevista para SkyNews, Shabana Mahmood, encargada del Ministerio, explicó que el objetivo es que los permisos de asilo sean temporales, revisados al menos cada dos años y medio y que exista la posibilidad de revocarlos.Además, se establecerá que para obtener la residencia permanente deberán esperar, al menos, 20 años y no cinco como actualmente sucede.La medida, agregó Mahmood, se aplicará para aquellos refugiados que pueden trabajar, pero deciden no hacerlo y como una forma de canalizar los recursos estatales en la población local.La decisión se anuncia en medio de un contexto social que critica la migración y la pone como un tema central en la agenda político electoral del país.Mahmood explicó que la intención es emular modelos que ya se aplican en países como Dinamarca, donde los permisos de asilo duran solo dos años (deben renovarse después de este período); solo se niegan si las autoridades consideran que el país de origen del solicitante es seguro.Con esto, las autoridades danesas han logrado la cifra más baja de solicitudes de asilo en 40 años, con una tasa de rechazo del 95%.A pesar de las protestas que generó el anuncio por parte de organizaciones protectoras de derechos humanos, Mahmood adelantó que los detalles de los cambios se darán a conocer pronto, pero incluye un cambio en el Artículo 8 de la Convención Europea de la Convención de Derechos Humanos, referente al derecho a una vida familiar.Según la funcionaria, este artículo ha sido "aplicado en una manera diseñada para frustrar la remoción de aquellos que, bajo las reglas migratorias, no tienen derecho a vivir en este país".
https://noticiaslatam.lat/20250814/desinformacion-y-disturbios-las-protestas-antinmigrantes-estan-en-auge-en-reino-unido-1165475102.html
https://noticiaslatam.lat/20250812/1165420754.html
reino unido
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e6/0b/0d/1132394332_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_af6b18d61db55f8f9fd4e0a7525a9f3e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
reino unido, reuters, skynews, política, seguridad, migración
reino unido, reuters, skynews, política, seguridad, migración

Reino Unido hará temporal el estatus de refugiado

06:36 GMT 17.11.2025
© AP Photo / Matt DunhamLas fuerzas fronterizas británicas traslada a migrantes desde el Canal de la Mancha el 17 de junio del 2022
Las fuerzas fronterizas británicas traslada a migrantes desde el Canal de la Mancha el 17 de junio del 2022 - Sputnik Mundo, 1920, 17.11.2025
© AP Photo / Matt Dunham
Síguenos en
El Reino Unido prepara diferentes reformas para volver temporal el estatus de refugiado y alargar los períodos por los cuales los solicitantes pueden solicitar la residencia permanente.
El Gobierno del Partido Laborista trabaja para endurecer sus políticas migratorias, ante lo que parece un incremento del rechazo popular a la migración y, sobre todo, a las subvenciones que paga el Estado para mantener a quienes solicitan refugio.
De acuerdo con la agencia Reuters, el tema migratorio se convirtió en la primera preocupación de las personas, según diferentes encuestas realizadas en el marco de las protestas realizadas contra la migración, promovidas principalmente por el naciente partido Reform UK.
A través de un comunicado de prensa, el Ministerio del Interior informó que hará las reformas necesarias para que el Estado ya no tenga la obligación de ofrecer atención a los refugiados, ya sea a través de hospedaje o subsidios semanales.
En entrevista para SkyNews, Shabana Mahmood, encargada del Ministerio, explicó que el objetivo es que los permisos de asilo sean temporales, revisados al menos cada dos años y medio y que exista la posibilidad de revocarlos.
Protestas antinmigrantes en Londres, Reino Unido, el 26 de octubre del 2024 - Sputnik Mundo, 1920, 14.08.2025
Internacional
Desinformación y disturbios: las protestas antinmigrantes están en auge en Reino Unido
14 de agosto, 16:52 GMT
Además, se establecerá que para obtener la residencia permanente deberán esperar, al menos, 20 años y no cinco como actualmente sucede.
"Nuestro sistema es particularmente generoso comparado con otros países de Europa, donde, después de cinco años, estás formalmente establecido en el país. Cambiaremos eso", declaró Mahmood.
La medida, agregó Mahmood, se aplicará para aquellos refugiados que pueden trabajar, pero deciden no hacerlo y como una forma de canalizar los recursos estatales en la población local.
La decisión se anuncia en medio de un contexto social que critica la migración y la pone como un tema central en la agenda político electoral del país.
Mahmood explicó que la intención es emular modelos que ya se aplican en países como Dinamarca, donde los permisos de asilo duran solo dos años (deben renovarse después de este período); solo se niegan si las autoridades consideran que el país de origen del solicitante es seguro.
La migración irregular crece en el Reino Unido desde que los laboristas asumieron el poder - Sputnik Mundo, 1920, 12.08.2025
La migración irregular crece en el Reino Unido desde que los laboristas asumieron el poder
12 de agosto, 22:32 GMT
Con esto, las autoridades danesas han logrado la cifra más baja de solicitudes de asilo en 40 años, con una tasa de rechazo del 95%.
A pesar de las protestas que generó el anuncio por parte de organizaciones protectoras de derechos humanos, Mahmood adelantó que los detalles de los cambios se darán a conocer pronto, pero incluye un cambio en el Artículo 8 de la Convención Europea de la Convención de Derechos Humanos, referente al derecho a una vida familiar.
Según la funcionaria, este artículo ha sido "aplicado en una manera diseñada para frustrar la remoción de aquellos que, bajo las reglas migratorias, no tienen derecho a vivir en este país".
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала