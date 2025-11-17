Reino Unido hará temporal el estatus de refugiado

El Gobierno del Partido Laborista trabaja para endurecer sus políticas migratorias, ante lo que parece un incremento del rechazo popular a la migración y, sobre todo, a las subvenciones que paga el Estado para mantener a quienes solicitan refugio.De acuerdo con la agencia Reuters, el tema migratorio se convirtió en la primera preocupación de las personas, según diferentes encuestas realizadas en el marco de las protestas realizadas contra la migración, promovidas principalmente por el naciente partido Reform UK.A través de un comunicado de prensa, el Ministerio del Interior informó que hará las reformas necesarias para que el Estado ya no tenga la obligación de ofrecer atención a los refugiados, ya sea a través de hospedaje o subsidios semanales.En entrevista para SkyNews, Shabana Mahmood, encargada del Ministerio, explicó que el objetivo es que los permisos de asilo sean temporales, revisados al menos cada dos años y medio y que exista la posibilidad de revocarlos.Además, se establecerá que para obtener la residencia permanente deberán esperar, al menos, 20 años y no cinco como actualmente sucede.La medida, agregó Mahmood, se aplicará para aquellos refugiados que pueden trabajar, pero deciden no hacerlo y como una forma de canalizar los recursos estatales en la población local.La decisión se anuncia en medio de un contexto social que critica la migración y la pone como un tema central en la agenda político electoral del país.Mahmood explicó que la intención es emular modelos que ya se aplican en países como Dinamarca, donde los permisos de asilo duran solo dos años (deben renovarse después de este período); solo se niegan si las autoridades consideran que el país de origen del solicitante es seguro.Con esto, las autoridades danesas han logrado la cifra más baja de solicitudes de asilo en 40 años, con una tasa de rechazo del 95%.A pesar de las protestas que generó el anuncio por parte de organizaciones protectoras de derechos humanos, Mahmood adelantó que los detalles de los cambios se darán a conocer pronto, pero incluye un cambio en el Artículo 8 de la Convención Europea de la Convención de Derechos Humanos, referente al derecho a una vida familiar.Según la funcionaria, este artículo ha sido "aplicado en una manera diseñada para frustrar la remoción de aquellos que, bajo las reglas migratorias, no tienen derecho a vivir en este país".
El Reino Unido prepara diferentes reformas para volver temporal el estatus de refugiado y alargar los períodos por los cuales los solicitantes pueden solicitar la residencia permanente.
El Gobierno del Partido Laborista trabaja para endurecer sus políticas migratorias, ante lo que parece un incremento del rechazo popular a la migración y, sobre todo, a las subvenciones que paga el Estado para mantener a quienes solicitan refugio.
De acuerdo con la agencia Reuters, el tema migratorio se convirtió en la primera preocupación de las personas, según diferentes encuestas realizadas en el marco de las protestas realizadas contra la migración, promovidas principalmente por el naciente partido Reform UK.
A través de un comunicado de prensa, el Ministerio del Interior informó que hará las reformas necesarias para que el Estado ya no tenga la obligación de ofrecer atención a los refugiados, ya sea a través de hospedaje o subsidios semanales.
En entrevista para SkyNews, Shabana Mahmood, encargada del Ministerio, explicó que el objetivo es que los permisos de asilo sean temporales, revisados al menos cada dos años y medio y que exista la posibilidad de revocarlos.
Además, se establecerá que para obtener la residencia permanente deberán esperar, al menos, 20 años y no cinco como actualmente sucede.
"Nuestro sistema es particularmente generoso comparado con otros países de Europa, donde, después de cinco años, estás formalmente establecido en el país. Cambiaremos eso", declaró Mahmood.
La medida, agregó Mahmood, se aplicará para aquellos refugiados que pueden trabajar, pero deciden no hacerlo y como una forma de canalizar los recursos estatales en la población local.
La decisión se anuncia en medio de un contexto social que critica la migración y la pone como un tema central en la agenda político electoral del país.
Mahmood explicó que la intención es emular modelos que ya se aplican en países como Dinamarca, donde los permisos de asilo duran solo dos años (deben renovarse después de este período); solo se niegan si las autoridades consideran que el país de origen del solicitante es seguro.
Con esto, las autoridades danesas han logrado la cifra más baja de solicitudes de asilo en 40 años, con una tasa de rechazo del 95%.
A pesar de las protestas que generó el anuncio por parte de organizaciones protectoras de derechos humanos, Mahmood adelantó que los detalles de los cambios se darán a conocer pronto, pero incluye un cambio en el Artículo 8 de la Convención Europea de la Convención de Derechos Humanos, referente al derecho a una vida familiar.
Según la funcionaria, este artículo ha sido "aplicado en una manera diseñada para frustrar la remoción de aquellos que, bajo las reglas migratorias, no tienen derecho a vivir en este país".
