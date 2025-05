https://noticiaslatam.lat/20250513/starmer-presenta-un-plan-migratorio-para-recuperar-el-control-de-las-fronteras-en-el-reino-unido-1162510071.html

Starmer presenta un plan migratorio para "recuperar el control de las fronteras" en el Reino Unido

Starmer presenta un plan migratorio para "recuperar el control de las fronteras" en el Reino Unido

Descrito por el premier laborista como el "plan más completo" para reducir la inmigración, citando el lema oficial del Brexit —"recuperar el control de nuestras fronteras"—, Starmer afirmó que las medidas pondrán fin a un "capítulo sórdido" para la política y la economía. En una conferencia de prensa en Downing Street, el primer ministro presentó el documento de 76 páginas y declaró: "No se equivoquen, este plan significa que la migración disminuirá, es una promesa". De esa manera, se comprometió a "tomar medidas adicionales" si fuera necesario. De acuerdo con el Ministerio del Interior, se espera que con la implementación del plan las cifras de inmigración se reduzcan en más de 100.000 personas anualmente. ¿En qué consisten las medidas? Según Starmer, los cambios garantizarán un sistema de inmigración "selectivo" y "justo", en el que "decidamos quién viene a este país". "Digámoslo así: las naciones dependen de normas, normas justas. A veces están escritas, a menudo no, pero, en cualquier caso, dan forma a nuestros valores, nos guían hacia nuestros derechos, por supuesto, pero también hacia nuestras responsabilidades, las obligaciones que tenemos unos con otros", sostuvo el premier laborista. Al ser cuestionado por la posible relación entre el endurecimiento de las medidas antinmigrantes y la derrota de su partido frente al Reform UK, de Nigel Farage, en las elecciones locales de principios de mayo, Starmer aseguró que su plan está diseñado para "recuperar el control" del sistema de inmigración. Sin embargo, las radicales reformas le han valido a Starmer las críticas al interior de su partido. La diputada laborista, Nadia Whittome, lo acusó de imitar el "alarmismo de la extrema derecha". De acuerdo con The Times, en 2023, la inmigración neta alcanzó el récord de 906.000 personas. Sin embargo, la cifra disminuyó a 728.000 y se espera que se desplome aún más en cuanto las medidas introducidas por el ex primer ministro, Rishi Sunak, comiencen a reflejarse.

