https://noticiaslatam.lat/20250814/desinformacion-y-disturbios-las-protestas-antinmigrantes-estan-en-auge-en-reino-unido-1165475102.html

Desinformación y disturbios: las protestas antinmigrantes están en auge en Reino Unido

Desinformación y disturbios: las protestas antinmigrantes están en auge en Reino Unido

Sputnik Mundo

Las protestas antinmigrantes se intensifican en Reino Unido, coincidiendo con el lanzamiento de un nuevo acuerdo con Francia para expulsar a los migrantes que... 14.08.2025, Sputnik Mundo

2025-08-14T16:52+0000

2025-08-14T16:52+0000

2025-08-14T16:52+0000

internacional

reino unido

📰 crisis migratoria en europa

migración

🌍 europa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/0e/1165475266_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_735797cc755c510a4f1e03487b4056aa.jpg

Los videos de las protestas, en las que participan decenas de personas, acumulan cientos de miles de visitas en plataformas como X, TikTok y YouTube. El líder del partido de derecha Reform UK, Nigel Farage, utiliza estos materiales para promover una agenda antinmigrante, aumentando la popularidad de su partido en las encuestas.Desde la Policía, por su parte, tratan de desmentir las afirmaciones falsas y trabajan para contrarrestar la desinformación sobre los arrestos, revelando más datos sobre la etnia y nacionalidad de los sospechosos, aunque indican que las noticias falsas siguen moldeando la opinión pública.Al mismo tiempo, la situación expone una debilidad de los laboristas: a pesar de endurecer las medidas sobre la inmigración legal, Keir Starmer no ha logrado reducir el número de los inmigrantes irregulares que llegan a través del canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones. Este año, su número alcanzó un nivel récord. En las últimas tres semanas, Epping, una ciudad de 11.000 habitantes al noreste de Londres, se ha convertido en el epicentro del debate migratorio en Reino Unido.Las protestas comenzaron en julio, tras el arresto de un inmigrante etíope sospechoso de agresión sexual, lo que derivó en manifestaciones por todo Reino Unido y la movilización de fuerzas de derecha: las acciones antinmigrantes se extendieron a 10 zonas del país.Videos grabados por figuras de derecha acumulan millones de vistas, intensificando las tensiones. Jack Hadfield, un comentarista de derecha, viajó a mitines en todo el país, grabando entrevistas con los manifestantes. Muchos de estos videos se volvieron virales, mostrando cómo los manifestantes repiten consignas antinmigrantes. Tommy Robinson, otro conocido activista político de derecha que organiza protestas regularmente, tiene casi un millón y medio de seguidores en la plataforma X.Los disturbios ocurren en el contexto de la implementación de un nuevo acuerdo entre Reino Unido y Francia para expulsar a los migrantes ilegales. Sin embargo, las protestas continúan y los residentes locales expresan su descontento por el alojamiento de solicitantes de asilo en hoteles, que cuestan 8,5 millones de libras por día.El partido Reform UK gana apoyo prometiendo endurecer la política migratoria, incluyendo la salida de la Convención Europea de Derechos Humanos. Entretanto, las encuestas revelan que el 47% de los británicos cree, equivocadamente, que los inmigrantes ilegales superan a los legales.El Gobierno de Starmer busca reducir los cruces ilegales del Canal, pero hasta ahora no lo ha logrado.

https://noticiaslatam.lat/20250807/en-texas-detienen-tres-veces-mas-migrantes-irregulares-que-en-california-1165214733.html

https://noticiaslatam.lat/20250721/en-que-consiste-la-ley-dignidad-propuesta-para-apoyar-a-migrantes-en-eeuu-1164616582.html

reino unido

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

reino unido, 📰 crisis migratoria en europa, migración, 🌍 europa