¿Qué hay detrás de la ola antiinmigración en el Reino Unido?

Aunque la violencia en el Reino Unido disminuyó en los últimos días, la situación sigue preocupando al Gobierno por su potencial para fomentar el desorden... 15.08.2024, Sputnik Mundo

Mientras tanto, países como la India, Malasia y Nigeria, que incluso fueron colonias del Imperio Británico hasta el siglo pasado, advirtieron de los riesgos que podrían correr sus ciudadanos en el Reino Unido. ¿Todo ello pone de manifiesto la hipocresía de los antiguos colonizadores marcados por el destructivo pasado del sur global?Para Erica Sarmiento, profesora asociada y coordinadora del Laboratorio de Estudios sobre Inmigración de la Universidad Estatal de Río de Janeiro, la agenda antimigratoria en el Reino Unido y en todo el norte global no tiene en cuenta el pasado "colonizador" en relación con el sur global. Agregó que afecta principalmente a los países africanos, a menudo golpeados por crisis económicas, diversas formas de violencia e incluso problemas climáticos causados por grandes empresas.Los datos del Observatorio de la Migración Internacional (OBMigra) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) correspondientes a 2022, los más recientes disponibles, revelan que el 14% de la población del Reino Unido nació en el extranjero, una tasa igual o cercana a la de países como Estados Unidos (14%), España (16%) y Letonia (12%)."Este es un tema que sigue estando en la agenda tras la pandemia, sigue preocupando a la sociedad europea, a la sociedad británica, cuando, en realidad, hay dos cuestiones importantes que debemos tener en cuenta. En primer lugar, ¿necesitan estos países inmigrantes? Sí. ¿Tienen estos países demasiada inmigración? Las estadísticas, en su mayoría, dicen que no", señaló.Los laboristas o conservadores, ¿el mismo discurso?Formulada inicialmente por el ex primer ministro Boris Johnson (2019 y 2022), el Reino Unido aplicó en mayo de 2024 —al final del mandato de Rishi Sunak— una de las políticas migratorias más polémicas de Europa. A saber — el envío de extranjeros ilegales a Ruanda. Esto ocurrió en medio de la crisis desatada por la llegada de más de 7.500 personas a través del canal de la Mancha durante el primer semestre del año.El primer vuelo, previsto para finales de 2022, fue incluso bloqueado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En compensación, Ruanda aceptó recibir fondos que podrían superar los 500 millones de euros en cinco años para pagar el alojamiento de los extranjeros que soliciten asilo en el Reino Unido.Según Sarmiento —que también es coordinadora de la Cátedra Sergio Vieira de Mello, vinculada al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur)—, el Gobierno laborista debería intentar abordar la cuestión de "forma menos belicosa" que los conservadores. Sin embargo, esto no significa que las fronteras vayan a estar abiertas, sino todo lo contrario."Quiero decir que el actual primer ministro quiere aumentar la fuerza policial e invertir en la vigilancia de las fronteras. ¿Por qué? Porque cuando propone estas medidas, los laboristas, que son el nuevo Gobierno, dialogarán o pretenden dialogar con este electorado indeciso. Pero la cuestión de la imposibilidad de entrada sigue en pie", enfatizó.¿Qué papel desempeña el imperialismo en la crisis migratoria?País cuyos registros arqueológicos demuestran que ha sido habitado por sociedades desde 8.000 años antes de Cristo, Libia es un resumen del papel que desempeña el imperialismo en la crisis migratoria, solo en el siglo XX, tras estar en manos de los italianos durante años, el territorio fue ocupado por el Reino Unido y Francia, que se repartieron la riqueza petrolera de la región.Tras la independencia al final de la Segunda Guerra Mundial, tuvo varios Gobiernos hasta la muerte de Muamar Gadafi en 2011, una situación influida por la presencia de grandes potencias. Sin Estado, vive una de las mayores tragedias migratorias de nuestro tiempo, con un gran número de personas intentando llegar a Europa por cualquier medio. La profesora Sarmiento sostuvo que las migraciones actuales se generan por una mezcla de problemas pasados y presentes."Tenemos políticas coloniales que han dejado marcas muy fuertes en la sociedad, como el propio racismo estructural, la propia cuestión del patriarcado, la forma en que se consideran los conocimientos y la cultura locales. Esto ocurre en África y en América Latina. Así que tenemos una serie de marcas de esta sociedad supuestamente occidental, civilizada, que viene a colonizar a los bárbaros, es decir, a estos cuerpos racializados. Siempre se ha visto así", recalcó.Brexit y la cuestión migratoriaPor su parte, Demetrius Pereira, profesor de relaciones internacionales de la Escuela Superior de Publicidad y Marketing de Sao Paulo, reveló a Sputnik que la asociación entre el pasado colonialista del Reino Unido y la crisis migratoria no es vista en el país como resultado uno del otro.A pesar de ello, el experto cree que la afluencia de extranjeros para vivir en el país fue una de las principales razones del apoyo de la población al Brexit, cuando el plebiscito de 2016 aprobó la salida de la Unión Europea, que solo se materializó en 2020.En los últimos años, con la pandemia, el conflicto de Ucrania y, sobre todo, una serie de decisiones problemáticas, como las políticas antirrusas, que encarecieron la vida en toda Europa, el Reino Unido se sumió en una grave crisis económica, con un aumento de la inflación y el desempleo. A principios de año, la economía cayó en una recesión técnica.Desde el final de julio, el Reino Unido se ve sacudido en las últimas semanas por violentas protestas que incendian mezquitas y hoteles donde viven refugiados en espera de autorización de asilo. La mayoría de ellos procedentes de países que fueron colonias del imperio británico.La situación llevó a países como India, Malasia y Nigeria a advertir a sus ciudadanos residentes en territorio británico. En julio, un apuñalamiento masivo se produjo en la localidad británica de Southport: irrumpieron en un estudio de danza y asesinaron a tres niños.La violencia, que ya asustaba por su crueldad, escaló aún más en el país debido a las noticias falsas en las redes sociales sobre los posibles autores del ataque. Mensajes compartidos por influencers de derechas afirmaban que el posible autor era un joven musulmán que había solicitado asilo tras llegar en barco al país.Estas acusaciones, sin ningún fundamento, bastaron para enardecer a una multitud ya arraigada en el odio a los extranjeros, que se echó a la calle pidiendo deportaciones masivas. En pocos días, las protestas se convirtieron en una ola de violencia, con disturbios que incluso provocaron escenas de destrucción, con vehículos, mezquitas y hoteles incendiados.Se trata del primer gran desafío para el Partido Laborista, que en julio volvió al poder con el primer ministro, Keir Starmer, tras derrotar a los conservadores, que llevaban casi dos décadas en el Gobierno.Las elecciones generales marcaron también la llegada sin precedentes al Parlamento británico del partido Reform UK, con cinco escaños. El partido se ganó el favor político defendiendo el bloqueo de lo que denominan inmigración "no esencial", cuando se trata de una política gubernamental con fines específicos, como aprobar la entrada de extranjeros en el país para trabajar en sectores concretos.

