https://noticiaslatam.lat/20251116/que-factores-impulsan-el-reclutamiento-de-menores-de-edad-por-parte-del-crimen-organizado-1168486535.html

¿Qué factores impulsan el reclutamiento de menores de edad por parte del crimen organizado?

¿Qué factores impulsan el reclutamiento de menores de edad por parte del crimen organizado?

Sputnik Mundo

El reclutamiento forzado de niños y adolescentes mexicanos por parte del crimen organizado se ha intensificado por factores como la desigualdad, la deserción... 16.11.2025, Sputnik Mundo

2025-11-16T03:41+0000

2025-11-16T03:41+0000

2025-11-16T03:41+0000

américa latina

méxico

felipe calderón

jalisco

seguridad

🛡️ zonas de conflicto

💬 opinión y análisis

crimen organizado

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/0f/1168489487_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_e077cb5f993aae74565bb6311735351f.jpg

La semana pasada, la Fiscalía de Michoacán informó que el autor material del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, fue un adolescente de 17 años. A decir de Carlos Torres Piña, titular del ente, las investigaciones permitieron determinar que "en estos hechos participaron más de dos personas y que el homicidio se encuentra relacionado con grupos de la delincuencia organizada". Las autoridades detallaron que el joven abandonó su hogar varios días antes del atentado.Lo anterior pone sobre la mesa la vulnerabilidad de los menores de edad en el país latinoamericano y evidencia la creciente cifra de jóvenes reclutados por el crimen organizado para la comisión de actividades ilícitas.Si bien se desconoce la dimensión real de la problemática debido a la ausencia de cifras oficiales, el número de menores en riesgo de ser reclutados por la delincuencia organizada oscila entre 140.000 y 250.000, según estimaciones de organizaciones de la sociedad civil.¿Cuál fue el punto de partida?Alejandro López Contreras, profesor de Justicia Penal para adolescentes en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), observó en entrevista con Sputnik que, a partir de la denominada guerra contra el narcotráfico que declaró el expresidente Felipe Calderón (2006-2012) al comienzo de su mandato, el conflicto armado en el país se hizo más evidente."No es un parteaguas, pero sí empezó a visibilizarse el problema de la delincuencia organizada, comenzó a haber cada vez más conflictos del Estado con la delincuencia", relata el también abogado.En aquel entonces, explica, las asociaciones delictivas acostumbraban a reclutar adolescentes mediante la fuerza. Sin embargo, sostiene, conforme el conflicto interno se ha recrudecido, las formas de delinquir se han reconfigurado y, sumado a la falta de oportunidades laborales, en la actualidad, "los mismos adolescentes son los que buscan ingresar, de manera voluntaria", para obtener una remuneración económica.El especialista agrega que, en los últimos años, se ha visto que el reclutamiento forzado de menores ya no se limita a los adolescentes, sino que ya están cooptando a menores en la etapa de la niñez."Cada vez vemos más niños de 10, 11, 12 años que son utilizados por parte de la delincuencia organizada, porque nadie sospecha de un niño que esté cometiendo delitos. Muchas veces continúan vestidos con uniformes escolares, de la primaria [educación básica] y van cargando su mochila y nadie duda de que el niño va a la escuela", relata.¿Quiénes son los más vulnerables?Por su parte, la doctora en Ciencias Sociales Carmen Chinas Salazar, coordinadora del Comité Universitario de análisis en materia de personas desaparecidas en la Universidad de Guadalajara, le dijo a este medio que, en el último año, la problemática se ha acentuado de manera particular en algunas regiones de México.Por ejemplo, dice la experta, en Jalisco (occidente) —que, desde 2018, ha sido el primer lugar a nivel nacional en desaparición forzada—, las desapariciones se habían concentrado en varones de 20 a 24 años de edad. En cambio, este año, la incidencia se desplazó hacia menores masculinos de 15 a 19 años.La experta añade que en otras regiones del país, particularmente en la frontera, se ha identificado un patrón de reclutamiento forzado a través de ofertas falsas de trabajo, ya sea a través de redes sociales o mediante volantes impresos. En palabras de la investigadora, esto implica que no necesariamente la juventud mexicana está dispuesta a sumarse a los grupos del crimen, sino que necesitan un empleo y los criminales se aprovechan de su vulnerabilidad para engañarlos."La juventud en México, en el sector de la población más empobrecida, es muy vulnerable porque no tienen acceso, por ejemplo, a un empleo con seguridad social (...), hay una carencia nacional de ofertas laborales para que los jóvenes puedan adquirir un trabajo seguro, con una remuneración digna y con las prestaciones de ley que les corresponde", remarca .Otro factor que impulsa la vulnerabilidad de los menores de edad, dice Chinas Salazar, es la deserción escolar. "En el caso de México, el sistema educativo es obligatorio hasta la educación media superior, que sería el bachillerato", remarca la experta."Pero una vez que terminan el bachillerato, menos del 40% o apenas el 40% de jóvenes llegan al siguiente nivel, que es la educación superior [pregrado] y, de los deciles de mayor pobreza, es casi imposible que logren llegar a la universidad, la universidad sigue siendo una cuestión de élite", refiere la académica.En ese sentido, dice Chinas, existe "un contexto de violencias hacia la juventud, violencia estructural", que se caracteriza por desigualdad, inequidad, falta de acceso a empleos dignos y pocas ofertas educativas pese a los esfuerzos del Estado por abrir nuevas universidades e incrementar las matrículas.A todo lo anterior se suma la violencia simbólica que se expresa en la denominada narcocultura, dice la experta, "toda una estética respecto a los grupos criminales que, a veces, se romantiza y los jóvenes, siendo adolescentes, lo ven como una aspiración, un modelo de vida que les da sentido de pertenencia y que les puede resolver algunas necesidades económicas".Necesario tipicar el reclutamiento forzadoAnte la problemática, ambos expertos señalan que es urgente que el Estado tipifique el delito de trata de personas en su modalidad de reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes.En tanto, López Contreras pondera que el Estado mexicano debe realizar los estudios pertinentes para cuantificar cuántos menores están en riesgo de ser reclutados por el crimen organizado. Para ello, dice el experto, es necesario capacitar a las autoridades ministeriales y judiciales para que sean capaces de detectar casos de adolescentes que son puestos a disposición por la comisión de un delito que podrían ser víctimas de reclutamiento por parte de la delincuencia organizada.Por ejemplo, dice el abogado, cuando los jóvenes son detenidos por delitos como homicidios, secuestros, delitos contra la salud o de portación de arma de fuego, son indicios de que pudieran estar relacionados con temas de delincuencia organizada, toda vez que, para un menor de edad, es muy difícil acceder o no tiene los medios para adquirir un arma de alto calibre."Si las fiscalías tuvieran los protocolos necesarios para detectar estos casos, podríamos identificar aquellas situaciones en las cuales los adolescentes están siendo víctimas (...) de la delincuencia organizada", asegura López Contreras.

https://noticiaslatam.lat/20251111/michoacan-el-estado-mexicano-que-no-encuentra-la-paz-pagamos-lo-que-fue-germinado-hace-anos-1168342490.html

https://noticiaslatam.lat/20251114/gobierno-de-mexico-reporta-una-baja-en-los-homicidios-pero-las-desapariciones-aumentan-1168420671.html

https://noticiaslatam.lat/20250429/las-sanciones-de-eeuu-contra-cantantes-de-narcocorridos-son-una-medida-de-propaganda-1162096905.html

https://noticiaslatam.lat/20250408/fiscalia-de-mexico-confirma-que-rancho-en-teuchitlan-era-un-centro-de-reclutamiento-1161945215.html

méxico

jalisco

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Karen Fabián https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144555499_156:0:556:400_100x100_80_0_0_6cf69829961c4cda427ecc752e53a9d6.jpg

Karen Fabián https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144555499_156:0:556:400_100x100_80_0_0_6cf69829961c4cda427ecc752e53a9d6.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Karen Fabián https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144555499_156:0:556:400_100x100_80_0_0_6cf69829961c4cda427ecc752e53a9d6.jpg

méxico, felipe calderón, jalisco, seguridad, 🛡️ zonas de conflicto, 💬 opinión y análisis, crimen organizado