El Gobierno de México reporta una baja en los homicidios, pero las desapariciones aumentan

Según datos presentados por las autoridades mexicanas, el país pasó de registrar 86,9 víctimas diarias en septiembre 2024 a 54,5 en octubre 2025, mientas que 26 entidades —de un total de 32— reportaron una disminución en este delito. Asimismo, el Gobierno mexicano abundó que en un año se han detenido a 37.012 personas por delitos de alto impacto, se han asegurado 18.981 armas de fuego, se han incautado cerca de 300 toneladas de droga y se han desmantelado 1.614 laboratorios clandestinos y áreas de concentración. "Una estrategia de comunicación"Según la mandataria mexicana, la disminución en las cifras de homicidios dolosos en el país es un reflejo directo de la actual estrategia de seguridad que comenzó desde la llegada del expresidente Andrés Manuel López Obrador al Gobierno y que se concentra en la atención a las causas y la entrega de ayudas sociales. En entrevista con Sputnik, Víctor Hernández Ojeda, maestro en Inteligencia y Seguridad Internacional por el King's College de Londres, consideró que los números presentados por las autoridades mexicanas son más "una estrategia de comunicación" que un reflejo de la realidad del país en materia de seguridad. Aunque el experto señaló que "en estricto sentido" las autoridades no están mintiendo, las cifras presentadas no son absolutas. "Hay menos cadáveres"En charla con este medio, David Saucedo, analista en materia de seguridad, ponderó que el dato presentado por el Gobierno federal puede ser analizado a la luz de varias hipótesis planteadas, una de ellas es que en México han aumentado las desapariciones, lo que podría traducirse en menos homicidios dolosos catalogados como tal. De acuerdo con un trabajo del sitio de investigación periodística A dónde van los desaparecidos, en México se registró un nuevo récord en el indicador durante el primer año de Gobierno de Sheinbaum. De acuerdo con el análisis, al día se registran 40 desapariciones en el país. También, señaló el analista, la cifra podría explicarse desde las omisiones registradas en las fiscalías estatales que catalogan mal los delitos.Con él coincide Víctor Hernández, quien consideró que "la crisis en México es forense". En ese sentido, explicó que las fiscalías son uno de los entes en materia de seguridad que han estado exentos del debate público, pero en donde se ha realizado poco o ningún trabajo de fiscalización.
Mientras que el Gobierno de México asegura que de septiembre de 2024 a octubre de 2025 en el país se ha registrado una disminución de 37% en el promedio diario de homicidios dolosos, analistas ponderan que la cifra no refleja si la estrategia de seguridad implementada por la actual Administración ha dado resultados.
Según datos presentados por las autoridades mexicanas, el país pasó de registrar 86,9 víctimas diarias en septiembre 2024 a 54,5 en octubre 2025, mientas que 26 entidades —de un total de 32— reportaron una disminución en este delito.
De acuerdo con la mandataria, de 2006 —último año del Gobierno de Vicente Fox— al 2012 —el final de la gestión de Felipe Calderón—, los homicidios dolosos aumentaron en 148%, como resultado de la llamada "guerra contra el narco" y, de igual forma, del último año de Calderón al de Enrique Peña Nieto, incrementaron en 42%. En tanto, del último año de Gobierno de Peña Nieto (2018) al último del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en 2024, la reducción en este delito fue de 9%. Mientras que al 31 de octubre de 2025, la disminución informada fue del 28%.
Asimismo, el Gobierno mexicano abundó que en un año se han detenido a 37.012 personas por delitos de alto impacto, se han asegurado 18.981 armas de fuego, se han incautado cerca de 300 toneladas de droga y se han desmantelado 1.614 laboratorios clandestinos y áreas de concentración.
Según la mandataria mexicana, la disminución en las cifras de homicidios dolosos en el país es un reflejo directo de la actual estrategia de seguridad que comenzó desde la llegada del expresidente Andrés Manuel López Obrador al Gobierno y que se concentra en la atención a las causas y la entrega de ayudas sociales.
En entrevista con Sputnik, Víctor Hernández Ojeda, maestro en Inteligencia y Seguridad Internacional por el King's College de Londres, consideró que los números presentados por las autoridades mexicanas son más "una estrategia de comunicación" que un reflejo de la realidad del país en materia de seguridad.
"El Gobierno está utilizando datos preliminares para hacer afirmaciones absolutas respecto a la estrategia. El dato que están utilizando es el conteo diario que sacan diario en la conferencia matutina y que de por sí viene incompleto, porque quien puede emitir pronunciamientos definitivos respecto al éxito o fracaso de la estrategia de seguridad es el Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), que siempre trae un año de atraso", explicó el analista.
Aunque el experto señaló que "en estricto sentido" las autoridades no están mintiendo, las cifras presentadas no son absolutas.
En charla con este medio, David Saucedo, analista en materia de seguridad, ponderó que el dato presentado por el Gobierno federal puede ser analizado a la luz de varias hipótesis planteadas, una de ellas es que en México han aumentado las desapariciones, lo que podría traducirse en menos homicidios dolosos catalogados como tal.
De acuerdo con un trabajo del sitio de investigación periodística A dónde van los desaparecidos, en México se registró un nuevo récord en el indicador durante el primer año de Gobierno de Sheinbaum. De acuerdo con el análisis, al día se registran 40 desapariciones en el país.
"Hasta el 1 de octubre, desaparecieron 14.765 personas en el país, 16% más que en el último año de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, cuando hubo 12.695 víctimas", señala el medio.
"Los colectivos de búsqueda señalan que no hay menos muertos, hay menos cadáveres, porque los cadáveres están siendo enterrados en fosas clandestinas", abundó Saucedo.
También, señaló el analista, la cifra podría explicarse desde las omisiones registradas en las fiscalías estatales que catalogan mal los delitos.
Con él coincide Víctor Hernández, quien consideró que "la crisis en México es forense". En ese sentido, explicó que las fiscalías son uno de los entes en materia de seguridad que han estado exentos del debate público, pero en donde se ha realizado poco o ningún trabajo de fiscalización.
"El buen trabajo de inteligencia va a morir en manos de las fiscalías", aseveró.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estosenlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).