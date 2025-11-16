https://noticiaslatam.lat/20251116/de-jara-a-kaiser-asi-votaron-los-principales-aspirantes-a-la-presidencia-de-chile-1168546329.html

De Jara a Kaiser: así votaron los principales aspirantes a la Presidencia de Chile

16.11.2025

En una jornada marcada por las altas temperaturas, casi 16 millones de chilenos salieron a las calles en las primeras elecciones presidenciales con voto obligatorio, luego del retorno de la democracia. La votación inició con el sufragio de los principales candidatos y el entusiasmo de quienes desean un cambio de signo político en el país sudamericano.Las mesas de votación abrieron en todo el país sobre las 08:00 horas locales (12:00 GMT). Alentados por una disposición del Gobierno Nacional, que hizo gratuito el metro de Santiago y varias líneas de tren, los chilenos decidieron cumplir con el sufragio desde las primeras horas del día. Otros, en tanto, se presentaron en las comisarías de Carabineros en todo el país para acogerse a la excepción que les permitía no votar, ello si se encontraban a más de 200 kilómetros del sitio en el que están matriculados.La desconexión de América Latina con EEUUSputnik llegó al Liceo 7 de la comuna de Providencia para atestiguar la votación de Johannes Kaiser, candidato presidencial del Partido Nacional Libertario y una de las grandes novedades de los comicios. En rueda de prensa, el candidato ratificó que emprendió su candidatura en pos del "bien superior del país" y que, si bien estaría dispuesto a hacer concesiones para apoyar a otros candidatos de la derecha para una segunda vuelta, no renunciará a su "agenda valórica" que, por ejemplo, incluye el rechazo al aborto.El candidato también se mostró optimista en relación a contar con el apoyo de los contendientes José Antonio Kast (Partido Republicano) y Evelyn Matthei (Chile Grande y Unido), en caso de pasar a una segunda vuelta. "Estoy seguro de que me van a apoyar porque la alternativa es Jara", apuntó.De la misma manera, adelantó que respaldará la candidatura del candidato de la oposición que llegue a una segunda vuelta con Jara."Yo tengo mi apoyo comprometido a toda candidatura que esté en oposición a la continuidad de este muy mal gobierno que ni siquiera es capaz de pagar las cuentas de luz y teléfono de los consulados, como está sucediendo con los consulados en Argentina", lanzó Kaiser.El candidato libertario también dejó una reflexión a nivel regional, al ser consultado sobre las lecturas que la elección chilena pudiera tener desde el exterior. Al respecto, aseguró que "desde el punto de vista geopolítico está en juego si se sigue profundizando la desconexión de América Latina con EEUU y el mundo libre".No repetir "los tiempos del autoritarismo"Por su parte, la candidata oficialista y dirigente del Partido Comunista de Chile, Jeannette Jara, votó sobre el mediodía en el liceo Federico García Lorca de la comuna de Conchalí, al que ella asistió en su juventud. Sputnik fue testigo de cómo, a pesar de que se había montado un operativo para asegurar su llegada, la candidata prefirió hacer a pie los últimos metros hasta el local de votación, quedando envuelta en una maraña de prensa y simpatizantes que, con banderas de Chile, buscaron abrazarla y corearon cánticos como "¡Jara presidenta!" o "el pueblo a La Moneda".Jara defendió la importancia del derecho a voto, recordando "los tiempos del autoritarismo y la dictadura cívico militar" en los que eso no era posible, y pidió a los jóvenes que no vivieron esa época que tengan presente que se trató de "un período muy duro, en el que al que pensaba distinto, se lo perseguía".Si bien evitó responder específicamente a Kaiser —que tras votar la había calificado como "un lobo que quiere convencernos de que se ha vuelto vegetariana"—, hizo énfasis en que "el odio, la crítica al otro y exacerbar el temor no da para gobernar un país", sino que "se requiere tener capacidad de acuerdo, de diálogo y de empatizar con quienes viven el sacrificio de no saber si van a llegar a fin de mes, si se van a enfermar o si la delincuencia los va a atacar".Colaboración, pero "no necesariamente desde el Gobierno"José Antonio Kast votó en la comuna de Paine y, al retirarse, ofreció una rueda de prensa en la que valoró la tranquilidad de la jornada y pidió que "sea cual sea el resultado respetemos la voz de la ciudadanía y trabajemos con respeto porque tenemos que recuperar el orden, la justicia y el respeto hacia el prójimo, más allá de que podamos pensar distinto".Consultado sobre su papel si no llega a la segunda vuelta, el candidato dijo que "no se resta de colaborar en un futuro Gobierno", pero remarcó que "no necesariamente esa colaboración debe ser al interior del Gobierno"."La vida no se restringe a un cargo de designación popular. Yo podré colaborar como una segunda línea en el partido político, con mi experiencia por haber sido parlamentario. Siempre hay maneras de colaborar y no solo depender del Estado", sentenció.

chile

