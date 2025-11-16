Mundo
Abren las mesas de votación en Chile para las elecciones presidenciales y legislativas
Abren las mesas de votación en Chile para las elecciones presidenciales y legislativas
A las 8:00, hora local de Chile (11:00 GMT) los centros de votación en Chile abrieron sus puertas para las elecciones generales en las que los chilenos pueden...
Unos 15,7 millones de chilenos están habilitados para sufragar, en las que son las primeras elecciones presidenciales obligatorias en la historia.La oficialista Jeannette Jara, los candidatos José Antonio Kast y Johannes Kaiser, además de Evelyn Matthei, son los candidatos con mayores chances de pasar a la segunda vuelta, según los últimos sondeos, publicados el 31 de octubre. Si ningún candidato consigue más del 50% de los votos, los dos abanderados con más votación competirán en el balotaje del 14 de diciembre.Para las elecciones parlamentarias se elegirán a 155 diputados, renovando por completo la Cámara Baja, y se elegirán a 23 de los 50 senadores, debido a que la reforma del Congreso de 2017 amplió la cantidad de escaños, dejando la mitad de las circunscripciones con elecciones diferidas. En el cargo, los diputados duran cuatro años y los senadores, ocho.Las mesas de votación cerrarán a las 18:00 hora local (21:00 GMT), aunque todas las personas que se encuentren haciendo fila al interior de un local de votación a esa hora tendrán permitido votar y la mesa deberá cerrarse cuando culminen.Se espera que los primeros cómputos estén disponibles pasadas las 19:00 hora local (22:00 GMT) y que los candidatos ganadores puedan conocerse ya cerca de las 20:00 (23:00 GMT), aunque todo depende de la cantidad de gente que acuda a sufragar.
Noticias
11:31 GMT 16.11.2025 (actualizado: 11:41 GMT 16.11.2025)
A las 8:00, hora local de Chile (11:00 GMT) los centros de votación en Chile abrieron sus puertas para las elecciones generales en las que los chilenos pueden elegir al presidente y los candidatos a la Cámara de Diputados y se renuevan 23 de los 50 escaños del Senado.
Unos 15,7 millones de chilenos están habilitados para sufragar, en las que son las primeras elecciones presidenciales obligatorias en la historia.
La oficialista Jeannette Jara, los candidatos José Antonio Kast y Johannes Kaiser, además de Evelyn Matthei, son los candidatos con mayores chances de pasar a la segunda vuelta, según los últimos sondeos, publicados el 31 de octubre.
Si ningún candidato consigue más del 50% de los votos, los dos abanderados con más votación competirán en el balotaje del 14 de diciembre.
Para las elecciones parlamentarias se elegirán a 155 diputados, renovando por completo la Cámara Baja, y se elegirán a 23 de los 50 senadores, debido a que la reforma del Congreso de 2017 amplió la cantidad de escaños, dejando la mitad de las circunscripciones con elecciones diferidas. En el cargo, los diputados duran cuatro años y los senadores, ocho.
Las mesas de votación cerrarán a las 18:00 hora local (21:00 GMT), aunque todas las personas que se encuentren haciendo fila al interior de un local de votación a esa hora tendrán permitido votar y la mesa deberá cerrarse cuando culminen.
Se espera que los primeros cómputos estén disponibles pasadas las 19:00 hora local (22:00 GMT) y que los candidatos ganadores puedan conocerse ya cerca de las 20:00 (23:00 GMT), aunque todo depende de la cantidad de gente que acuda a sufragar.
