La oposición en Chile podría obtener el control del Congreso en las próximas elecciones

16.11.2025

américa latina

josé antonio kast

chile

política

jeannette jara

La elección parlamentaria de este 15 de noviembre permitirá que los chilenos renueven las 155 bancas de diputados y la mitad del Senado. Pero, además, llevará a las urnas un enfrentamiento entre el oficialismo y la oposición con características diferentes a la pugna presidencial.La mayor diferencia radica en que, mientras José Antonio Kast (Partido Republicano) y Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario) son competidores a nivel presidencial, lograron acordar una lista parlamentaria conjunta, bajo el lema Cambio por Chile, en el que también se integran candidatos del Partido Social Cristiano.La alianza dejó por fuera a Evelyn Matthei (Chile Grande y Unido), que participa de las parlamentarias con una lista propia que reúne a los sectores de la centroderecha que, por ejemplo, respaldaron en su momento los gobiernos del expresidente Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022).Del otro lado aparece la lista parlamentaria del oficialismo bajo el signo Unidad por Chile, que logró consolidar un armado de unidad integrando al Frente Amplio, el Partido Comunista y al socialismo democrático.¿Un Congreso opositor?El politólogo chileno Rodrigo Karmy comentó a Sputnik que, bajo este escenario, las perspectivas de la elección parlamentaria hacen presumir que la actual oposición "tenga mayoría en el próximo Congreso".De todos modos, eso solo sucedería si se considera una unión opositora que no contenga únicamente a los sectores de Kast y Kaiser, sino que también involucre "a la derecha piñerista representada por los partidos tradicionales" e incluso al Partido de la Gente, encabezado por el candidato presidencial Franco Parisi.También consultado por este medio, el analista político chileno Daniel Grimaldi indicó que podría decirse que la oposición chilena apunta al Parlamento con dos listas, una más centrista, expresada por Matthei, y otra más "radical" representada por el pacto entre Kast y Kaiser. De esta manera, una buena votación de estas boletas podría darles una oportunidad histórica.El analista detalló que para que la actual oposición alcance una mayoría absoluta en el Parlamento, debería obtener cuatro séptimos de las bancas en el Senado. Si esto sucede, el analista estimó como factible que se establezca "una Asamblea Constituyente para renovar toda la institucionalidad chilena".Aun así, el politólogo aclaró que alcanzar esa cifra de bancas parece difícil, tanto desde lo matemático como desde lo político, teniendo en cuenta la eventual fragilidad de los acuerdos entre las diferentes variantes de la derecha. En ese sentido, Grimaldi subrayó que los espacios liderados por Kast, Kaiser y Matthei están, en el fondo, "compitiendo por una hegemonía" de cara al futuro, lo que podría dificultar acuerdos y hacerles perder fuerza ante una izquierda que mantenga su unidad.El experto apunta que en la oposición actual chilena : "Por eso mismo hay mucha más competencia interna y más incentivos para la fragmentación".Solo la victoria tranquiliza a JaraAsí las cosas, la izquierda se enfrenta al desafío de lograr una buena representación parlamentaria que limite la mayoría de la derecha, gane Jeannette Jara o no. Grimaldi señaló que la gran dificultad para Jara será superar el "piso mínimo" de 30% de los votos; un guarismo menor, no solo dejaría debilitada a la izquierda en el Congreso sino que marcaría, ya el 16 de noviembre, una "derrota anticipada" ante el contendiente que pase al balotaje del 14 de diciembre.

chile

josé antonio kast, chile, política, jeannette jara