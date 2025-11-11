https://noticiaslatam.lat/20251111/ecuador-apunta-hacia-una-reforma-politica-que-partidos-estarian-en-riesgo-de-desaparecer-1168349134.html

Ecuador apunta hacia una reforma política: ¿qué partidos estarían en riesgo de desaparecer?

Ecuador apunta hacia una reforma política: ¿qué partidos estarían en riesgo de desaparecer?

La consulta popular promovida por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, podría debilitar a los partidos políticos, al recortar su financiación y disminuir... 11.11.2025, Sputnik Mundo

Cuando los ecuatorianos concurran a las urnas el próximo 16 de noviembre, se encontrarán con una consulta popular y referéndum que, además de proponer la habilitación de bases militares extranjeras en el país y conformar una eventual Asamblea Nacional Constituyente, también buscará adhesiones para restringir el financiamiento de los partidos políticos y reducir la cantidad de integrantes de la Asamblea Nacional.La propuesta de referéndum B apunta, específicamente, a eliminar "la obligación del Estado de asignar recursos del Presupuesto General del Estado a las organización políticas". Es que, en efecto, el Consejo Nacional Electoral (CNE) dispone, por mandato constitucional, fondos para financiar parte de las campañas de los partidos políticos.En diálogo con Sputnik, el analista político y académico ecuatoriano Henry Allan recordó que esta disposición se origina tras el retorno a la democracia en el país a finales de la década de 1970. La ley electoral de 1978 ya establecía que el CNE distribuiría fondos públicos entre los partidos de acuerdo a la cantidad de votos que hubieran recibido en comicios anteriores. El organismo también se encargaría, desde entonces, de financiar la pauta publicitaria de los partidos en medios de comunicación masivos.Por ese motivo, el académico advirtió que, de aprobarse la propuesta de eliminar ese financiamiento, "muchos partidos progresistas o populares van a desaparecer", dado que no contarían con fondos suficientes para solventar campañas electorales eficientes. Como ejemplo, señaló que, de acuerdo a estimaciones de especialistas, "una campaña para la Alcaldía de Quito podría costar 1 millón de dólares", lo dejaría fuera de juego a varias organizaciones políticas ecuatorianas.Allan consideró que el Gobierno de Daniel Noboa ha logrado mostrar la iniciativa como una propuesta "de sentido común", bajo la premisa de que el país destina "mucho dinero" a los partidos políticos, organizaciones que en los últimos años han ganado mucho descrédito entre los ciudadanos. El malestar de los ecuatorianos con estos fondos contrasta, según el experto, con las cifras que indican que, en realidad, el Estado ecuatoriano apenas destina el 1% de su presupuesto a financiar a los partidos.Para el analista, el problema más grave detrás de eliminar estos fondos radica en que, sin asegurarse una fuente de ingresos, el sistema de partidos ecuatorianos podría quedar expuesto a fuentes de financiación ilegales.La otra alternativa, tampoco tranquilizadora para el analista, es que grandes empresarios ecuatorianos se encarguen de solventar las campañas de los candidatos, para luego "cobrarse la factura" con medidas que los beneficien una vez resulten electos.También en diálogo con Sputnik, la politóloga ecuatoriana Angélica Abad señaló que en Ecuador podrían llegar a contarse "más de 2.000" organizaciones políticas, entre partidos políticos propiamente conformados y movimientos pueden ser locales o provinciales.Si bien no todos ellos reciben fondos públicos, la analista remarcó que la propuesta resultará particularmente dañina para las organizaciones más pequeñas, sin afectar mayormente a partidos grandes como el oficialista ADN (Acción Democrática Nacional) o el opositor Revolución Ciudadana, expresión electoral del correísmo liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017).Una reforma que favorece a los "caudillos"Entre esas modificaciones está la propuesta en la pregunta C de la consulta y que busca reducir el número de integrantes de la Asamblea Nacional, el órgano unicameral que representa al Poder Legislativo en Ecuador. El cambio promovido por Noboa busca pasar de los 151 miembros actuales a 73.Para Abad, la reducción de miembros no resuelve "el gran problema que es la calidad de la representación" entre los legisladores ecuatorianos y solo conseguiría "fortalecer la lógica mayoritaria y personalista" que caracteriza al sistema político ecuatoriano.Allan, por su parte, señaló que la reducción del número de asambleístas permitiría que las leyes pudieran aprobarse por una mayoría simple de menos de 40 curules, una cifra que consideró demasiado baja "para un país con 18 millones de habitantes".Al mismo tiempo, lamentó que algunas provincias "escasamente pobladas" de la región amazónica del país quedarían muy poco representadas en el nuevo legislativo. En ese sentido, apuntó que una decena de provincias que con el nuevo sistema pasarían de tres a un solo representante, terminarían escogiendo únicamente "al caudillo local" en detrimento de representaciones más diversas.A eso debe sumarse, apuntó el politólogo y docente, que recientemente ADN logró aprobar —con votos de Revolución Ciudadana— una modificación en la manera en que se designan los escaños, pasando a un sistema que favorece a los partidos mayoritarios, dificultando que organizaciones pequeñas logren representación en provincias con poca cantidad de representantes.Para Allan, la concentración de poder podría acrecentarse en caso de que los ecuatorianos aprueben la conformación de una Asamblea Constituyente promovida por Noboa. Entre la posibilidad de que la Asamblea Constituyente asuma funciones "paralelas" al legislativo ordinario, y la popularidad que parecen tener las medidas puestas a consideración por el Gobierno gracias a una "satanización del correísmo", el experto advirtió que el momento político actual del país podría considerarse como "el principio de un control autoritario por muchos años".Más sintética, Abad subrayó que, siguiendo el apoyo que parecen encontrar las propuestas del actual presidente, Noboa "puede convertirse tranquilamente en un nuevo caudillo al estilo Correa".

