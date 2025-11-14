https://noticiaslatam.lat/20251114/rosatom-denuncia-que-8-drones-ucranianos-intentaron-atacar-central-nuclear-de-novovoronezh-1168465455.html
Rusia denuncia que 8 drones ucranianos intentaron atacar la central nuclear de Novovorónezh
14.11.2025
13:09 GMT 14.11.2025 (actualizado: 13:28 GMT 14.11.2025)
Ucrania trató de atacar con unos ocho drones la central nuclear rusa de Novovorónezh, situada en el suroeste del país, comunicó el director general de la corporación Rosatom, Alexéi Lijachov, durante su encuentro con el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, en la ciudad de Kaliningrado.
"Anteanoche unos ocho drones volaban, y aquí no hay duda, hacia la central nuclear de Novovorónezh. Todos fueron derribados", precisó Lijachov a la prensa, tras concluir la reunión.
En cuanto a la seguridad de la central nuclear de Zaporozhie, de momento está completamente garantizada, aseguró.
El jefe de Rosatom subrayó que, tarde o temprano, Rusia logrará los objetivos de su operación militar en Ucrania, lo que permitirá reanudar el funcionamiento de la planta. Asimismo, Lijachov destacó que el OIEA, con la participación personal de Rafael Grossi, ayudó a garantizar el régimen de silencio durante la restauración.
La central nuclear de Zaporozhie, la más grande de Europa, se encuentra cerca de la ciudad de Energodar, y cuenta con seis reactores de agua presurizada del modelo VVER-1000 con 6.000 megavatios de potencia total.
En octubre de 2022, tras la incorporación de la región de Zaporozhie a Rusia
, la central pasó a ser propiedad de este país. Actualmente, los seis reactores de la planta están apagados para minimizar el riesgo de su exposición al conflicto armado en curso
.
De acuerdo con Lijachov, la cooperación entre Rusia y el Organismo Internacional de Energía Atómica se está reforzando. Agregó que en los últimos meses las posiciones de Moscú y el organismo "sobre los temas más delicados relacionados con la situación actual de la central nuclear de Zaporozhie" se acercaron.
A su vez, Rafael Grossi destacó la importancia del régimen de la no proliferación nuclear.
"El fortalecimiento del régimen de no proliferación es importante. Imaginen por un segundo un mundo en el que 20-25 países posean armas nucleares, lo que es técnicamente posible. Por eso creo que es extremadamente importante mantener un diálogo lo más activo posible entre las superpotencias sobre este tema. Y su compromiso con el régimen de no proliferación es esencial ", dijo Grossi a la prensa.
El director del organismo expresó su esperanza de que los líderes de las potencias nucleares conduzcan al mundo hacia la estabilización en la cuestión de la no proliferación de armas nucleares.
8 de noviembre, 14:46 GMT
Dichas declaraciones fueron pronunciadas luego de que el pasado 30 de octubre el presidente de EEUU Donald Trump, anunciara que ordenó al Pentágono realizar pruebas de armas nucleares
"en igualdad de condiciones" con otros países que supuestamente cuentan con programas similares.
El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, advirtió que Rusia actuará de forma correspondiente si otros países llevan a cabo pruebas nucleares.
