EEUU traslada su portaviones más grande al Caribe: ¿se encienden las alertas en América Latina?

EEUU traslada su portaviones más grande al Caribe: ¿se encienden las alertas en América Latina?

El USS Gerald Ford —el portaviones más grande del mundo— se incorporará al despliegue militar de EEUU en el Caribe, el cual, según la Casa Blanca, está... 11.11.2025, Sputnik Mundo

El despliegue al que ahora se suma este portaviones —y que inició en septiembre— incluye buques de guerra, aviones de combate y tropas estadounidenses, que ya se encuentran en diversos puntos de la región, como Puerto Rico y Panamá. Washington ha utilizado el pretexto del combate a los cárteles de la droga para realizar estos movimientos y para atacar pequeñas embarcaciones que, según las autoridades estadounidenses, transportaban drogas y presuntamente procedían de territorio venezolano.Hasta el momento, las fuerzas norteamericanas han bombardeado 20 lanchas, provocando la muerte de 76 personas. Sin embargo, en ninguna ocasión EEUU ha probado que se trate de embarcaciones que operaban para el crimen organizado, e incluso el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, ha dicho que este tipo de ataques podrían considerarse "ejecuciones extrajudiciales". "[El despliegue del portaviones] reforzará la capacidad de EEUU para detectar, vigilar y desarticular a los actores y actividades ilícitas que comprometen la seguridad y la prosperidad del territorio estadounidense y nuestra seguridad en el hemisferio occidental", afirmó por su parte el portavoz jefe del Pentágono, Sean Parnell.Con más de 4.000 marines y docenas de cazas a bordo, el USS Gerald R. Ford puede catapultar y recuperar simultáneamente aviones de ala fija en su cubierta de vuelo, tanto de día como de noche, según el Gobierno de EEUU. ¿Qué hay detrás de todo esto?Sin embargo, Venezuela sostiene que el objetivo real del despliegue de Washington es propiciar un "cambio de régimen" en Venezuela, para derrocar al presidente Nicolás Maduro. Además, los movimientos castrenses de EEUU en el Caribe y el Pacífico oriental han sido criticados por otros países de la región, como México, Colombia, Brasil y Chile, que defienden a la región latinoamericana como una zona de paz, tal y como lo establecen diferentes tratados internacionales. Ante la eventual llegada del portaviones USS Gerald Ford, Caracas anunció un nuevo despliegue militar en respuesta a las amenazas de Washington. Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, anunció una movilización masiva de las fuerzas terrestres, aéreas, navales y misilísticas, con la participación activa de más de 200.000 efectivos. El país sudamericano ha dicho en reiteradas ocasiones que está listo par defenderse de cualquier agresión."Si el imperialismo llegara a dar un golpe de mano y hacer daño, desde el mismo momento en el que se decretara la orden de operaciones, [tendríamos] movilización y combate de todo el pueblo de Venezuela", dijo por su parte el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, durante una reunión con miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y la juventud del partido (JPSUV).

