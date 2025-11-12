https://noticiaslatam.lat/20251112/sometimiento-hacia-washington-milei-copia-a-trump-y-tampoco-asistira-a-la-cumbre-del-g20-1168389603.html

"Sometimiento hacia Washington": Milei copia a Trump y tampoco asistirá a la cumbre del G20

Milei decidió no asistir al encuentro del grupo de las 20 economías más desarrolladas, que se realizará a fin de mes en Johannesburgo. La decisión del argentino replica la postura de su aliado estadounidense, Donald Trump, y profundiza la tensión entre Buenos Aires y la tradición diplomática argentina, signada por el integracionismo.La Casa Rosada confirmó que el flamante canciller Pablo Quirno encabezará la delegación argentina en Sudáfrica. En cambio, el mandatario estadounidense resolvió no enviar representación alguna al foro, alegando supuestas violaciones a los derechos humanos de minorías blancas en ese país.Trump denunció en su red Truth Social “asesinatos y confiscaciones ilegales de tierras” a los afrikáneres, descendientes de colonos europeos. Su ausencia generó malestar diplomático y una respuesta oficial del Gobierno sudafricano, que calificó la decisión de “lamentable” y defendió la organización del foro como un espacio plural.La coincidencia entre ambos mandatarios no pasó inadvertida. Milei ya había acompañado a Washington en votaciones internacionales, como en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde Argentina rechazó condenas a Israel por su ofensiva en Gaza. También rompió con su histórica neutralidad al votar contra el rechazo al embargo estadounidense sobre Cuba.La ausencia en el G20 —que concentra más del 80% del PIB global y más de dos tercios de la población— comienza a transformarse más en una regla que en una excepción para el Ejecutivo argentino. Ni bien asumió, Milei decidió rechazar la invitación al país a formar parte del grupo de los BRICS tras su ampliación. Particularmente, Sudáfrica es, además, el cuarto socio comercial argentino en el continente africano.La cumbre de Johannesburgo abordará temas como la transición energética, la desigualdad global, el impacto del cambio climático y las tensiones geopolíticas. Todos son ejes incómodos para la agenda libertaria de Milei, quien rechaza el multilateralismo y cuestiona los compromisos ambientales congregados bajo el rótulo de la denominada "Agenda 2030".Desde su llegada al poder, el presidente argentino evitó participar de foros multilaterales de corte regional o ambiental, como la Cumbre de la Amazonia o el encuentro CELAC-Unión Europea. En cambio, priorizó actos partidarios y viajes a Estados Unidos, donde consolidó su vínculo político con el entorno republicano.Mientras Milei se ausenta del G20, el Gobierno argentino avanza con un acuerdo comercial con Estados Unidos que, según el ministro de Economía, Luis Caputo, “está listo para ser firmado”. El pacto apunta a consolidar la cooperación financiera y el intercambio bilateral tras el respaldo político y económico recibido de manos de la Casa Blanca, que ofreció un inédito salvataje para blindar el triunfo del libertario en las elecciones legislativas de medio término.¿Seguidismo geopolítico?“Milei no tiene ningún interés en participar de esta cumbre. Se está plegando a la decisión de Trump con la única variable a seguir”, dijo a Sputnik el analista internacional Walter Formento. Formento advirtió que esta decisión expresa una "pérdida deliberada de autonomía diplomática", dado que Buenos Aires termina "consolidando una política de dependencia en detrimento de su proyección internacional"."Argentina se aleja de los espacios donde se define el nuevo equilibrio global”, destacó el experto. Para Formento, “Los BRICS han ido creciendo mucho más que el resto de bloques estratégicos y ya han superado ampliamente al G20, tanto por peso económico como por la derrota de la OTAN en el conflicto en Ucrania”.Una diplomacia de amigosLa lectura de Formento halla su correlato entre distintos consultores. Cuestionado al respecto, el analista internacional Rodrigo Ventura de Marco consideró que "la decisión me parece totalmente desacertada porque muestra una falta de interés en los espacios multilaterales". Según el especialista, Milei “pierde una oportunidad de ejercer la diplomacia presidencial que ha sido clave en los últimos 20 años para generar cercanías y acuerdos”, contradiciendo la tradición diplomática del país austral. En ese marco, el experto destacó que más que una discusión de intereses a nivel de política de Estado, el alineamiento profesado por Buenos Aires responde más a la afinidad entre el Gobierno argentino y el norteamericano.En ese marco, el experto señaló que “ante los ojos de Washington, Milei representa una oportunidad ante un país que siempre fue complejo para Estados Unidos”. Sin embargo, advirtió que esta orientación “no busca una agenda propia y se acopla directamente a la posición estadounidense, en una reinterpretación, casi fanática, de lo que fueron las relaciones carnales de los años noventa”.

