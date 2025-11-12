Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
Colombia suspende su intercambio de inteligencia con EEUU
Colombia suspende su intercambio de inteligencia con EEUU
Sputnik Mundo
El presidente colombiano Gustavo Petro ordenó a las fuerzas militares y de seguridad de su país detener el intercambio de información con las agencias de... 12.11.2025
américa latina
colombia
eeuu
Washington y Bogotá han mantenido tensiones desde que el Pentágono inició su despliegue militar en el Caribe en septiembre, bajo el pretexto de lo que la Casa Blanca describe como una "lucha contra el narcotráfico". El 24 de octubre, el Departamento del Tesoro de EEUU impuso sanciones al presidente colombiano y a varios de sus familiares, por representar "una amenaza a la seguridad nacional de EEUU". Según las autoridades norteamericanas, "desde que Petro llegó al poder, la producción de cocaína ha explotado a la cifra más alta en décadas, inundando a EEUU y envenenando a los estadounidenses".
colombia
eeuu
Colombia suspende su intercambio de inteligencia con EEUU

03:09 GMT 12.11.2025 (actualizado: 03:10 GMT 12.11.2025)
© telegram SputnikMundo / Acceder al contenido multimediaSoldados del Ejército de Colombia
Soldados del Ejército de Colombia - Sputnik Mundo, 1920, 12.11.2025
El presidente colombiano Gustavo Petro ordenó a las fuerzas militares y de seguridad de su país detener el intercambio de información con las agencias de inteligencia de Washington hasta que Estados Unidos cese los ataques contra embarcaciones en el Caribe.

"La lucha contra las drogas debe subordinarse a los derechos humanos del pueblo caribeño", dijo en redes sociales el líder latinoamericano, quien añadió que la suspensión de colaboración entre Colombia y EEUU aplica para "todos los niveles".

Washington y Bogotá han mantenido tensiones desde que el Pentágono inició su despliegue militar en el Caribe en septiembre, bajo el pretexto de lo que la Casa Blanca describe como una "lucha contra el narcotráfico".
El 24 de octubre, el Departamento del Tesoro de EEUU impuso sanciones al presidente colombiano y a varios de sus familiares, por representar "una amenaza a la seguridad nacional de EEUU".
Según las autoridades norteamericanas, "desde que Petro llegó al poder, la producción de cocaína ha explotado a la cifra más alta en décadas, inundando a EEUU y envenenando a los estadounidenses".
