Rusia libera una localidad y abate hasta 1.150 soldados ucranianos en una jornada de combates
Rusia libera una localidad y abate hasta 1.150 soldados ucranianos en una jornada de combates
11:51 GMT 12.11.2025
De acuerdo con la entidad, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 450 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 215 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 75 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 250 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 60 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 100 militares.La defensa antiaérea rusa interceptó 4 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars y derribó 133 aeronaves no tripuladas.Kiev perdió unos 1.150 militares en las últimas 24 horas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
Rusia libera una localidad y abate hasta 1.150 soldados ucranianos en una jornada de combates

11:51 GMT 12.11.2025
Soldados rusos en la zona de la operación militar especial
Las FFAA rusas asestaron golpes contra instalaciones energéticas de Ucrania y derribaron 133 drones ucranianos en la última jornada de la operación militar especial, reportan desde la Defensa rusa. Además, el Ejército ruso completó la liberación de la localidad de Sujói Yar, en la república popular de Donetsk, agregan desde el ente castrense.
De acuerdo con la entidad, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 450 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 215 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 75 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 250 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 60 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 100 militares.

"Las FFAA rusas asestaron golpes contra instalaciones de infraestructura energética y de transporte utilizadas por las FFAA de Ucrania, lugares de lanzamiento de drones, unidades de defensa antiaérea, así como los puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 149 zonas", señalan desde el organismo castrense.

La defensa antiaérea rusa interceptó 4 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars y derribó 133 aeronaves no tripuladas.
Kiev perdió unos 1.150 militares en las últimas 24 horas.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 668 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 96.127 drones, 636 sistemas de misiles antiaéreos, 25.981 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.611 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 31.253 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 46.441 vehículos militares especiales.

