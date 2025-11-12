https://noticiaslatam.lat/20251112/rusia-libera-una-localidad-y-abate-hasta-1150-soldados-ucranianos-en-una-jornada-de-combates-1168398293.html

Rusia libera una localidad y abate hasta 1.150 soldados ucranianos en una jornada de combates

Rusia libera una localidad y abate hasta 1.150 soldados ucranianos en una jornada de combates

Sputnik Mundo

Las FFAA rusas asestaron golpes contra instalaciones energéticas de Ucrania y derribaron 133 drones ucranianos en la última jornada de la operación militar... 12.11.2025, Sputnik Mundo

2025-11-12T11:51+0000

2025-11-12T11:51+0000

2025-11-12T11:51+0000

defensa

🛡️ zonas de conflicto

rusia

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

ucrania

🌍 europa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/0c/1168397900_0:31:3144:1800_1920x0_80_0_0_e635ec2ea32142c021ec52480247d0cc.jpg

De acuerdo con la entidad, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 450 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 215 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 75 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 250 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 60 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 100 militares.La defensa antiaérea rusa interceptó 4 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars y derribó 133 aeronaves no tripuladas.Kiev perdió unos 1.150 militares en las últimas 24 horas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

https://noticiaslatam.lat/20250919/raices-de-la-operacion-especial-militar-rusa-la-historia-del-conflicto-ucraniano-1166648564.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🛡️ zonas de conflicto, rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, 🌍 europa