¿Libertad a modo? El caso Trump evidenciaría que la BBC forma parte de un "juego político" de intereses

¿Libertad a modo? El caso Trump evidenciaría que la BBC forma parte de un "juego político" de intereses

Sputnik Mundo

La cadena pública británica 'BBC' está en medio de una fuerte polémica tras la renuncia de su director y otra alta ejecutiva tras darse a conocer que el medio... 12.11.2025, Sputnik Mundo

El escándalo revelado a través de una filtración de un reporte interno realizado por el exasesor externo independiente del comité de estándares editoriales, Michael Prescott, podría costarle a la cadena más de 1.000 millones de dólares, suma que el mandatario estadounidense podría exigir como reparación por la difusión de un material alterado que daba la impresión que había incitado el asalto al Capitolio, en enero de 2021."Si la BBC no cumple con lo anterior antes del 14 de noviembre de 2025 a las 5:00 pm hora del Este de EEUU, el presidente Trump no tendrá más alternativa que hacer valer sus derechos legales y equitativos, […] incluyendo el iniciar una acción legal por no menos de 1.000 millones de dólares en daños y perjuicios", se lee en carta que el abogado personal de Trump, Alejandro Brito, envió a la BBC.Pese a reconocer que se han cometido "errores" y ofrecer una disculpa al republicano por la edición realizada en el documental Trump: ¿Una segunda oportunidad?, del programa Panorama, el presidente de la BBC, Samir Shah, insiste en que el trabajo editorial de la cadena es imparcial y negó que exista una especie de sesgo informático sistémico, aun cuando reconoció que el Comité de Principios y Estándares editoriales "identificó preocupaciones sobre problemas subyacentes" que ya fueron atendidos.Incluso la titular de la Secretaría de Estado de Cultura, Medios de Comunicación y Deporte del Reino Unido, Lisa Nandy, reconoció que "las preocupaciones son graves en sí mismas", pero matizó que "algunos miembros de esta Cámara han ido aún más lejos, sugiriendo que la BBC tiene un sesgo institucional".¿Una falsa idea de la libertad de expresión?La noticia ha puesto en el debate público el tema de la imparcialidad de los medios de comunicación globales, especialmente de los públicos que, como la BBC, no responden a un interés corporativo o comercial.En entrevista para Sputnik, la periodista mexicana Alina Duarte considera que este caso evidencia que el papel de los medios "hay que enmarcarlo dentro del juego político" nacional e internacional, toda vez que forman parte de "un ecosistema mediático en donde se reflejan los intereses" de quienes dirigen y patrocinan este tipo de periodismo.La conductora del programa de análisis de medios Entre líneas, emitido en la televisión pública mexicana, advierte que el caso Trump demuestra "una falsa idea de la libertad de expresión" que se sustenta en una falaz noción de imparcialidad "de no quererse posicionar en un espectro político", cuando en realidad sí lo hacen a través del periodismo."No es la primera vez, y ejemplos tenemos muchísimos, de estos medios que, en efecto, se han hecho nombrar y se han identificado a sí mismos como los voceros de la democracia, de la neutralidad, de la objetividad, y que en ese sentido yo creo que había un consenso, hasta hace no muchos años, en torno a lo que representaban los medios como The New York Times, The Washington Post o la BBC", sostuvo Duarte.La colaboradora del Sistema Público de Radiodifusión de México (SPR) recuerda el papel que han jugado estos conglomerados en momentos políticos clave, como la invasión estadounidense a Irak, o que sirven para crear narrativas en contra de personajes específicos, como lo fue el expresidente sirio Bashar Al Assad.Para Alina Duarte, el documental referido en el que se manipuló el discurso de Trump parece responder a "una necesidad dentro de ciertos espacios liberales de generar una postura en torno a lo que implicaba Donald Trump, pero sin deslegitimar el status quo, el bipartidismo, la mal llamada 'democracia ejemplar del mundo estadounidense'".La neutralidad en los mediosA raíz del escándalo entre la BBC y Trump, la consultora YouGov publicó una encuesta realizada en Reino Unido para conocer las opiniones que tiene la población sobre la objetividad de la emisora británica.Según los resultados, el 50% de los encuestados considera que la BBC sí tiene un sesgo al momento de informar sobre ciertos asuntos. El 31% dice que la cadena suele ser parcial a favor de las opiniones de izquierda y el 19% cree que lo hace con las visiones de derecha.Este señalamiento es compartido por políticos británicos como Nigel Farage, el líder del partido Reform UK, y Nigel Huddleston, responsable de Cultura del Partido Conservador, quien incluso asegura que, a partir de este escándalo, la cadena pública requiere "un completo cambio de cultura", pues ha quedado en evidencia "una serie de abusos reiterados de las reglas de imparcialidad".El reporte interno de Michael Prescott en el que se incluye la manipulación al discurso de Trump, advierte que existe un sesgo sistémico dentro de la BBC que es aún más claro en sus filiales de Medio Oriente. Este sesgo, sostiene el autor, es avalado por directivos y editores, e incluso es replicado por conductores y periodistas.Sobre este punto, Duarte observa que "no hay medios neutrales, más bien hay pueblos, hay oligarquías, hay gobiernos, hay actores que hacen uso de cada de unas estas herramientas para fines específicos".En este sentido, la ganadora del Premio Nacional de Periodismo que otorga el Club de Periodistas de México considera que "se confunde la objetividad, la neutralidad y la parte ética" con los proyectos editoriales, ya sean populares (en caso de medios públicos) o corporativos que puedan servir como "vocerías de las oligarquías"."A mí lo que preocuparía [del caso de la BBC], en todo caso, es cómo estos grandes medios que se han sostenido durante décadas siguen siendo el foco de atención y cómo logramos también pensar en nuevos modelos de comunicación cada vez más demócratas", concluye Duarte.

